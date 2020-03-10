УкрБезВластие. Зачем шмыгалям правительство? - К.Скоркин

00:13 11.03.2020

Конец романтики. Что означает смена украинского правительства



Константин

Скоркин



При всех претензиях к кабмину Гончарука его состав олицетворял тот общественный импульс, на волне которого получил свою власть и сам Зеленский, – лучше неопытные и молодые, чем матерые казнокрады-державники. С его уходом президент теряет часть собственной легитимности. Ведь если молодая команда настолько не способна реформировать страну, то где гарантии, что на это способен сам президент, ничуть не более зрелый и опытный, чем разочаровавший его премьер?



Вчерашняя отставка правительства Алексея Гончарука подводит черту под романтическим периодом президентства Владимира Зеленского. Самый молодой в истории Украины кабмин продержался всего полгода и бесславно уходит со сцены, уступая место старым профессионалам. Похоже, что украинская версия deep state, представленная олигархами, оказалась прочнее и зубастее, чем это представлялось реформаторам. Однако, меняя министров в погоне за рейтингом, Зеленский, кажется, утрачивает значительную часть и собственной легитимности, пополняя галерею неудавшихся украинских реформаторов.

Неудачный прорыв Гончарука

Когда Владимир Зеленский сделал ставку на молодого юриста Алексея Гончарука, практически не имевшего политического и управленческого опыта, его выбор был понятен – премьер должен быть копией президента: представителем нового поколения, благонамеренным идеалистом, профессионалом в своем деле. При этом не обладать собственными политическими амбициями, так как в модели власти Зеленского министры лишь реализуют президентские идеи, а не выступают самостоятельным центром силы. Из представителей старого поколения в правительство вошел только Арсен Аваков, прочие министры были молоды и символизировали разрыв с прошлым.



Правительство Гончарука затевалось как технократическое и прозападное, способное успокоить внешних кредиторов и привлечь иностранных инвесторов. Гончарук действительно произвел хорошее впечатление за границей, но внутри страны он столкнулся с влиятельным противником – олигархом Игорем Коломойским. Правительство твердо выступало против возвращения ему национализированного "Приватбанка" и тут же попало под атаку медиаимперии олигарха.



СМИ Коломойского изображали кабмин как инструмент внешнего управления Украиной, а министров называли "грантоедами". Критику правительства поддерживал и медиахолдинг пророссийского политика Виктора Медведчука, где разоблачению козней "соросят" из правительства был посвящен целый телемарафон.

Буквально под занавес команда Гончарука вновь наступила на интересы Коломойского. В рамках подготовки к приватизации крупного государственного предприятия "Центрэнерго" Гончарук попытался сменить его менеджмент, подконтрольный олигарху. Люди Коломойского заблокировали доступ на предприятие новых управляющих, а у самого Гончарука из-за "Центрэнерго" вышел сложный разговор с президентом. Сейчас ситуация зависла и неизвестно, как поведет себя новое правительство.

В таких условиях отставка Гончарука существенно повредит имиджу Зеленского на Западе. Настроенный критически к администрации Зеленского Atlantic Council уже откликнулся на уход правительства колонкой с красноречивым названием "Ze End?".



Отразились на судьбе кабинета Гончарука и интриги в ближнем круге Зеленского. В свое время кандидатура молодого премьера была предложена бывшим главой офиса президента Андреем Богданом. После его отставки Гончарук потерял покровителя и пришелся не ко двору новому главе администрации Андрею Ермаку.

Формально у Зеленского было достаточно поводов быть недовольным своим правительством: объем промышленного производства к концу января 2020-го упал на 5% по сравнению с прошлым годом, в бюджете недоборы, обострились социальные проблемы. Однако остаются неясными критерии, по которым президент оценивал эффективность правительства: за прошедшие полгода у него физически не было возможности осуществить какой-то колоссальный прорыв, учитывая неблагоприятную глобальную конъюнктуру, да еще и эпидемию коронавируса.

Скорее фатальную роль в судьбе Гончарука и его команды сыграл обвал рейтинга президента. По данным Киевского международного института социологии, к февралю 2020 года рейтинг Зеленского упал до 44%, хотя еще в ноябре 2019 года его поддерживали 64%.

Зеленский по-прежнему первый в списке украинских политиков, но значительная часть всенародной любви растаяла за полгода. Правительство стало тянуть рейтинг президента вниз, и тот поспешил от него избавиться. "Правительство Гончарука не плохое, но провалило все, что могло", – сказал Зеленский, выступая в Верховной раде, хотя те же претензии он мог бы предъявить и самому себе.



В поисках новой команды



Разогнав кабмин с помощью подконтрольного большинства в парламенте, Зеленский столкнулся с кадровым кризисом. Ставка на молодежь в его глазах себя не оправдала, от профессионалов из команды Порошенко он дистанцировался по понятным идеологическим причинам. В итоге это привело к тому, что в поисках новых лиц он обратился к деятелям совсем уж давних эпох.

Во время обсуждения кандидатур нового премьера всплыла фигура Сергея Тигипко, бывшего министром еще во времена Кучмы, когда будущий президент только оканчивал вуз и играл в КВН. Скорее всего, Тигипко разбирается в украинской экономике намного лучше Гончарука, но он воплощает собой ту самую коррупционно-клановую систему, от которой Зеленский так старается откреститься. И если всерьез обсуждалась даже кандидатура Тигипко, то не стоит удивляться, что в дальнейшем могут всплыть фигуры вроде Марчука, Горбулина и прочих государственников из команды Кучмы, который, к слову, представляет Украину в Минской переговорной группе.

Характерная примета: во время формирования нового кабинета министров некоторые должности (включая важный пост министра энергетики) остались вакантными. Не получилось найти достойных претендентов, которые были бы готовы стать частью правительства при столь озабоченном своим рейтингом президенте.

Новые лица из кабмина сменяются подзабытыми старыми. Министр финансов Игорь Уманский работал в правительстве еще при Ющенко – Тимошенко, министр здравоохранения Илья Емец и министр социальной политики Марина Лазебная – при Януковиче.



Лихорадочно перетасовывая правительство, меняя местами министров, Зеленский пытается найти новую формулу идеальной команды, раз уж ставка на молодежь так его разочаровала. И тут ему всегда могут протянуть руку помощи олигархи, ведь за годы существования олигархической модели украинского капитализма все толковые кадры были востребованы ключевыми финансово-промышленными группировками.

Самый яркий тому пример – новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, делавший карьеру в корпорации ДТЭК Рината Ахметова. В 2017–2019 годах Шмыгаль управлял западноукраинскими активами энергетической компании олигарха. В команду Зеленского он попал из-за дефицита лояльных кадров на Западной Украине. В 2019 году Шмыгаль был назначен губернатором сложной для Зеленского Ивано-Франковской области (в первом туре президентских выборов он занял там третье место, уступив Тимошенко и Порошенко, а мэром областного центра является представитель ультраправой "Свободы").

В феврале 2020 года Шмыгаль вошел в правительство как вице-премьер, ответственный за развитие территорий. И хотя сам Шмыгаль говорит, что видел Ахметова только по телевизору, очевидно, что его назначение – компромисс Зеленского с интересами олигархии. ("Зеркало недели" опубликовало характерный документ – темник для депутатов, где "слугам народа" рекомендуется отрицать связь нового премьера и Ахметова.)



Не обошли вниманием и Коломойского – новый министр регионального развития Алексей Чернышов раньше был губернатором Киевской области. Его назначение на этот пост пролоббировал Коломойский. Также Чернышов долгое время был деловым партнером харьковского олигарха Александра Фельдмана (ныне депутата от медведчуковской ОПЗЖ).

В новый состав кабмина переходит союзник Коломойского Арсен Аваков. Из временного министра с испытательным сроком он превратился в ключевого и неприкосновенного игрока в силовом блоке.



По данным украинских СМИ, Шмыгаль – аполитичный исполнитель-технократ, который не будет противоречить воле президента. Однако зацикленность Зеленского на исполнительности и личной лояльности начинает сказываться на эффективности его правления. При всех претензиях к кабмину Гончарука его состав олицетворял тот общественный импульс, на волне которого получил свою власть и сам Зеленский, – лучше неопытные и молодые, чем матерые казнокрады-державники.

С его уходом президент теряет часть собственной легитимности. Ведь если молодая команда настолько не способна реформировать страну, то где гарантии, что на это способен сам президент, ничуть не более зрелый и опытный, чем разочаровавший его премьер?

Банализация Зеленского, превращение его в очередного неуспешного украинского реформатора, фатальна для всей его мифологии перезагрузки. Отставка правительства Гончарука – это не только торжество украинского глубинного государства, олигархии, цепко удерживающей свои позиции, но и пиррова победа незрелого украинского общества, ждущего от своих избранников немедленных чудес, мессианства, волшебных перемен, под запрос которого так стремится подстроиться президент Зеленский.