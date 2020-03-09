Война в ОПЕК+. Что ждет рынок нефти и мировую экономику после обвала, - Е.Грушевенко

00:12 11.03.2020 Екатерина

Грушевенко

9.03.2020



Реальному рынку не нужны ни высокие, ни низкие цены на нефть. Рынку нужна стабильность и предсказуемость, которую в этом году мы не увидим. Потребуется время, чтобы экономика и спрос на нефть восстановились после коронавируса – главной неопределенности 2020 года

6 марта 2020 года Саудовская Аравия, Россия и прочие страны ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном снижении добычи нефти. Ожидалось, что страны – участницы коалиции сократят квоты еще на 1–1,5 млн баррелей в сутки, но этого не произошло. По итогам встречи министр энергетики России Александр Новак заявил: "Мы только что подписали совместный документ о том, что будем продолжать работать, взаимодействовать в рамках хартии". По сути, это означает, что сделка ОПЕК+, регламентирующая объемы добычи стран-участниц, была расторгнута.



Соглашение о добровольном снижении добычи нефти, которое заключили нефтедобывающие страны и входящие, и не входящие в ОПЕК, действует с 2017 года, хотя его не раз продлевали и пересматривали. По последней договоренности страны должны были сокращать добычу до конца 2019 года на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. В первом квартале 2020 года коалиция договаривалась сократить добычу еще на 0,5 млн баррелей в сутки.

С 1 апреля ни у одной из стран не будет обязательств по квотам на добычу. Такое решение привело к падению нефтяных котировок. В понедельник, 9 марта на открытии бирж цены на Brent упали более чем на 30%, цены на WTI доходили до $30 за баррель. Саудовская Аравия начала продавать нефть со скидкой $6–7 за баррель и пока неофициально заявляет о существенном росте добычи чуть ли не до 12 млн баррелей в сутки. Ценовая война началась.

Будущее нефтяного рынка до конца года выглядит мрачно. Значительный рост добычи нефти и ослабевающий спрос на нее на фоне коронавируса – все это ужесточит конкуренцию между производителями. Выживут точно не все.

Прогнозы нефтяных цен тоже не радуют. Например, Goldman Sachs снизил свой прогноз цен на второй квартал 2020 года до $30 за баррель, допуская, что цены могут опускаться и ниже – до $20 за баррель. В целом среднегодовые цены на нефть, по расчетам Центра энергетики Московской школы управления "Сколково", могут оказаться на уровне $45 за баррель. Почему такие пессимистичные прогнозы?



Взрыв предложения



Поскольку страны коалиции ОПЕК+ более не связаны соглашением, в ближайшие месяцы на рынке ожидается взрывной рост предложения. На сколько сможет нарастить добычу ОПЕК+?

В конце 2018 года добыча нефти на пике составляла 43,06 млн баррелей в сутки. К январю 2020 года ее сократили на 2 млн баррелей в сутки – до 41,06 млн. Тут, однако, не учитываются Ливия, Венесуэла и Иран – те страны, где добыча резко снизилась из-за санкций и военных действий.

При этом суммарные добывающие мощности Саудовской Аравии (с учетом свободных) оцениваются в 12 млн баррелей в сутки, что на 2,3 млн больше текущей добычи (в январе 2020-го она составила 9,7 млн баррелей в сутки).

Суммарно страны ОПЕК+ в течение 2020 года будут ежедневно выдавать на рынок дополнительно по 3,4 млн баррелей сырой нефти. Доля России в этом объеме составит примерно 300 тысяч баррелей в сутки (это сопоставимо с суммарной добычей нефти в Европе).

Но это еще полбеды. Наращивают добычу нефти и другие страны. Компания Rystad Energy прогнозирует, что общий объем добычи нефти и конденсата за пределами ОПЕК+ вырастет в 2020 году на 2,26 млн баррелей в сутки. Основной прирост ожидается в США, Гайане, Норвегии, Бразилии и Канаде. То есть в худшем случае, если никто не будет сокращать добычу и будет бороться за долю рынка, в 2020 году мировая добыча может вырасти более чем на 6 млн баррелей в сутки.

Сможет ли рынок потребить всю эту нефть?



Шок спроса



С точки зрения нефтяного рынка для разрыва сделки ОПЕК+ нельзя было придумать момента хуже. На рынке и так царила паника из-за вспышки коронавируса и замедляющегося экономического роста. Несмотря на то что из Китая приходят хорошие новости (в Ухане закрыли большую часть временных госпиталей), вирус быстрыми темпами распространяется в других странах.

Массовые вспышки зафиксированы в Европе (больше всего в Италии, Франции и Германии), в Америке, в Азии (на Филиппинах объявили чрезвычайное положение), непонятная ситуация на Ближнем Востоке. Число зараженных в Иране растет. Неясно, что происходит в Саудовской Аравии: с одной стороны, зараженных в стране немного (по официальным данным, на 9 марта их 11), но власти закрыли учебные заведения и запретили приезжать туристам.



На фоне низких цен на нефть и новостей о коронавирусе азиатские рынки в понедельник открылись с большими потерями: австралийский индекс S&P / ASX 200 упал на 5,9%, японский Nikkei 225 опустился почти на 5%, гонконгский Hang Seng потерял более 4% после открытия рынков, Kospi в Южной Корее упал на 3%, китайский Shanghai Composite упал на 2%.

Рынок США также рухнул. Индекс S&P 500 упал на 4,90%, промышленный индекс Dow Jones сократился на 4,85%, фьючерсы электронной биржи Nasdaq снизились на 4,82%. На Ближнем Востоке рынки также открылись со значительным падением, индексы рынков крупнейших нефтедобывающих стран упали в среднем на 8–9%.

Оценки спроса на нефть в этих условиях разнятся, но мало кто сомневается, что рост спроса в 2020 году замедлится, а многие уже говорят о его снижении. Управление энергетической информацией США (EIA) ожидает, что мировой спрос на жидкое топливо в 2020 году составит в среднем 101,7 млн баррелей в сутки, что на 1 млн больше, чем в 2019-м, но на 378 тысяч меньше прежних прогнозов.

ОПЕК сохраняет относительно оптимистичный настрой. Картель ожидает, что рост спроса на нефть будет всего на 230 тысяч баррелей в сутки ниже, чем прогнозировалось на 2020 год. А вот Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном обзоре нефтяного рынка от 9 марта радикально пересмотрело прогнозы спроса. Если раньше агентство прогнозировало, что прирост спроса в 2020 году снизится на 365 тысяч баррелей в сутки (до 825 тысяч), то сейчас речь идет об абсолютном сокращении спроса на 90 тысяч по сравнению с 2019-м. В негативном сценарии, при котором ситуация с коронавирусом усугубляется, спрос может упасть на 730 тысяч баррелей в сутки.



Ранее нефтяные трейдеры также говорили, что не стоит ждать роста спроса в этом году. Goldman Sachs, например, прогнозирует падение спроса на нефть в 2020 году, по версии банка, снижение составит 150 тысяч баррелей в сутки.



Пострадают все



Снижение цен на нефть до $30 за баррель в пессимистичном прогнозе во втором квартале 2020 года (и до $40–45 за баррель в среднем по году) окажет негативное влияние на всю нефтяную отрасль. При таких низких ценах будет тяжело сланцевым компаниям, а они и так не радовали инвесторов доходностью. Также пострадают новые, в основном морские проекты за пределами ОПЕК+, несмотря на технические прорывы и снижение издержек.

Больше всего достанется крупным странам – экспортерам нефти. Хотя средняя себестоимость добычи нефти у многих из них невысока, для них важны нефтяные доходы. Поэтому в их случае оптимальную цену рассчитывают исходя из безубыточности не добычи, а государственного бюджета.



Бюджеты большинства стран – экспортеров нефти не выдерживают цен даже на уровне $45 за баррель. Несмотря на то что у России, согласно этим данным, лучшее положение, все совсем не безоблачно. Цена нефти, которая закладывается в российский бюджет, составляет $42,4 за баррель (сорт Urals) на 2020 год. Обычно Urals торгуется со скидкой $2–7 за баррель к цене Brent. Другими словами, приемлемая цена Brent для российского бюджета составляет $45–50 за баррель.

Если прогнозы падения цен на Brent сбудутся, то российскому бюджету придется непросто. В отличие от Саудовской Аравии у России нет больших свободных мощностей по добыче нефти. Оперативно Россия сможет нарастить лишь около 300 тысяч баррелей в сутки. Это незначительный объем по сравнению с потенциальными возможностями саудитов. К тому же при таком уровне цен оперативный объем вряд ли сможет компенсировать выпадающие доходы.



Саудовская Аравия уже заявила, что с апреля будет продавать свою нефть со значительными скидками на уровне $6–7 за баррель на всех целевых рынках, включая европейский. Российская Urals уже сейчас торгуется со скидкой $2 за баррель, а значит, конкурировать с саудитами по цене будет очень не просто. Остается надеяться на средства из Фонда национального благосостояния.

Наконец, нефтяной рынок – это не только государства, которые получают ресурсную ренту в бюджет, это еще и бизнес. Акции нефтяных компаний уже начали падать: ценные бумаги Китайской национальной шельфовой нефтяной корпорации (CNOOC) упали более чем на 20%, акции Saudi Aramco торговались ниже IPO, акции британской ВР упали более чем на 15%. Упали акции и российских нефтяных компаний: "Роснефти" – на 22,5%, "Газпрома" – на 15,4%, "Новатэка" – на 11,1%, "Лукойла" – на 17,3%, "Татнефти" – на 19%.



Одни неопределенности



Если цены надолго задержатся на низком уровне, то стоит ожидать снижения инвестиций в отрасль. Перспектива недоинвестирования, которой все так боялись после падения цен в 2014 году, может снова стать реальной.

Безусловно, низкие цены хороши для потребителей, но они не способствуют ни повышению энергоэффективности, ни межтопливной конкуренции. Многие экологические планы могут быть временно отложены, поскольку именно высокие цены и зависимость от поставщиков углеводородов – один из главных стимулирующих факторов для поиска альтернативных источников энергии и энергосбережения. Особенно это актуально в условиях замедления мировой экономики.



Падающая экономика и вместе с ней спрос на нефть на фоне коронавируса раскручивают нисходящий ценовой тренд. Остановить процесс можно разве что новыми квотами или чудесным избавлением мира от эпидемии.

Обрушение нефтяного рынка прекрасно вписывается в конспирологические теории. Некоторые считают, например, что резкий рост добычи нефти в Саудовской Аравии и падение цен на нефть в 1985 году были целенаправленными шагами по ослаблению СССР. Сегодня можно услышать похожие версии. Кто-то считает, что Саудовская Аравия и США вновь объединились против России, другие – что, напротив, Россия пытается обрушить сланцевую добычу в США перед выборами. Однако это все домыслы, которые нельзя подтвердить или опровергнуть.

Реальному рынку не нужны ни высокие, ни низкие цены на нефть. Рынку нужна стабильность и предсказуемость, которую в этому году мы не увидим. Потребуется время, чтобы экономика и спрос на нефть восстановились после коронавируса, который пока не идет на спад – это главный источник неопределенности 2020 года. Правда, есть и другой источник вопросов – насколько у производителей нефти хватит запаса прочности, чтобы вести ценовую войну? Как быстро они сядут за стол переговоров? И сядут ли вообще? Источник - carnegie.ru

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