Сланцевый сектор США почти убит. Кровавая баня, - Жавье Блас

14:53 10.03.2020

Сланцевая добыча США рухнула. Пока на бирже



Акции американских компаний по добыче сланцевых нефти и газа рухнули. "Сланцевый сектор США почти убит. Кровавая баня. Миллиарды долларов вымыты из капитала", - написал в Twitter ведущий корреспондент по энергетике агентства Bloomberg Жавье Блас. Он привел данные о том, что акции Occidental Petroleum упали на 44%, EOG - на 35%, а Continental Resources - на 40%. "Более маленькие игроки как Parsley просели более чем на 50%", - сообщил Жавье Блас.

Он указал на то, что падение цен на нефть до $ 35 за баррель ударило и по мировым нефтегигантам. "Британская BP торгуется ниже на 20%, крупнейшее падение за один день за последние 30 лет и сильнее, чем даже после утечки нефти в Мексиканском заливе", - написал журналист Bloomberg.



Президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию. "Саудовская Аравия и Россия дискутируют о цене и потоке нефти. Это и Fake News (поддельные новости) - причина, почему упал рынок. Но это хорошо для потребителей, бензин дешевеет", - такая запись появилась на странице американского президента в Twitter.



Ведущий корреспондент по экономике The New York Times Нейл Ирвин заметил в соцсети, что если нефть будет стоить в день будущих президентских выборов $ 30 за баррель, то голосование в главном добывающем штате Техас выиграет главный потенциальный конкурент Трампа - Джо Байден.

"То, что происходит - стихийное бедствие для сланцевиков, включая Chesapeake Energy Corp. и Whiting Petroleum Corp., которые в канун падения уже торговались на самом низком уровне. После того, как добывающие компании сожгли сотни миллиардов за последнее десятилетие, сланцевая отрасль разочаровывает инвесторов, аккумулируя огромные долги. Она загнана в угол. Банки уже обрезают кредитные линии, списав только в прошлом году $ 1 млрд долгов", - пишет Bloomberg.



"Сланцевая индустрия сама себе прострелила ногу, кардинально нарастив добычу", - считает менеджер по активам Pickering Energy Partners Дэн Пикеринг. Добавляя, правда, что снижение добычи в рамках сделки ОПЕК+ также провоцировало американские компании наращивать производство.

Управляющий директор RS Energy Ян Нибер прогнозирует реорганизацию сотен независимых американских производителей: "То, к чему мы пришли, - это серьезная ошибка отрасли".



Аналитики считают, что при цене нефти в $ 30 часть сланцевых добытчиков не сможет даже платить за аренду земли и выполнять утвержденные дивидендные программы. И, наконец, генерировать свободные денежные потоки, что стало одержимостью в отрасли.

Напомним, что Россия отказалась дополнительно сокращать добычу в рамках ОПЕК+ и сделка прекратила существование. Нефть подешевела до $ 32 за баррель, но потом прибавила до $ 36. Вслед за нефтью подешевел и рубль.

Аналитики считают, что если Россия решила сокрушить сланцевую добычу в США, которая забирала себе все новую долю на рынке по мере сокращения поставок ОПЕК+, то этот процесс будет долгим и болезненным для всех, так как сланцевая добыча может быстро восстанавливаться, а финансовая система США позволяет компаниям снижать потери и страховать риски.



Появились даже конспирологические версии о том, что крах сделки - не инициатива России, а договоренность Москвы и Эр-Рияда с учетом будущего удешевления доллара, за что бьется Дональд Трамп. Некоторые эксперты полагают, что нефть может вернуться к $ 60 за баррель, но это будет уже "другой" доллар.