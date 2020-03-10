Приведет ли выход Москвы из ОПЕК+ к экономическому кризису? - ГолосАмеров

14:45 10.03.2020

После провала переговоров нефтяного картеля ОПЕК+ с Москвой цены на нефть обрушились

Срыв переговоров России и ОПЕК – организации 14 стран-экспортеров нефти по контролю квот на добычу нефти с целью регулирования цен – и последующие заявления Саудовской Аравии об увеличении добычи нефти – привели к крупнейшему за годы падению цен на нефть.

В пятницу, 6 марта, Москва отказалась от предложения ОПЕК снизить объемы добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки, которые картель предложил дополнительно ввести, чтобы компенсировать падение мирового спроса на нефть, в том числе вызванного распространением коронавируса. В ответ Саудовская Аравия объявила о планах снизить свои цены на нефть и увеличить добычу с апреля этого года, когда истекает нынешнее соглашение об ограничении добычи между ОПЕК и Россией, а также рядом других нефтедобывающих стран в формате, известном как ОПЕК+ и существующим с 2016 года. В результате, в понедельник, 9 марта, на мировых рынках произошел рекордный с 1991 года обвал цен на нефть – до 35 долларов за баррель. Цена на нефть марки Brent, являющейся основной для ценообразования многих других сортов нефти, достигала отметки в 31 доллар за баррель. По сравнению с 2008 годом, когда цена на нефть превышала 100 долларов, падение составляет более 70%.

Снижение цен на нефть связано, в частности с тем, что в условиях пониженного спроса ожидается переизбыток сырой нефти в попытке стран-экспортеров заполучить свою долю рынка. В России, экономика которой в основном зависит от экспорта энергоносителей, снижение цен на нефть также привело к падению рубля.

Эксперты говорят о возможности нового экономического кризиса в России и падении мировой экономики в целом. На фоне рекордного снижения цен на нефть и замедления экономической активности из-за распространения коронавируса, в понедельник упали котировки на мировых фондовых рынках. Так, американский фондовый индекс S&P 500, который отображает стоимость пятисот торгуемых на фондовых биржах США публичных компаний, упал на 7% – худший дневной показатель со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Упали котировки и на Лондонской фондовой бирже FTSE 100, в том числе и обращающихся в Лондоне российских компаний. Так, ценные бумаги "Роснефти" потеряли 21,4 % стоимости, "Лукойла" – 22,1%, "Новатэка" – 19,9% и "Газпрома" – 17%.



Андерс Ослунд: Россия переиграла саму себя



Экономист и эксперт вашингтонского Атлантического совета Андерс Ослунд (Anders Aslund, Atlantic Council) считает, что решение Москвы о выходе из соглашения с ОПЕК является ошибочным и приведет к серьезному экономическому кризису в России.

"Я думаю, что Россия переиграла саму себя. Они думали, что они важнее, чем есть на самом деле, и не до конца понимали, с кем играют, – считает экономист, отметив, что цена на нефть может упасть до 25 долларов за баррель и это падение может оказаться долгосрочным. – Это резко сократит российский ВВП с 1,7 трлн долларов до менее чем 1 трлн долларов. Это приведет к краху России, и она больше не будет входить в число 15 крупнейших экономик мира".

Касаемо того вернется ли Россия за стол переговоров с ОПЕК, Андерс Ослунд выражает сомнение.

"Это серьезно подорвало доверие, и вернуться к переговорам будет нелегко. Я также думаю, что Саудовская Аравия хочет преподать России урок касаемо той роли, которую она играет на Ближнем Востоке, и того, что Россия, т.е. Путин, сблизились с Ираном", – считает Андерс Ослунд.

Некоторые аналитики предполагают, что решение Москвы о выходе из соглашения с ОПЕК было также продиктовано надеждой Кремля на то, что часть игроков нефтяного рынка в условиях падения цен на нефть покинет нефтяной бизнес, в том числе и американские компании, добывающие сланцевую нефть. Андерс Ослунд отмечает, что негативного влияния на американских производителей сланцевой нефти вполне можно ожидать.

"Цены акций американских энергетических компаний резко упали, а высокодоходные облигации находятся в ужасном положении. Многие производители сланца в США могут обанкротиться", – говорит эксперт Атлантического совета, добавив, что мировая экономика в целом движется в сторону рецессии.

Москва заявляет, что даже при ценах в 25-30 долларов за баррель российская экономика может существовать без серьезных проблем, а имеющиеся ресурсы позволят гарантировать стабильное исполнение бюджета и выполнение всех социальных обязательств государства. Минфин РФ заявил, что средств, находящихся в Фонде национального благосостояния (ФНБ) хватит на покрытие недополученного дохода от падения цен на нефть на шесть-десять лет. Министр энергетики Александр Новак также заявил, что последствия выхода из соглашения с ОПЕК по ограничению добычи нефти "прорабатывался" и ситуация на нефтяном рынке прогнозировалась.



Айхам Камель: война вокруг цен на нефть будет ограниченной



Аналитик Eurasia Group Айхам Камель (Ayham Kamel) считает, что заключение новой сделки между Москвой и ОПЕК более вероятно, нежели продолжение ценовой войны между сторонами. Однако, если последнее произойдет, то эксперт также оценивает, что цена на нефть упадет до 25-35 долларов за баррель.

"Саудовская Аравия и Россия вступают в войну вокруг цен на нефть, которая, вероятно, будет ограниченной и тактической", – пишет аналитик в обзоре компании, предсказывая, что через несколько недель или месяцев "болезненного процесса" низкие цены на нефть могут вынудить Москву и Эр-Рияд возобновить переговоры.

Эксперт также согласен, что противостояние между Россией и Саудовской Аравией может нанести ущерб производителям нефти, в том числе американским компаниям, производящим сланцевую нефть. Как минимум это замедлит производство сланцевой нефти в США и заморозит ряд проектов в Канаде, Норвегии, Бразилии и других странах, пишет аналитик, однако маловероятно, что обе стороны готовы к ценовой войне на протяжении нескольких лет, что потребовалось бы для того, чтобы серьезно подорвать индустрию добычи сланцевой нефти.

Как отмечает Айхам Камель, у России имеются ресурсы, в том числе 570 млрд долларов международных резервов, для того, чтобы справиться с экономическими последствиями ценовой войны, однако вряд ли российский президент захочет их использовать для противостояния с Эр-Риядом. Не захочет вступать в длительное ценовое противостояние и Саудовская Аравия, международные резервы которой составляют 500 млрд долларов США. Российский же бюджет будет находиться в профиците при цене на нефть в 50 долларов за баррель, отмечает аналитик Eurasia Group.



Дэвид Жакони: Россия хочет вытеснить американских производителей сланцевой нефти



Доцент политологии Университета Джорджа Вашингтона Дэвид Жакони (David Szakonyi, George Washington University) отмечает, что, по всей вероятности, Москва считает, что давление на цены на нефть окажется в ее интересах в долгосрочном плане, в том числе для противостояния с Саудовской Аравией и вытеснения американских производителей сланца.

"Очевидно, Москва надеется на то, что длительный спад цен на нефть приведет к банкротству многих из этих компаний, что позволит обычным российским производителям вернуть себе долю нефтяного рынка, – говорит Дэвид Жакони. – Похоже, что Россия находится в лучшем положении, чтобы противостоять обширному ущербу от падения цен на нефть, учитывая ее огромные резервы и низкую инфляцию".

"Хотя Фонд национального благосостояния, вероятно, может покрыть обычные бюджетные расходы, потеря доходов от нефти помешает российскому правительству приступить к осуществлению своих амбициозных расходов по национальным проектам, запланированных на этот и следующий годы", – добавляет эксперт.



Валерия Егисман (Valeria Jegisman)

Журналист "Голоса Америки". До этого работала в международных неправительственных организациях в Вашингтоне и Лондоне, в русскоязычной версии эстонской ежедневной газеты "Postimees" и в качестве пресс-секретаря МВД Эстонии. Интересы - международные отношения, политика, экономика

10 марта 2020