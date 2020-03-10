К вопросу о связях кыргызов с иштяками. И кто такие иштяки? - Т.Акеров

14:42 10.03.2020

Автор: Табылды Акеров

10.03.2020

На сегодняшний день вопрос о связях кыргызов и иштяков практически не исследован. Термин иштяк/эштек имеется в кыргызском фольклоре (эпос "Манас" и др.), также в родоплеменном составе кыргызов имеется племена, которые своими родоначальниками считали иштяков, что указывает на достаточно древний период взаимодействия кыргызов с иштяками. Хотя выделить какой-то отдельный период на данный момент не представляется возможным и тема из-за скудости источников остается дискуссионной.

О происхождении этнонима "иштяк" были высказаны интересные мнения А.Н.Бернштамом, Р.Г.Кузеевым, Д.М.Исхаковым, Ф.С.Фасеевым, Р.М.Юсуповым, З.Г.Аминевым и др.

Отметим, что большая часть исследований проблемы происхождения этнонима "иштяк" связывали с двумя историческими периодами – дахо-массагетской эпохой конца I тыс. до н.э., а также началом тюрко-угорских взаимосвязей в середине I тыс. н.э. на Сыр-Дарье, в Приаралье и прилегающих к нему степных просторов.

В числе этносов, имевших тесные контакты с иштяками, были татары, ногаи, казахи, кыргызы и другие. В родоплеменном составе большинства вышеотмеченных этносов обнаруживался этноним "иштяк". Например, в этническом составе сибирских татар была группа под названием иштяк-токуз. В родоплемененном составе кыргызов и ногайских канглы также встречались объединения эштек или киштек-канглы. В родоплеменном составе казахских кыргызов этноним "иштяк" обнаружился вместе с названиями родов естек-кыргыз, жунди-кыргыз, каши-кыргыз, кыпшак-кыргыз, найман-кыргыз.

Согласно данным европейских францисканцев в составе золотоордынского государства на Среднем Урале был отдельный улус "Баскардия". Он подчинялся татарам и к XIV веку принял ислам. Иоганка Венгр упоминал о правителе Баскардии. В папских документах даже упомянуто его имя – Эстокис" [4]. В русских источниках в составе Казанского ханства упоминались названия двух соседних владений – "Костяцькая" (кос-иштяк) и "Бакширьская" (башкирская). Согласно им "башкиры" и иштяки жили в верховьях реки Камы. При этом этническая составляющая иштякского и башкирского улуса Казанского ханства, по всей видимости, составляли родственные племена. Как известно, ногайцы башкир также называли иштяками.

С.М.Абрамзон указывал на упоминание в кыргызских санжыра названия страны Булгар, из которой переселились такие племена как жетиген, кушчу, куркуроо, проживавшие в долине реки Талас. По записанной родословной С.М. Абрамзоном от Эштека произошли башкиры [1. с. 74].

В эпосе "Манас" антропоним Ештек встречался в связи с татарами и ногайцами. Предводитель сары-ногаев Эштек приходился

Манасу дядей по материнской линии. В эпосе говорится:

Ногойлордон Эр Эштек… [9, с. 62].

…Татарлардан Эр Эштек… [9, с. 99].

В генеалогических преданиях кыргызов, внуком Тагай бия указан Эштек. Он же выступал общим предком племен солто, жедигер и нойгутов. В кыргызском малом эпосе "Жаныл мырза" рассказывается о союзе между кыргызскими племенами жедигерами и нойгутами, живущими в Восточном Туркестане. Народ Жаныл мырзы (нойгутов) называли жедигер – нойгутами, а их владение – Эштек-Нойгут айылы [11, с. 94, 100, 177].

В поздних версиях эпоса "Манас" кыргызы называли себя потомками Ногая. Народ ногай выступал союзником кыргызов. В рассказах кыргызов о Манасе можно заметить существование двух ветвей кыргызов – ногайской и тяньшаньской. Например, по сведениям Г. Франела (1849 г.), кыргызы долины реки Или, где расположен Кастекский (!) перевал, считали "себя потомками ногайцев, будто бы кочевавших тут до них. Киргизбай – родоначальник их, с двумя сыновьями, Атыгеном и Тагаем, удалился от притеснения ногайских князей, Манаса и его сына Семетея, с берегов Или в горы, лежащие на юг" [2, с. 301].

В составе ногайцев Кумыкского округа были обнаружены названия родов, находившие свою аналогию среди племен Моголистана XIV–XVI веков. Ногайцы Кумыкского округа делились на аксайских и костекских [7, с. 51–60]. Названия отдельных ногайских племен и родов имели сходство с этнонимами моголов и кыргызов Семиречья. Например, канглы (могольский – канглы), бекшикади (могольский – бекчик-канглы/канды), киштек-канглы (кырг. эштек), агач (алтайский – агач эри), ас (кырг. азык), костамгалы ас (кырг. коштамга, пл. мунгуш), бекши-кади (кырг. канды), яглыбай (кырг. жагалбай тамга), садак (кырк саадак), бори (бору) [7, с. 51–60; 15. См. табл.] и т.д. Важно отметить, что вышеприведенные этноним киштек-канглы и топоним "костек" имеют сходство с названием местности на Тянь-Шане Кастекским (Каштек) перевалом (долина р. Или), где в прошлом жили кыргызские племена – канглы,азы, кючюки, солто, жедигер, нойгут, кыпчаки и др.

Ногайский этноним "киштек-канглы" и вышеуказанные топонимы "костек" и "кастек" ("каштек") легко отождествимы с хешдек, а также башкирским "иштек", кыргызским "эштек" и казахским "естек кыргыз".

Кыргызские племена, потомки Салучи-Булгачи, составлявшие одно из трех крупных кыргызских объединений ичкилик (канды, доолос, тейит, жоо кесек, кесек, бостон, кыдырша) имели особый диалект, с глагольным окончанием "-лар", "-лер", что присуще тюрко-огузскому диалекту. Анализ языковых данных показывает, что ичкилик кыргызы и ногайцы говорят на одном и том же языке, который представляет особый диалект кыргызского языка. Данный факт может служить одним из основных аргументов, доказывающих существование этнополитической связи тянь-шаньских кыргызов с ногайцами и общности их истории, языка и культуры в древности. В Средние века в земли Волго-Уральского региона мигрировал ряд восточных и юго-восточных племен. В результате тесных этнических контактов и слияния местных и пришлых племен более крупные этносоциальные организмы поглотили малые и слабые объединения, что нашло отражение в названии родоплеменных объединений, встречавшихся в этнонимии татар (иштяк-токуз), башкир (иштяк), кыргызов, ногайцев и казахов.

Научный сборник "Иштяки: приуральско-сибирское пограничье". – Казань: Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2019.

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