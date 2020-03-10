 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Впервые парламент Азербайджана возглавила женщина - Сахиба Гафарова
20:00 10.03.2020

Ее кандидатура была предложена правящей партией Йени Азербайджан (Новый Азербайджан), за Гафарову проголосовали 116 депутатов.

Сахиба Гафарова сегодня, 10 марта, избрана спикером Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана шестого созыва, сообщает zakon.kz со ссылкой на Haqqin.az.
Впервые в истории страны женщина заняла такую должность.
Ее кандидатура была предложена правящей партией Йени Азербайджан (Новый Азербайджан), за Гафарову проголосовали 116 депутатов. Парламентские выборы состоялись в Азербайджане 9 февраля. Большинство голосов получила правящая партия.

Гафарова представляет правящую партию "Новый Азербайджан". Она доктор филологических наук, окончила Азербайджанский педагогический институт русского языка и литературы, а также университет языков. С 1981 года работает в Бакинском славянском университете, была деканом факультета западноевропейских языков в Западном университете. Гафарова является автором более 70 научных и учебно-методических работ, программ и учебных пособий, занимается гендерными проблемами в филологии.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Haqqin.az
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