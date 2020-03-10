Пекин вскоре может объявить о победе над коронавирусом

20:04 10.03.2020

Тотальный карантин в эпицентре болезни, похоже, приносит плоды

Владимир Скосырев

10.03.2020



Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Ухань – город, с которого началась всемирная эпидемия. Эта поездка должна показать, что чрезвычайные меры контроля над населением оказались эффективными, а утверждения о том, что Пекин скрывал масштабы бедствия, – ложными. Часть зарубежных экспертов разделяют эту оценку. Другие утверждают, что кризис нанес тяжелый удар по экономике Поднебесной и обострил подковерную борьбу кланов в Коммунистической партии.

Главный печатный орган Коммунистической партии Китая – газета "Жэньминь жибао" пишет, что Си прибыл с инспекционной миссией – проследить за тем, как идет работа по профилактике и контролю над эпидемией. В действительности, как говорят китайские политологи, этот визит имеет большой символический подтекст.

"Ясно, – сказал агентству Reuters профессор Народного университета в Пекине Чжан Мин, – что председатель не мог приехать раньше, поскольку риск того, что он заразится, был высоким. А теперь Си там находится, чтобы собрать урожай. Коммунистическая партия может вскоре объявить о победе над вирусом".

На ранних стадиях эпидемии Пекин подвергся критике внутри страны и в мире за то, что скрывал информацию и преуменьшал опасность инфекции. Но принятые властями драконовские меры, включавшие установление жесткого контроля над жителями Уханя и провинции Хубэй, оказались эффективными и помогли остановить распространение эпидемии. Там правительство объявило, что будет внедрять "кодекс здоровья" – систему, которая позволит людям, живущим в районах со средним или низким риском подхватить инфекцию, совершать поездки. В Ухане 12 из 14 временных госпиталей, открытых для лечения пациентов, у которых обнаружен вирус, были закрыты. Два оставшихся собирались закрыть во вторник.

С другой стороны, СМИ передают предупреждения об опасности заразиться от иностранцев или китайских граждан, приезжающих в КНР из таких пораженных вирусом стран, как Италия и Иран.

Ряд экспертов на Западе предупреждают, что вирус нанес по экономике Китая такой удар, от которого она долго не оправится. Прежде всего, китайские предприятия с трудом возобновляют работу после вынужденных каникул. Это отражается на внешней торговле, приводит к сокращению экспорта. Перебои в работе транспорта вызвали остановку с выпуском товаров, которые необходимы для нормального функционирования производственных цепочек как между китайскими предприятиями, так и в мировом масштабе. Вирус сказался на ценах на товары широкого потребления и продовольствие. Индекс потребительских цен вырос на 5,2% в феврале по сравнению с этим показателем год назад. А цены на свинину подскочили за такой же срок на 135,2%.

Западные аналитики утверждают также, что вспышка инфекции стала серьезным шоком для политической системы Китая. Ведь она возникла как раз в тот момент, когда Си Цзиньпин проводил глубокие институционные реформы, имеющие две цели. Первая – предотвратить эрозию авторитета КПК вследствие экономической стагнации и недовольства в самой партии культом его личности. Высказывается предположение, что в партии многие хотят вернуться к системе коллективного руководства, как это было при Дэн Сяопине. Ну а вторая задача реформ Си состояла в том, чтобы не дать возможности США и их союзникам сдержать рост международного влияния Китая.

У Гогуан, профессор истории в Университете Виктории в Канаде, пишет, что, согласно доктрине, принятой на вооружение на последнем съезде партии, сохранение руководящей роли КПК – это первое и главное условие подъема народного благосостояния. Без этого Поднебесная обречена на хаос. Но эпидемия как раз высветила дефекты в методах управления, проистекающие из монополии КПК на власть. Ведь в течение 54 дней с начала распространения инфекции власти задержали по крайней мере восемь медицинских работников, предупреждавших об опасности.

В беседе с "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, сказал: "Поездка Си Цзиньпина в Ухань демонстрирует, что китайское руководство полностью контролирует обстановку в стране в сфере экономики, политики и даже в неблагополучном с точки зрения распространения инфекции регионе. В принципе настроение в Китае достаточно оптимистичное, растет вера, что скоро все это закончится. Рабочие – мигранты из сельских районов – в основном вернулись на промышленные предприятия. Конечно, Китаю придется с помощью рычагов стимулирования наверстывать упущенное. В районах, где были введены жесткие ограничения на передвижение, бизнесу предоставлены большие налоговые льготы. А если станет ясно, что этого недостаточно, то, думаю, будут финансовые вливания, как это было после кризиса 2008 года".