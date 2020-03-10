Как зять президента Узбекистана стал влиятельной фигурой ММА в Центральной Азии

18:23 10.03.2020

В ноябре 2019 года Отабек Умаров, зять президента Шавката Мирзиеева, был поставлен у руля Ассоциации смешанных боевых искусств Узбекистана (ММА), что вызвало обеспокоенность кумовством в действующей администрации.



Власть Умарова



Отабек Умаров, состоящий в браке с младшей дочерью президента Шахнозой, уже занимает несколько должностей в правительстве, включая должность замглавы личной безопасности Мирзиеева и неофициального посла на дипломатических мероприятиях с иностранными высокопоставленными лицами. Его внезапный рост подчеркивает привилегированные позиции, которые Мирзиеев оставляет за членами семьи - классический пример политического кумовства.



Последнее назначение Умарова произошло через несколько месяцев после того, как он был назначен председателем Федерации триатлона Узбекистана в июле 2019 года. Объявление о назначении было встречено поддержкой таких знаменитостей, как Стивен Сигал и Рой Джонс-младший. Кстати, они оба получили в подарок российское гражданство от Владимира Путина.



Встреча с Хабибом



Проведя немного времени в своей новой роли, Умаров и Узбекская Ассоциация ММА организовали в Ташкенте мероприятие "Чемпионат по борьбе с гориллой" (GFC) под руководством перспективного бойца ММА Омара Нурмагомедова, двоюродного брата чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Зять президента воспользовался возможностью, чтобы пригласить чемпиона UFC и провести с ним время в узбекской столице, позируя вместе с Нурмагомедовым на официальной пресс-конференции и тренируясь в спортзале.



"Хабиб действительно достойный сын своего народа, верен своим традициям и является отличным примером для молодежи Узбекистана и всего мира, достойного подражания", - сказал Умаров о своей первой встрече с бойцом.



В то время как Умаров, похоже, действительно интересуется спортом, его назначение является ярким примером того, как клептократия Узбекистана удерживает влияние на своих границах.



Новый президент, старые проблемы



Когда Шавкат Мирзиеев пришел к власти в 2016 году, многие считали, что изменения неизбежны.



Предшественник Мирзиеева, Ислам Каримов, правил Узбекистаном железной рукой с самого момента обретения независимости в 1991 году. За время его пребывания у власти, которое длилось в общей сложности 25 лет, страна столкнулась с ростом клептократии, коррупцией в государственном секторе и нарушениями прав человека. После смерти Каримова многие выразили надежду, что следующий президент вдохнет новую жизнь в правительство и положит конец десятилетиям неконтролируемой коррупции.



Однако старые модели управления никуда не ушли. Мирзиеев, член самаркандского клана, был избран в декабре 2016 года - международные СМИ назвали это "фиктивными" выборами. Тем не менее, внешняя политика Мирзиеева оказалась гораздо более инклюзивной и открытой, чем у его предшественника. Он положил конец изоляционистской политике Узбекистана и укрепил связи с мировыми лидерами на разных континентах. Эта серия перемен даже заставила некоторых назвать его реформатором.



Иллюзия свободы



В последующие годы Мирзиеев продолжал предпринимать шаги по реформированию ужасной ситуации с правами человека в стране. В 2018 году власти освободили примерно 40 человек, осужденных по политическим мотивам с сентября 2016 года, и сотни "независимых мусульман", которые исповедовали свою религию вне государственного контроля. Затем в августе 2019 года тюрьма Яслик - печально известный следственный изолятор "Дом пыток", - была навсегда закрыта. Однако следует отметить, что тысячи людей остаются за решеткой по политически мотивированным обвинениям.



В то время как узбекские граждане постепенно становятся свидетелями незначительного улучшения свободы слова и печати при Мирзиееве, эти свободы по-прежнему сильно ограничены. Служба безопасности остается очень влиятельной, а свободные выборы скорее представляются в отдаленных мечтах.



Дочки президента



Есть также опасения, что Мирзиеев использует политическое кумовство, чтобы ключевые роли правительства оставались под его контролем. Его младшая дочь, Шахноза, работает в министерстве дошкольного образования - считается, что она контролирует финансы. Его старшая дочь, Саида, является заместителем директора Узбекского агентства по информации и массовым коммуникациям - должность позволяет контролировать государственные СМИ, а ее муж входит в администрацию президента Мирзиеева.



Что касается Умарова, он продолжает выполнять многочисленные функции в узбекском правительстве, одновременно совмещая свои полномочия с постами различных органов регулирования спорта. В прошлом месяце он был назначен главой Центрально-азиатской конфедерации ММА, объединяющей национальные ассоциации ММА Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Выборы состоялись на заседании Международной федерации смешанных боевых искусств (IMMAF) в Казахстане 8 февраля.



"Создание этих региональных комиссий под эгидой IMMAF позволит нашей политике и ценностям быстрее развиваться на местном уровне, где влияние на развитие любительского ММА будет наибольшим", - сказал президент IMMAF Керрит Браун во время пресс-конференции.