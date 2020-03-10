 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 10.03.2020
18:23  Как зять президента Узбекистана стал влиятельной фигурой ММА в Центральной Азии
18:21  США начали вывод войск из Афганистана – в Кабуле двоевластие, - С.Тарасов
18:20  Как славяне помогли халифу Абд ар-Рахману покорить Испанию
18:15  ЧВК в Афганистане: что будет после сделки?
16:55  "Золотой закат" Назарбаева в его мечтах и наяву - Брюс Панниер
15:45  Эр-Рияд объявил Кремлю разорительную для России "нефтяную" войну, - "СП"
14:53  Сланцевый сектор США почти убит. Кровавая баня, - Жавье Блас

14:45  Приведет ли выход Москвы из ОПЕК+ к экономическому кризису? - ГолосАмеров
14:42  К вопросу о связях кыргызов с иштяками. И кто такие иштяки? - Т.Акеров
14:25  "Газпром" - сила Китая? - Алла Ярошинская
13:50  На месте снесенного села Маныш строят дачу для сестры Аркадага
12:03  Пора повзрослеть: зачем Кыргызстану заниматься проектированием? - С.Масаулов
12:00  Угон енисейских кыргызов в Джунгарию (история), - В.Бутанаев
11:32  Голодомор кыр-упырей. Более 200 осужденных пожизненно объявили голодовку в Кыргызстане
11:20  Удастся ли распутать идлибский узел? - А.Арешев
10:49  Почему Россия отказалась от сделки ОПЕК+, - А.Каневский
10:39  Экс-кыр-президентша Отунбаева, которой тоже прилетело на лесбо-митинге, требует отставки главы МВД
09:46  Ливия. Армия Сараджа перешла в неожиданное контр-наступление и теснит армию Хафтара
09:41  В Кыргызстане отменили массовые мероприятия на Наурыз
09:32  Франция. Коронавирус подцепил министр культуры Ристер и депутат Рейтцер
09:26  Падение цен на нефть поставило Россию перед новой реальностью, - А.Резчиков
08:29  Никогда не было, и вот ОПЕК: что стоит за обвалом нефтяного рынка, - "Известия"
08:26  Черный понедельник для черного золота: ответы на главные вопросы о кризисе, - Дм.Мигунов
08:06  Афганские лидеры померились инаугурациями, - С.Строкань
08:03  Афганистан вступил в пору двоевластия, - Вл.Скосырев
07:59  На фоне ценовой войны может смениться саудовский монарх, - И.Субботин
07:56  Россия и Китай совершили торговое чудо, - А.Комраков
07:42  Грядет "большой обвал" рубля. Это только начало, - Мих.Хазин
07:32  Игра в русскую рулетку на рынке нефти плохо закончится, - Норин Берк
00:44  Выход России из ОПЕК+: как Москва убивает нефтедоллар, - А.Запольскис
00:08  Капитан Густав Станкевич - образцовый начальник Иргизского уезда. Забытые солдаты Империи-22
00:01  Партийная система деградирует в комик-шоу, - В.Кудрявцев
00:00  Hamshahri: Кто совершает преступления в Сирии - турки или русские?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Газпром" - сила Китая? - Алла Ярошинская
14:25 10.03.2020

Уставшие от обещаний российских властей сибиряки хотят попросить товарища Си Цзиньпина, чтобы провел им "голубое топливо".

Кандидат философских наук, политолог и беллетрист
Все слышали, конечно, из рекламных роликов на ТВ, что "Газпром" - это достояние нации и "Сила Сибири". Судя по всему, в самой компании и в Кремле упоение этой "силой" налицо. Однако оказывается, что сами сибиряки не разделяют восторгов. Скорее - наоборот. Да только об их мнении стране не сообщают - сибирская "отсебятина" не входит в телепропагандистские методички.

В первые дни весны сибиряки попробовали показать, что сила Сибири - это вовсе не "Газпром", высасывающий из ее недр запасы углеводородов, а они сами. В Улан-Удэ (Бурятия) и в Чите (Забайкальский край) состоялись митинги с требованием газификации их территорий, деньгами от чьих богатств десятилетиями прирастают кошельки российских олигархов. А у доверчивых сибиряков, точно как в присказке, - по усам текло, да в рот не попало.
Организаторами митинга в Улан-Удэ с требованием газификации всей Бурятии выступило общественное движение "Священный Байкал". На выложенном в Сети видео события в руках у митингующих плакаты: "Где газ? Газ не для нас", "Газ - за границу, лес - китайцам, а народу - шиш с пальмовым маслом!", "Газ народу - валежник чиновникам!". Все предельно ясно. (Боюсь, как бы организаторы и участники не оказались впоследствии "иноагентами".)

Как откупиться от друзей президента

Тему газификации в Бурятии обсуждают уже давно. В 2008 г. даже было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Бурятии и "Газпромом", утверждена генеральная схема газоснабжения и газификации региона. В 2010-м партнеры утвердили План первоочередных мероприятий на 2010-2013 годы. Однако в итоге все это оказалось сказкой про белого бычка. Рухнули бурятские надежды и в связи со строительством газопровода для Китая "Сила Сибири" (договор между РФ и КНР был подписан в 2014 г., газопровод запущен в конце прошлого), - республика так и не попала в федеральный проект. А за счет местного бюджета протянуть газ населению здесь тоже не в состоянии - денег нет. Так буряты и греются углем и, как в средние века, - дровами, хорошо, что хоть "по-белому". (Зато в Москве с гордостью рассказывают о готовящейся экспедиции на Луну.) Отсюда - плохая экология, грязный воздух и все из этого вытекающее.
Одновременно с улан-удэнским митинг о газификации Забайкальского края прошел в Чите. Самым резонансным здесь стало выступление депутата Заксобрания Романа Берга. Он рассказал, что к нему от избирателей поступили предложения обратиться к председателю КНР Си Цзиньпину. "Мне начали звонить избиратели и говорят: „А мы будем обращаться, собирать подписи под обращением к Си Цзиньпину". Говорят: „У него будем просить газ, пусть они с Маньчжурии нам сюда прокинут (трубу)… " Это позор! Позор для государства!" - заявил депутат. И пообещал, что предложит коллегам обратиться к властям и лично к Путину.

"А дорогие россияне пусть дровами топят"

Народ все еще надеется, что в качестве основного варианта газификации будет рассматриваться ветка от "Силы Сибири" по направлению Сковородино-Чита.
На своем сайте "Газпром", расписывая подробности о крупнейшей системе транспортировки газа на востоке России, умалчивает цену этого предприятия. По данным экспертов и серьезных СМИ, если стоимость строительства "Силы Сибири" изначально оценивалась в 800 млрд рублей, то позднее была пересмотрена в сторону увеличения - до 1,1 трлн рублей.
Для сравнения - суммарный объем инвестиций "Газпрома" в газификацию регионов России за 13 лет (2005-2018 гг.) составил, по отчету самой компании, 361,35 млрд рублей. А уровень газификации природным газом в России к началу 2019 г. достиг 68,6% (в городах - 71,9%, в сельской местности - 59,4%). Это притом, что Россия располагает четвертью мировых запасов газа. Но даже в Ямало-Ненецком автономном округе с крупнейшими месторождениями (Уренгойское, Ямбургское, Заполярное) газификация не достигает и 50%, то есть даже средней по "больнице".
При этом в России в 12 из 28 субъектов восточнее Урала вообще нет газоснабжения сетевым природным газом. Как отмечал в "Независимой газете" Алексей Хайтун, доктор экономических наук, "в республиках Бурятия, Тыва, Хакасия, Забайкальском крае и ряде других регионов где полностью, а где частично отсутствует в ближайшие годы возможность газификации сетевым природным газом". Именно там, замечу, сейчас и требует найти такую возможность, используя магистральный газ из "Силы Сибири", народ "дровяной сверхдержавы".

"Царский подарок" хорош лишь оберткой

Да что там говорить о Дальнем Востоке, если и в ста километрах от столицы в деревнях у многих нет газа. Даже если и проложен поблизости магистральный трубопровод, то для сельского жителя цена подводки "народного достояния" превращает его в поистине золотой. Недоступный. В среднем в Подмосковье подключение дома к газопроводу начинается от 400 тысяч рублей. Не многим лучше ситуация и в других регионах: в Ленинградской области - около 300 тысяч, Нижегородской - 150-200 тысяч. В Новосибирской области подключение трубы "народного достояния" выльется в 200 тысяч. При пенсиях в 8000 рублей в регионах и немногим больших зарплатах - на кого рассчитана эта государственная обдираловка?
Сегодня уровень газификации в России позорно низок даже по сравнению со странами бывшего СССР. Например, Туркмения добилась практически 100% газификации еще в конце прошлого века. В Узбекистане этот уровень составляет 85% - с его 0,8% мировых запасов. Азербайджан с 0,6% от доли мировых закромов добился показателя в 92%. А в безгазовой Армении - 93%. Не говоря уже о Европе, в среднем газифицированной на 90%.
Впрочем, в прошлом году глава "Газпрома" Миллер публично пообещал Путину "в течение 10 лет максимум" решить вопрос газификации страны. И это далеко не первая морковка от властей. Еще 10 лет назад тогдашний президент Медведев посулил к 2015-му полностью обеспечить газом российское село. Дело привычное - сказки народу сказывать.

Эксперты же, оценивая бенефициаров сделки по газопроводу "Сила Сибири", приходят к выводу, что не восточно-сибирские регионы, интересами которых прикрывались продвигающие проект, получат свою выгоду в виде доступной газификации, а подрядчики, аффилированные с Геннадием Тимченко и Аркадием Ротенбергом, получившие колоссальные деньги для "освоения".

Впрочем, в этой унизительной для жителей Сибири ситуации, кажется, появились, наконец, серьезные заступники. Как заявил недавно сенатор от Забайкальского края Баир Жамсуев, "очень неправильно, когда мы продаем газ соседней великой стране, а наши территории не газифицированы. Это абсолютно другой уровень жизни". И уж мало кто ожидал, что его поддержит Валентина Матвиенко: "Построили такой мощный газопровод, поставляем нашим зарубежным партнерам… но стыдно, когда собственные регионы имеют такой низкий процент газификации".

Так что, может, Кремль и вправду на этот раз пошевелится, чтобы сибиряки, живущие рядом с "китайской" трубой и наполняющие ее, не беспокоили своими просьбами товарища Си? Хотя лично я в это слабо верю. Зато не сомневаюсь, что китайское посольство в Москве уже доложило Пекину о благоприятной обстановке у соседей. И вот еще мысль закралась: а почему бы не внести в новую Конституцию поправку, да и запретить гражданам обращаться к иностранным лидерам, чтобы не позорили своего?

Алла Ярошинская
10 марта 2020

Источник - Росбалт
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1583839500
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 6 марта 2020 года № 280
- Рабочий график первого президента
- Совместное обращение Правительства РК и Национального Банка РК о ситуации на мировом рынке нефти и мерах по обеспечению макроэкономической стабильности
- Нурлан Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 марта 2020 года № 95
- Д. Назарбаева: Приоритет – развитие сырьевой базы легкой промышленности
- Кадровые перестановки
- Уроки Кордая: власть РК своими оценками лишь усиливает страхи неказахов
- Верховный суд отменил пункты Нормативного постановления ВС РК, подвергшиеся критике депутатов Демократической партии "Ак жол"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  