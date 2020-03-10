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США начали вывод войск из Афганистана – в Кабуле двоевластие, - С.Тарасов
18:21 10.03.2020

США начали вывод войск из Афганистана – в Кабуле двоевластие

Частичный вывод войск США из Афганистана приоткрыл крышку кипящего котла, когда двоевластие в Кабуле вызывает множество вопросов и создает немало проблем. Особенно учитывая обилие политических сил, не задействованных в формируемом компромиссе, включая талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ

После подписания 29 февраля в Дохе мирного соглашения с "Талибаном" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) США приступили к частичному выводу своих войск из Афганистана. В течение 135 дней численность американских военнослужащих будет сокращена почти вдвое, до 8600 человек, которые, как заявляют официальные представители Вашингтона, будут продолжать участвовать в антитеррористических операциях против "Аль-Каиды" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также оказывать поддержку афганским силам безопасности.

Американское присутствие в Афганистане продолжалось более 18 лет. Через эту страну прошли почти 100 тысяч солдат США, были убиты более 1900 военных и более 20 тысяч ранены. Стоимость операции с 2011 года составила 776 миллиардов долларов, заявляют в Пентагоне, хотя некоторые исследования считают, что эти цифры занижены. Но, как говорил древнеримский историк Гай Саллюстий Крисп, всякую войну легко начать, но крайне трудно закончить. И в первую очередь это касается афганской войны, участие в которой Вашингтона не привело к стабилизации ни военными, ни политическими средствами, хотя в силу понятных причин возможности американского правительства превосходят фактические возможности тех сил, против которых они выступают. Более того, как показывает иракский, афганский, а вслед за ним и ливийский опыт, США нигде не удавалось завершать острые кризисы с позитивными политическими результатами. В начале 2019 года президент США Дональд Трамп говорил следующее: "Я дал нашим генералам столько денег, сколько им было нужно. В Афганистане они не смогли добиться результата. Я хочу получить результат".

Но он все же есть. "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), против которого изначально выступали США, не побежден и, как пишет американское издание Foreign Policy, по-прежнему продолжает сохранять под своим контролем значительную территорию страны. США вступили с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в переговорный процесс, признав их как фактор военной и политической силы. Более того, США, подписав мирное соглашение с "Талибаном" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) без участия лояльного для себя официального Кабула, подрывают влияние последнего, формируя чрезвычайно острый политический ландшафт, когда их союзники в долгосрочной перспективе обрекаются на поражение. Кстати, ВВС считает, что Вашингтон не обеспокоен тем, что Кабул "теряет лицо", США спешат, чтобы к моменту начала президентских выборов обозначить реальный вывод из Афганистана американских войск.

В итоге в Афганистане обозначен еще один политический кризис. 9 марта, спустя пять месяцев после выборов, Ашраф Гани был приведен к президентской присяге. Одновременно и его соперник, глава правительства Абдулла Абдулла, провел свою собственную церемонию инаугурации. В стране публично установилось двоевластие. Непублично соперничество между Гани и Абуллой продолжается уже давно и за каждым из этих политиков стоит свой этнический, политический и экономический клан, имеющий и широкие международные выходы. Сейчас они могут начать действовать в легитимном поле, смещая интересы в зону межэтнических отношений: традиционной пуштунской племенной элиты и представителей национальных меньшинств. Так обозначается конфликтогенность нынешней ситуации с новыми характеристиками, особенно по части возможного в будущем межафганского диалога.

Другими словами, частичный вывод войск США из Афганистана приоткрыл крышку кипящего котла, когда любое двоевластие вызывает множество вопросов и создает немало проблем, особенно учитывая обилие политических сил, не задействованных в формируемом компромиссе. Включая и талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Будем ждать, что дальше.

Источник - REGNUM
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