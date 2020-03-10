 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 10.03.2020
20:09  Легким движением руки. Путин технично снял с себя ограничения по срокам правления
20:04  Пекин вскоре может объявить о победе над коронавирусом
20:00  Впервые парламент Азербайджана возглавила женщина - Сахиба Гафарова
18:49  В Тадже честным распределением пастбищ отныне займется спецкомиссия
18:23  Власть Умарова. Как зять президента Узбекистана стал влиятельной фигурой ММА в Центральной Азии
18:21  США начали вывод войск из Афганистана – в Кабуле двоевластие, - С.Тарасов
18:20  Как славяне помогли халифу Абд ар-Рахману покорить Испанию

18:15  ЧВК в Афганистане: что будет после сделки?
16:55  "Золотой закат" Назарбаева в его мечтах и наяву - Брюс Панниер
15:45  Эр-Рияд объявил Кремлю разорительную для России "нефтяную" войну, - "СП"
14:53  Сланцевый сектор США почти убит. Кровавая баня, - Жавье Блас
14:45  Приведет ли выход Москвы из ОПЕК+ к экономическому кризису? - ГолосАмеров
14:42  К вопросу о связях кыргызов с иштяками. И кто такие иштяки? - Т.Акеров
14:25  "Газпром" - сила Китая? - Алла Ярошинская
13:50  На месте снесенного села Маныш строят дачу для сестры Аркадага
12:03  Пора повзрослеть: зачем Кыргызстану заниматься проектированием? - С.Масаулов
12:00  Угон енисейских кыргызов в Джунгарию (история), - В.Бутанаев
11:32  Голодомор кыр-упырей. Более 200 осужденных пожизненно объявили голодовку в Кыргызстане
11:20  Удастся ли распутать идлибский узел? - А.Арешев
10:49  Почему Россия отказалась от сделки ОПЕК+, - А.Каневский
10:39  Экс-кыр-президентша Отунбаева, которой тоже прилетело на лесбо-митинге, требует отставки главы МВД
09:46  Ливия. Армия Сараджа перешла в неожиданное контр-наступление и теснит армию Хафтара
09:41  В Кыргызстане отменили массовые мероприятия на Наурыз
09:32  Франция. Коронавирус подцепил министр культуры Ристер и депутат Рейтцер
09:26  Падение цен на нефть поставило Россию перед новой реальностью, - А.Резчиков
08:29  Никогда не было, и вот ОПЕК: что стоит за обвалом нефтяного рынка, - "Известия"
08:26  Черный понедельник для черного золота: ответы на главные вопросы о кризисе, - Дм.Мигунов
08:06  Афганские лидеры померились инаугурациями, - С.Строкань
08:03  Афганистан вступил в пору двоевластия, - Вл.Скосырев
07:59  На фоне ценовой войны может смениться саудовский монарх, - И.Субботин
07:56  Россия и Китай совершили торговое чудо, - А.Комраков
07:42  Грядет "большой обвал" рубля. Это только начало, - Мих.Хазин
07:32  Игра в русскую рулетку на рынке нефти плохо закончится, - Норин Берк
00:44  Выход России из ОПЕК+: как Москва убивает нефтедоллар, - А.Запольскис
00:08  Капитан Густав Станкевич - образцовый начальник Иргизского уезда. Забытые солдаты Империи-22
00:01  Партийная система деградирует в комик-шоу, - В.Кудрявцев
00:00  Hamshahri: Кто совершает преступления в Сирии - турки или русские?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Легким движением руки. Путин технично снял с себя ограничения по срокам правления
20:09 10.03.2020

Путин согласился снять ограничение себе на новое президентство

Президент России Владимир Путин согласился снять ограничение себе на новое президентство. По его словам это будет возможно, если с такой поправкой конституции согласится Конституционный суд России. Об этом он заявил выступая перед нижней палатой парламента, видеотрансляция велась на сайте Госдумы, текстовая - Русской службой Радио Свобода.

Путин занимает президентский срок второй раз подряд и в четвертый раз всего. По Конституции, он не может баллотироваться на пост президента в 2024 году, когда закончится срок его полномочий. Это ограничение предложила во вторник обойти депутат Госдумы от "Единой России", летчик-космонавт Валентина Терешкова.
"Зачем крутить и мудрить, городить какие-то искусственные конструкции, надо делать все честно, открыто, публично предусмотреть [такую возможность]", - сказала Терешкова. По ее мнению, возможность участия Путина в выборах будет стабилизирующим фактором для общества.​

Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект о поправках к Конституции. Внести их Путин предложил в январе, выступая перед депутатами обеих палат парламента. Поправки, в частности, перераспределяют полномочия между органами власти – главным образом в пользу президента, разрешают увольнять судей Конституционного и Верховного судов и добавляют полномочий не имеющему сейчас реальной власти Государственному совету.

Отдельно в документе прописана процедура так называемого общенародного голосования, без которого, как ранее заявлял президент, поправки не вступят в силу. В законопроекте указано, что голосование пройдет 22 апреля и этот день будет выходным.

Конституционный суд в 1998 году уже рассматривал похожее дело. Тогда решался вопрос об "обнулении" первого срока президента Бориса Ельцина – в связи с тем, что он был избран на этот пост в 1991 году еще до принятия новой Конституции. Конституционный суд тогда отказался обнулять сроки Ельцина.

Источник - Радио Озоди
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1583860140
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 6 марта 2020 года № 280
- Рабочий график первого президента
- Совместное обращение Правительства РК и Национального Банка РК о ситуации на мировом рынке нефти и мерах по обеспечению макроэкономической стабильности
- Нурлан Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 марта 2020 года № 95
- Д. Назарбаева: Приоритет – развитие сырьевой базы легкой промышленности
- Кадровые перестановки
- Уроки Кордая: власть РК своими оценками лишь усиливает страхи неказахов
- Верховный суд отменил пункты Нормативного постановления ВС РК, подвергшиеся критике депутатов Демократической партии "Ак жол"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  