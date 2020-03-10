"Газпром" - сила Китая? - Алла Ярошинская

14:25 10.03.2020

Уставшие от обещаний российских властей сибиряки хотят попросить товарища Си Цзиньпина, чтобы провел им "голубое топливо".



Кандидат философских наук, политолог и беллетрист

Все слышали, конечно, из рекламных роликов на ТВ, что "Газпром" - это достояние нации и "Сила Сибири". Судя по всему, в самой компании и в Кремле упоение этой "силой" налицо. Однако оказывается, что сами сибиряки не разделяют восторгов. Скорее - наоборот. Да только об их мнении стране не сообщают - сибирская "отсебятина" не входит в телепропагандистские методички.



В первые дни весны сибиряки попробовали показать, что сила Сибири - это вовсе не "Газпром", высасывающий из ее недр запасы углеводородов, а они сами. В Улан-Удэ (Бурятия) и в Чите (Забайкальский край) состоялись митинги с требованием газификации их территорий, деньгами от чьих богатств десятилетиями прирастают кошельки российских олигархов. А у доверчивых сибиряков, точно как в присказке, - по усам текло, да в рот не попало.

Организаторами митинга в Улан-Удэ с требованием газификации всей Бурятии выступило общественное движение "Священный Байкал". На выложенном в Сети видео события в руках у митингующих плакаты: "Где газ? Газ не для нас", "Газ - за границу, лес - китайцам, а народу - шиш с пальмовым маслом!", "Газ народу - валежник чиновникам!". Все предельно ясно. (Боюсь, как бы организаторы и участники не оказались впоследствии "иноагентами".)



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Тему газификации в Бурятии обсуждают уже давно. В 2008 г. даже было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Бурятии и "Газпромом", утверждена генеральная схема газоснабжения и газификации региона. В 2010-м партнеры утвердили План первоочередных мероприятий на 2010-2013 годы. Однако в итоге все это оказалось сказкой про белого бычка. Рухнули бурятские надежды и в связи со строительством газопровода для Китая "Сила Сибири" (договор между РФ и КНР был подписан в 2014 г., газопровод запущен в конце прошлого), - республика так и не попала в федеральный проект. А за счет местного бюджета протянуть газ населению здесь тоже не в состоянии - денег нет. Так буряты и греются углем и, как в средние века, - дровами, хорошо, что хоть "по-белому". (Зато в Москве с гордостью рассказывают о готовящейся экспедиции на Луну.) Отсюда - плохая экология, грязный воздух и все из этого вытекающее.

Одновременно с улан-удэнским митинг о газификации Забайкальского края прошел в Чите. Самым резонансным здесь стало выступление депутата Заксобрания Романа Берга. Он рассказал, что к нему от избирателей поступили предложения обратиться к председателю КНР Си Цзиньпину. "Мне начали звонить избиратели и говорят: „А мы будем обращаться, собирать подписи под обращением к Си Цзиньпину". Говорят: „У него будем просить газ, пусть они с Маньчжурии нам сюда прокинут (трубу)… " Это позор! Позор для государства!" - заявил депутат. И пообещал, что предложит коллегам обратиться к властям и лично к Путину.



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Народ все еще надеется, что в качестве основного варианта газификации будет рассматриваться ветка от "Силы Сибири" по направлению Сковородино-Чита.

На своем сайте "Газпром", расписывая подробности о крупнейшей системе транспортировки газа на востоке России, умалчивает цену этого предприятия. По данным экспертов и серьезных СМИ, если стоимость строительства "Силы Сибири" изначально оценивалась в 800 млрд рублей, то позднее была пересмотрена в сторону увеличения - до 1,1 трлн рублей.

Для сравнения - суммарный объем инвестиций "Газпрома" в газификацию регионов России за 13 лет (2005-2018 гг.) составил, по отчету самой компании, 361,35 млрд рублей. А уровень газификации природным газом в России к началу 2019 г. достиг 68,6% (в городах - 71,9%, в сельской местности - 59,4%). Это притом, что Россия располагает четвертью мировых запасов газа. Но даже в Ямало-Ненецком автономном округе с крупнейшими месторождениями (Уренгойское, Ямбургское, Заполярное) газификация не достигает и 50%, то есть даже средней по "больнице".

При этом в России в 12 из 28 субъектов восточнее Урала вообще нет газоснабжения сетевым природным газом. Как отмечал в "Независимой газете" Алексей Хайтун, доктор экономических наук, "в республиках Бурятия, Тыва, Хакасия, Забайкальском крае и ряде других регионов где полностью, а где частично отсутствует в ближайшие годы возможность газификации сетевым природным газом". Именно там, замечу, сейчас и требует найти такую возможность, используя магистральный газ из "Силы Сибири", народ "дровяной сверхдержавы".



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Да что там говорить о Дальнем Востоке, если и в ста километрах от столицы в деревнях у многих нет газа. Даже если и проложен поблизости магистральный трубопровод, то для сельского жителя цена подводки "народного достояния" превращает его в поистине золотой. Недоступный. В среднем в Подмосковье подключение дома к газопроводу начинается от 400 тысяч рублей. Не многим лучше ситуация и в других регионах: в Ленинградской области - около 300 тысяч, Нижегородской - 150-200 тысяч. В Новосибирской области подключение трубы "народного достояния" выльется в 200 тысяч. При пенсиях в 8000 рублей в регионах и немногим больших зарплатах - на кого рассчитана эта государственная обдираловка?

Сегодня уровень газификации в России позорно низок даже по сравнению со странами бывшего СССР. Например, Туркмения добилась практически 100% газификации еще в конце прошлого века. В Узбекистане этот уровень составляет 85% - с его 0,8% мировых запасов. Азербайджан с 0,6% от доли мировых закромов добился показателя в 92%. А в безгазовой Армении - 93%. Не говоря уже о Европе, в среднем газифицированной на 90%.

Впрочем, в прошлом году глава "Газпрома" Миллер публично пообещал Путину "в течение 10 лет максимум" решить вопрос газификации страны. И это далеко не первая морковка от властей. Еще 10 лет назад тогдашний президент Медведев посулил к 2015-му полностью обеспечить газом российское село. Дело привычное - сказки народу сказывать.



Эксперты же, оценивая бенефициаров сделки по газопроводу "Сила Сибири", приходят к выводу, что не восточно-сибирские регионы, интересами которых прикрывались продвигающие проект, получат свою выгоду в виде доступной газификации, а подрядчики, аффилированные с Геннадием Тимченко и Аркадием Ротенбергом, получившие колоссальные деньги для "освоения".



Впрочем, в этой унизительной для жителей Сибири ситуации, кажется, появились, наконец, серьезные заступники. Как заявил недавно сенатор от Забайкальского края Баир Жамсуев, "очень неправильно, когда мы продаем газ соседней великой стране, а наши территории не газифицированы. Это абсолютно другой уровень жизни". И уж мало кто ожидал, что его поддержит Валентина Матвиенко: "Построили такой мощный газопровод, поставляем нашим зарубежным партнерам… но стыдно, когда собственные регионы имеют такой низкий процент газификации".



Так что, может, Кремль и вправду на этот раз пошевелится, чтобы сибиряки, живущие рядом с "китайской" трубой и наполняющие ее, не беспокоили своими просьбами товарища Си? Хотя лично я в это слабо верю. Зато не сомневаюсь, что китайское посольство в Москве уже доложило Пекину о благоприятной обстановке у соседей. И вот еще мысль закралась: а почему бы не внести в новую Конституцию поправку, да и запретить гражданам обращаться к иностранным лидерам, чтобы не позорили своего?



Алла Ярошинская

10 марта 2020