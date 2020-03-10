На месте снесенного села Маныш строят дачу для сестры Аркадага

13:50 10.03.2020

Снесено располагавшееся в горах на юго-востоке от Ашхабада село Маныш (Manyş), сообщают корреспонденты "Хроники Туркменистана".



Отдельные жилые дома и хозяйственные постройки начали сносить еще в прошлом году. Тогда же предупредили учителей, что снесут и школу и посоветовали искать новое место работы. Однако она продолжила функционировать. Позже, в конце февраля, не дожидаясь окончания учебного года, школу также демонтировали.



В настоящее время село снесено полностью, выкорчевали и виноградники, на которых работали жители Маныша.

Людям предоставили жилье в многоквартирных домах в Анау (Änew). На 3-4 семьи родственников, которые проживали ранее в одном дворе, но в разных домах, выдали по одной 4-х комнатной квартире. Между многочисленной родней, вынужденной проживать под одной крышей, возникают конфликты и драки, на которые власти не реагируют.



Ранее было снесено соседнее село Багабат (бывший Калининск), где располагался санаторий. Сейчас там строится новое здание санатория.

У въезда в Маныш установлен пост охраны, который пропускает только строителей.

По словам осведомленных источников, там возводится резиденция для одной из сестер президента, которая будет окружена садами и рощами, скрывающими территорию от посторонних глаз.



Село Маныш известно специфическим языком, на котором говорило проживавшее тут племя Анаули. Его в 20-ые годы прошлого столетия изучал известный тюрколог Александр Поцелуевский.