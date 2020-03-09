"Золотой закат" Назарбаева в его мечтах и наяву - Брюс Панниер

16:55 10.03.2020

Нурсултан Назарбаев в бытность президентом Казахстана посещает съемочную площадку фильма "Кочевники". 17 февраля 2004 года.



На протяжении многих лет первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев давал понять, что его очень заботит его наследие. Он много трудился над тем, чтобы в учебниках по истории о нем писали с любовью. Но этот образ разрушается на глазах после его отставки в прошлом году.

Не прошло и года с тех пор, как авторитарный лидер Нурсултан Назарбаев после почти 30-летнего беспощадного правления ушел с поста. Он покинул должность 19 марта 2019 года. И с того самого момента, как его ручка коснулась прошения об отставке, было понятно: для всего, что последует после, есть сценарий.

Один из ключевых моментов этого сценария - прославление наследия Назарбаева.



"ЛИДЕР НАЦИИ"



В мае 2010 года, после почти 20 лет его пребывания у власти как деспотичного, недемократичного лидера, который начинал еще при советском режиме в 1989 году, парламент наделил Назарбаева почетным титулом "елбасы", или "лидер нации".

Один из депутатов оправдывал титул тем, что "Нурсултан Назарбаев стоит в одном ряду с такими великими людьми, как [первый президент США] Джордж Вашингтон, [основатель современной Турции] Мустафа Кемаль Ататюрк и [лидер независимости Индии] Махатма Ганди".



23 марта 2019 года, через четыре дня после его отставки, лично выбранный Назарбаевым преемник Касым-Жомарт Токаев объявил, что столица Астана будет переименована в Нур-Султан в честь первого президента страны.



Нурсултан Назарбаев на следующий день после сложения президентских полномочий и его ставленник Касым-Жомарт Токаев, вступивший в должность президента. Астана (город переименован в Нур-Султан), 21 марта 2019 года.



В заявлении казахстанского посольства в Вене, появившемся вскоре, говорилось, что "переименование Астаны в честь Первого Президента Нурсултана Назарбаева имеет свои закономерности и историческую последовательность". В качестве примера был приведен прецедент в США: "В июле 1790 года Конгресс США принял закон о резиденции, который одобрил создание столицы страны на реке Потомак. В сентябре 1791 года уполномоченные, наблюдавшие за строительством новой столицы, назвали город в честь первого президента Соединенных Штатов Джорджа Вашингтона в период его правления. Джордж Вашингтон был назван отцом своей страны за его многообразное руководство в дни формирования новой нации".

Аэропорт в Нур-Султане - аэропорт имени Назарбаева. Там есть Назарбаев Университет. В честь него названо множество улиц и других объектов.



Назарбаев и чиновники создавали имидж "елбасы" как великодушного лидера, который привел Казахстан к процветанию, его народ - к обогащению и построил престиж страны на международном уровне.

В некоторой степени это все правда, но не настолько, насколько в это верят Назарбаев и его окружение.



Здание терминала аэропорта в казахстанской столице.



"ТЕ ЖЕ НА МАНЕЖЕ"

Протесты после ухода Назарбаева начались по ряду причин. Их участники требовали большей господдержки для малообеспеченных семей, выражали беспокойство по поводу растущего влияния Китая и судеб мусульман в Синьцзяне, а также недовольство из-за отсутствия реальных перемен в том, как происходит управление страной.



Назарбаев оставил президентское кресло, но сохранил фактически идентичный объем власти в качестве главы казахстанского Совета безопасности, а ключевые позиции в правительстве и в бизнесе занимают те же фигуры.



Людям не дали права голоса, когда была переименована столица, Токаев получил президентский пост, а дочь Назарбаева Дарига - должность спикера сената. Согласно Конституции, именно она возьмет на себя руководство страной, если Токаев по каким-то причинам не сможет выполнять свои обязанности.



"НАЗАРБАЕВ, УХОДИ"

Эти авторитарные действия, за которыми стоит Назарбаев, и есть корень возникшего общественного недовольства, которое заставляет участников регулярных несанкционированных акций протеста выкрикивать: "Шал, кет!" ("Старик, уходи!") И всем понятно, кого они имеют в виду.



Как задерживали кричавших "Шал, кет!". Митинги 16 декабря 2019 года:



видео тут -

https://rus.ozodi.org/a/first-kazakh-president-nazarbaev-s-vision-of-a-golden-sunset-is-dimming-fast/30477019.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com



Эти демонстрации никогда не собирали больше нескольких сотен людей, но они происходят часто и, по всей видимости, во многих крупнейших городах - не только в Алматы и в столице, но и в Шымкенте, Актобе и Атырау. И призывы "Шал, кет!" раздаются в каждом из них.



Вряд ли есть опасность, что эти народные выступления приведут к свержению правительства, но наследие, которое Назарбаев так кропотливо создавал все эти годы, - под реальной угрозой.



Недавние сообщения о том, что средняя дочь Назарбаева Динара купила замок в Швейцарии, или о том, что его брат тратит огромные средства на различные торжества, напоминают народу Казахстана, сколько денежных средств было выведено из страны правящей семьей.



Смерть оппозиционного активиста Дулата Агадила в СИЗО в конце февраля служит напоминанием о систематической несправедливости, укоренившейся в обществе с тех времен, когда Назарбаев был президентом.



Дулата Агадила проводили в последний путь (27 февраля 2020 года):



видео -

https://rus.ozodi.org/a/first-kazakh-president-nazarbaev-s-vision-of-a-golden-sunset-is-dimming-fast/30477019.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com



С самых ранних лет казахстанской независимости было очевидно, что Назарбаев холит свой имидж как президента, чье имя будет жить в веках. Он с радостью внимает, когда чиновники зовут его "отцом нации", великим лидером, мудрым человеком, заботливым президентом и неистово рукоплещут его речам.



Знает ли Назарбаев о том, что говорит о нем в эти дни часть населения, неизвестно. Его окружение, возможно, скрывает содержание выкриков протестующих. Государственные СМИ об этих акциях не сообщают.



В нескольких километрах от ветреной столицы Нур-Султана возводят пантеон. Ходят слухи, что и сам Назарбаев будет погребен там как возлюбленный лидер и отец современного Казахстана. Но его имидж существенно пострадал в эти годы, о чем свидетельствуют акции протеста. Некоторые, особенно среди молодежи, дают понять, что видят Назарбаева не основателем их страны, а препятствием на ее пути.

Брюс ПАННИЕР

9 марта 2020