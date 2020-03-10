Эр-Рияд объявил Кремлю разорительную для России "нефтяную" войну, - "СП"

15:45 10.03.2020

Мгновенно случившийся обвал мировых рынков уже бросил в пропасть рубль и социальные обязательства Путина



Дмитрий Кокко

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Александр Фролов

Антон Шабанов



8 марта, когда российские биржи вместе со всей страной отмечали Международный женский день, с Ближнего Востока пришли ошеломительные для России новости. Биржа Саудовской Аравии упала разом на 6,5 процентов сразу после снижения апрельской цены для всех сортов нефти. Также до многолетних минимумов упали и другие рынки Персидского залива, сообщается в новости AFP. Так, рынки Кувейта и Абу-Даби упали на 7%, Дубая - на 8,5%. Цены на нефть от Saudi Aramco за этот день снизились сразу на 4?6 долл. за баррель для Азии, и на 7?8 долл. для США и Европы.



Случилось это практически тут же после того, как саудиты, по сути, объявили Москве "нефтяную" войну. Еще недавно настаивавшие на совместном снижении уровней добычи сырья на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года, после отказа России принять это предложение власти СА резко сменили курс на противоположный. Теперь, оказывается, по данным Bloomberg Саудовская Аравия на фоне срыва сделки с ОПЕК готова с апреля увеличить добычу до более 10 млн, а в случае необходимости - до 12 млн барр./сутки. То есть - практически затопить и без того падающий мировой рынок.



Агентство Bloomberg комментирует это так: "Россия отказалась подчиниться воле Саудовской Аравии. Эр-Рияд хотел сократить производство. Но у Москвы была другая идея. Бюджет Кремля более устойчив к низким ценам, чем у стран Ближнего Востока. Россия также утверждала, что дешевая нефть поможет уничтожить конкуренцию со стороны американской сланцевой нефти и отвернет инвесторов от вложения в эти компании".



Что на этом фоне будет с российским рынком после выходных? Что станет с курсом рубля к основным мировым валютам? Остается только гадать. Но прежде, чем поискать ответы на такие вопросы, напомним, что, собственно, на этом экономическом направлении происходило в последнее время.



Россия на минувшей неделе практически сорвала сделку стран-экспортеров нефти ОПЕК+ по сокращению добычи углеводородов. Министр энергетики РФ Александр Новак просто уехал из Вены, где обсуждалась возможность сокращение добычи, чтобы подержать цены на "черное золото" в связи с падением мировой экономики из-за эпидемии коронавируса и общим перенасыщением рынка.



Российская сторона была готова поддержать продление прошлого договора о сокращении добычи на 1,7 млн баррелей еще на один квартал, но не сокращать добычу еще на 1,5 млн баррелей, на чем настаивала Саудовская Аравия (СА).



Таким образом, с апреля соглашение о сокращении добычи перестает действовать. Это предполагает резкое наращивание добычи всеми экспортерами углеводородов и, как следствие, серьезное дополнительное понижение цен на мировом рынке.



Саудиты теперь планируют противопоставить свою нефть российской. Фактически это означает начало ценовой войны.



Да, российский бюджет менее зависит от цен на нефть, чем бюджет СА. Однако при падении цены ниже $ 42 за баррель, крупные расходы начнет нести и наш бюджет (пока "страдают" Фонд национального благосостояния и российский рубль, который рушится вслед за нефтью). При низком курсе рубля неизбежно вырастут цены на импортные товары.



Россия, по версии Новака, может нарастить добычу еще на 0,3 млн. барр./сутки. Однако пока такая возможность с производителями не обсуждалась. Судя по всему, наша страна решила обрушить цены на нефть, чтобы "зачистить" рынок от добытчиков сланцевой нефти в США. Которые в последние годы страдают из-за низкой рентабельности и даже массово объявляют о банкротстве.



- Динамика банкротств в американском нефтегазовом секторе положительная. С 2018 года количество разорившихся добытчиков сланцевой нефти возрастает. В 2020 году разорится еще больше компаний. Но это не означает сокращения добычи: обанкротившееся участки могут перекупить более сильные игроки.



Сокращение добычи в мире позволило бы поддержать слабых игроков и подрегулировать цены на уровне 60?65 долларов. Но это ободрило бы и американских добытчиков сланцевой нефти, которые в сделке не участвуют, на очередной рост производства и повторение кризиса, - отмечает замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.



Тем временем цены на нефть всех марок и так существенно упали после срыва сделки о сокращении добычи. Майские фьючерсы на Brent упали почти на 9% - до 45 долларов за баррель. Российская Urals традиционно стоит чуть ниже эталонного Brent, хотя изредка бывает даже дороже из-за перенасыщения рынка легкой сланцевой нефтью.



Очевидно, что в случае увеличения в мире уровня добычи топлива, цена нефти продолжит стремительно падать. По версии некоторых экспертов, она может достигнуть 20?30 долларов за "бочку". При такой цене курс российской национальной валюты упадет ниже 100 рублей за доллар. Что скажется на стоимости всех импортных товаров.



Напоминаем, что российский бюджет на 2020 год сверстан из расчета, что цена нефти будет не ниже $ 42 за баррель. Если выше - разница уходит в ФНБ. Если ниже - это дополнительные и непредусмотренные расходы для бюджета РФ.



Кроме того, стоит учитывать, что значительную часть ФНБ Москва собиралась потратить на реализацию национальных проектов. Из-за ситуации с нефтью российская экономика рискует не только остаться в стагнации, несмотря на затраты, но и вернуться к рецессии. Как во время кризисов в 2008 и 2014 годах.



- Есть две кардинально разные позиции и точки зрения. В бюджеты стран ОПЕК заложена довольно большая цена на нефть - им выгодно, чтобы она стоила дороже. Поэтому ОПЕК необходимо снижать объемы добычи.



В Российской Федерации стоимость нефти заложена много меньше, чем у саудитов. Поэтому мы можем позволить себе еще некоторое время жить при низких ценах. Также мы можем жить на накопленные запасы валюты.



Кроме того, стоит учитывать, что при повышении цены на нефть на рынки выйдут и "сланцевики" Америки. Потому что чем выше цены - тем выгоднее добывать "сланец". Будут разрабатываться новые сланцевые месторождения и конкуренция на мировом рынке нефти снова вырастет.



Поэтому Россия готова подождать еще некоторое время, а у саудитов этого времени просто нет. Это две разные позиции - Россия и СА просто пока не могут прийти к единой точке зрения. Сейчас это своеобразный предмет торга о том, насколько и кому сокращать добычу, - отмечает независимый экономический эксперт Антон Шабанов.



Действительно, производители сланцевой нефти в США, которые не отягощены никакими договорами с ОПЕК, стали одной из причин обвала цен на нефть в 2014-2016 годах, когда, несмотря на перенасыщение рынка, из года в год увеличивали добычу легкой нефти. Начиная с 2016 года и по сей день добыча сланцевой нефти в США выросла с 8,4 млн баррелей до 13 млн баррелей в сутки. Одной из причин роста стал тот самый договор о сокращении добычи в рамках ОПЕК+, который привел к выравниваю цен на углеводороды.



Таким образом, Россия не хочет сокращать добычу, чтобы не поддерживать "сланцевых" конкурентов из США. Кроме того, есть надежда, что экономика Китая в течение года попытается отыграть февральское снижение из-за коронавируса.



Несмотря на имеющийся запас прочности, за стол переговоров Россия, вероятно, все-таки сядет. Но уже - на своих условиях.



- Я думаю, что мы можем вернуться к переговорам и даже сократить добычу. Но на 200?300 тысяч баррелей в сутки, а не 600 тысяч баррелей, как нам предлагали в ОПЕК, - подчеркивает Александр Фролов.



А в это время



По сообщениям РБК, утром 9 марта цена североморской нефти Brent обрушилась более чем на 27%, опустившись ниже $ 32 за баррель, WTI упала ниже $ 30 за баррель.



На фоне обрушения цен на нефть на международном валютном рынке взлетели курсы американской и европейской валют. Доллар торговался на уровне 72 руб. за штуку, а евро - 82 руб.



На закрытии предыдущих торгов доллар стоил 68 руб., стоимость одного евро была 80 руб. На фоне обвала цен на нефть курс валют вырос более, чем на 20%.



В понедельник Банк России приостановил покупку валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила как минимум на 30 дней.