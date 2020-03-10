Два правительства быстро рас-талибанят остатки Афган-государства, - А.Серенко

00:04 11.03.2020

Президент Афганистана Ашраф Гани начинает формировать новое правительство



Афганская оппозиция проиграла не только выборы президента, но и поддержку Запада



Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"

10.03.2020



В Афганистане прекратило существование "правительство национального единства" (ПНЕ). Созданное в 2015 году по итогам политического компромисса между тогдашними претендентами на президентский пост Мохаммадом Ашрафом Гани и Абдуллой Абдуллой, ПНЕ так и не стало эффективным органом госуправления. Новое правительство Афганистана, которое в ближайшее время сформирует президент Ашраф Гани, будет широким по составу участников, но не станет повторением модели ПНЕ.

Вчера во дворце "Арг" (резиденция главы Афганистана в Кабуле – "НГ") состоялась инаугурация нового президента страны Мохаммада Ашрафа Гани. В торжественной церемонии приняли участие несколько сотен человек, представляющих различные этнические, религиозные, общественные и политические группы Афганистана, а также представители практически всех иностранных посольств.

Пожалуй, одними из самых дорогих гостей для Ашрафа Гани на его инаугурации стали спецпредставитель США по афганскому урегулированию Залмай Халилзад, новый посол США в Кабуле Росс Уилсон, старший гражданский представитель НАТО в Афганистане Николас Кей, командующий силами США и НАТО в Афганистане генерал Скот Миллер, а также глава миссии ООН в Афганистане Тадамити Ямамото. Их присутствие на церемонии вступления в должность президента Ашрафа Гани поставило окончательную и публичную точку в затянувшемся споре между ним и Абдуллой Абдуллой за право считаться новым главой афганского государства.

Как ранее сообщали СМИ, решением Независимой (Центральной) избирательной комиссии (НИК) Афганистана победителем президентских выборов, состоявшихся в конце сентября 2019 года, стал действующий глава страны Мохаммад Ашраф Гани. Согласно данным НИК, Гани смог набрать уже в первом туре более 50% голосов активных избирателей. Комиссия по жалобам на итоги президентских выборов также подтвердила победу Ашрафа Гани.

Главный соперник действующего президента Абдулла Абдулла, занимавший с 2015 года пост главы исполнительной власти в "правительстве национального единства", смог получить лишь менее 40% голосов пришедших на выборы избирателей. В соответствии с традициями афганской политики, Абдулла не признал итоги голосования, обнародованные НИК и Комиссией по жалобам, и попытался начать агрессивные торги с командой Гани, рассчитывая сохранить формат ПНЕ и свою должность в нем.

Однако, в отличие от 2015 года, Ашраф Гани и его сторонники больше не заинтересованы в пролонгации модели "двухголовой" власти и разделе ее с командой Абдуллы Абдуллы. Еще в разгар предвыборной кампании летом 2019 года информированные источники "НГ" в Кабуле сообщили, что формат "правительства национального единства" исчерпал себя и сохранен не будет. Соответственно, и доктору Абдулле не следует рассчитывать на пост главы исполнительной власти, тем более, что такая должность не зафиксирована в Конституции Афганистана и была создана пять лет назад указом президента Ашрафа Гани исключительно под проект ПНЕ и коалицию с Абдуллой.

После официального объявления Ашрафа Гани победителем президентских выборов 2019 года доктор Абдулла попытался начать шантажировать главу государства. Сначала сторонники главы исполнительной власти провели серию митингов, которые, однако, не получили массовой поддержки со стороны граждан. Затем Абдулла Абдулла объявил сам себя победителем президентских выборов и даже назначил пятерых своих сторонников на губернаторские посты. Однако и эта затея в итоге провалилась – "альтернативные губернаторы" так и не смогли приступить к исполнению своих обязанностей, а некоторые из них даже сбежали из провинций, куда были определены Абдуллой.

Наконец, Абдулла объявил о проведении собственной инаугурации – в один день с официальным вступлением Ашрафа Гани в должность главы государства. Как предположили источники "НГ", "Абдулла, видимо, надеялся на то, что его инаугурацию посетят высокопоставленные западные представители, что стало бы знаком его поддержки со стороны главных спонсоров Афганистана". Однако и здесь теперь уже бывшего главу исполнительной власти ожидал сокрушительный провал: "альтернативную инаугурацию" Абдуллы 9 марта посетили лишь два иностранных дипломата, занимающие не слишком статусные должности в посольствах Ирана и Турции в Кабуле. "Это выглядело как политическая пощечина от западных стран – все ключевые представители США, НАТО и стран Евросоюза были на церемонии вступления в должность президента Ашрафа Гани. Абдулле было продемонстрировано, что поддержкой мирового сообщества его действия не пользуются. Для бывшего главы исполнительной власти это может означать, что его больше не воспринимают в качестве адекватного политического партнера", - прокомментировал ситуацию один из кабульских источников "НГ".

Президент Гани, заручившись признанием США, НАТО и ключевых государств региона (на инаугурации действующего главы Афганистана присутствовали высокопоставленные представители Китая и Индии, а свои поздравления новому афганскому президенту прислал глава Пакистана Имран Хан), будет самостоятельно и более жестко формировать новый кабинет министров. Тем более, что за время судорожных политических акций доктора Абдуллы глава Афганистана убедился в слабости оппозиционного блока, который не пользуется массовой поддержкой населения страны и не имеет союзников среди ключевых иностранных спонсоров.

"Новое афганское правительство будет широким по своему составу, - заметили в беседе с "НГ" информированные источники в Кабуле. – В нем будут представлены интересы самых разных политических, этнических и социальных групп. Но это правительство не будет ремейком ПНЕ с его изначальным внутренним расколом, который делал неэффективной всю работу исполнительной власти. Период двоевластия в Афганистане завершился. Вряд ли доктор Абдулла может рассчитывать на получение какой-либо должности в новом правительстве страны. Сейчас он уверенно движется к своей политической изоляции и, вполне возможно, скоро вообще перестанет интересовать кого-либо".

Источники "НГ" также предположили, что уже в ближайшее время афганские оппозиционные политики станут стремительно покидать лагерь Абдуллы Абдуллы, чтобы начать переговоры о сотрудничестве с командой победителей во дворце "Арг". "Это тоже является частью афганской политической традиции, - отметил в беседе с "НГ" один из афганских наблюдателей. – У нас не любят проигравших и неудачников. Наверное, как и везде".