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В Тадже честным распределением пастбищ отныне займется спецкомиссия
18:49 10.03.2020

В Таджикистане спецкомиссия займется распределением пастбищных угодий

Алишер Зарифи
10.03.2020

Проблема использования пастбищ и рост недовольства населения привели к тому, что власти Таджикистана создали специальную комиссию для распределения пастбищных земель, чтобы избежать конфликтов между сельскими жителями и владельцами пастбищ.

Жители отдаленных и горных районов не раз сетовали, что им не позволяют пасти скот на пастбищах, принадлежащих отдельным лицам. Главы дехканских хозяйств говорят, что платят налоги за каждый гектар земли и поэтому имеют полное право не пускать посторонних лиц на свои земли.
Животноводство является одной из основных сфер занятости в сельской местности и источником дохода для многих домашних хозяйств.
Сиджовуддин Исроилов, директор Центра управления проектами развития животноводства и пастбищ, сказал 10 марта, что целью создания специальной комиссии является обеспечение справедливого распределения пастбищных угодий. По его словам, во всех районах действуют отдельные комиссии, которые рассматривают конфликты и недостатки, связанные с распределением и использованием пастбищных земель.

Собеседник отметил, что происходят случаи, когда людям запрещают пасти домашний скот на землях, принадлежащих дехканским хозяйствам. "Я надеюсь, что деятельность комиссии положит конец любым спорам вокруг использования пастбищ", - добавил он.
Конфликты вокруг использования пастбищных земель часто возникают с наступлением весны, когда сельчане выводят свой скот пастись в горы. В последние годы количество поголовья мелкого рогатого скота у населения увеличилось, а пастбищных земель не хватает, так как многие из них находятся в частной собственности.
Мирзо, животновод из кишлака Чахордара района Хамадони, говорит, что ему и односельчанам очень трудно найти место для выпаса скота.
"Рядом свыше 5 тыс пастбищных земель, раньше не было никаких проблем с этим, а сейчас двое состоятельных людей приобрели пастбищные угодия в частную собственность. Один вообще не разрешает ступить на свои земли. Другой требует 3 тыс сомони в год за разрешение пасти скот", - рассказал Мирзо.

Такую же проблему испытывают жители кишлака Шерхон Гиссарского района. Один из местных жителей сказал 9 марта в беседе с Радио Озоди, что владельцы земель в верховьях, где ранее располагались свободные пастбищные земли, теперь требуют от жителей по 4 тыс сомони в год за возможность пасти скот. "Люди не знают, что делать. В прошлом году приходили двое милиционеров, закрыли чью-то корову, потребовали штраф. Якобы корова паслась на частной земле. А это 300 гектаров", - говорит собеседник.
Маликшох Ашуров, председатель дехканского хозяйства "Даврон" Файзабадского района, сказал, что местные жители сначала спрашивают у него разрешения, прежде чем пасти скот на его землях. "В моем хозяйстве 90 гектаров, я плачу налоги на землю, поэтому люди не имеют права пасти свой скот без моего разрешения", - отметил Ашуров.
В то же время эксперты обеспокоены ростом поголовья скота и деградацией пастбищных земель.

Сиджовуддин Исроилов, директор Центра управления проектами развития животноводства и пастбищ, сказал, что в стране 3,8 млн гектаров пастбищных угодий, из которых используются лишь 2,8 млн га. "Остальные не используются по разным причинам – отсутствие мостов, труднодоступная местность и тд.", - отметил Исроилов.
По официальным данным, в настоящее время в Таджикистане насчитывается 2 млн 358 тыс голов крупного рогатого скота и более 5 млн голов мелкого рогатого скота.

Источник - Радио Озоди
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