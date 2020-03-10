Легким движением руки. Путин технично снял с себя ограничения по срокам правления

20:09 10.03.2020

Путин согласился снять ограничение себе на новое президентство



Президент России Владимир Путин согласился снять ограничение себе на новое президентство. По его словам это будет возможно, если с такой поправкой конституции согласится Конституционный суд России. Об этом он заявил выступая перед нижней палатой парламента, видеотрансляция велась на сайте Госдумы, текстовая - Русской службой Радио Свобода.



Путин занимает президентский срок второй раз подряд и в четвертый раз всего. По Конституции, он не может баллотироваться на пост президента в 2024 году, когда закончится срок его полномочий. Это ограничение предложила во вторник обойти депутат Госдумы от "Единой России", летчик-космонавт Валентина Терешкова.

"Зачем крутить и мудрить, городить какие-то искусственные конструкции, надо делать все честно, открыто, публично предусмотреть [такую возможность]", - сказала Терешкова. По ее мнению, возможность участия Путина в выборах будет стабилизирующим фактором для общества.​



Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект о поправках к Конституции. Внести их Путин предложил в январе, выступая перед депутатами обеих палат парламента. Поправки, в частности, перераспределяют полномочия между органами власти – главным образом в пользу президента, разрешают увольнять судей Конституционного и Верховного судов и добавляют полномочий не имеющему сейчас реальной власти Государственному совету.



Отдельно в документе прописана процедура так называемого общенародного голосования, без которого, как ранее заявлял президент, поправки не вступят в силу. В законопроекте указано, что голосование пройдет 22 апреля и этот день будет выходным.



Конституционный суд в 1998 году уже рассматривал похожее дело. Тогда решался вопрос об "обнулении" первого срока президента Бориса Ельцина – в связи с тем, что он был избран на этот пост в 1991 году еще до принятия новой Конституции. Конституционный суд тогда отказался обнулять сроки Ельцина.