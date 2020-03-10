Китай и Индия оставляют мир без лекарств, - "НГ"

07:15 11.03.2020

Перебои с поставками сырья могут парализовать фармпроизводство и в РФ

Ольга Соловьева

10.03.2020



Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус указывает на важность для мира фармацевтической индустрии. Фото Reuters

Производители лекарств предупреждают о сокращении производства из-за прекращения поставок сырья из КНР и других стран. Индия, один из главных поставщиков лекарств и фармсырья, уже запретила вывоз ряда препаратов. Такое решение принято в связи с перебоями поставок фармсырья из Китая. Нехватка лекарств грозит и РФ, получающей из Азии до 80% лекарственных субстанций. В Международном валютном фонде (МВФ) зафиксировали кризис систем здравоохранения. В Италии врачи признаются, что не могут оказывать помощь всем заболевшим, и обеспечивают лечение только самым молодым пациентам, имеющим высокие шансы выздоровления.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о возможном срыве поставок лекарств в связи с эпидемией нового коронавируса. "Китай, как известно, является крупным производителем активных фармацевтических ингредиентов и промежуточных продуктов, которые используются для производства лекарств в других странах", – напоминал гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Речь в том числе идет об антибиотиках, болеутоляющих, лекарствах от диабета, ВИЧ, туберкулеза и малярии.

Генеральный директор организации также сообщил о том, что ВОЗ составила список из 20 основных медицинских средств, которые необходимы для лечения пациентов с новым коронавирусом, среди которых аппараты искусственной вентиляции легких, а также кислородное оборудование. "Для некоторых пациентов доступ к кислороду может означать разницу между жизнью и смертью, и в некоторых странах уже наблюдается нехватка этих средств, которая может только усугубить эпидемию COVID-19", – заметил представитель ВОЗ.

Дефицит по отдельным средствам уже фиксируется. Франция, к примеру, столкнулась с дефицитом медицинских масок в аптеках, а в онлайн-магазинах цены на них были кратно завышены. Цены на популярные сегодня антисептические гели также оказались завышенными. Схожая картина наблюдается и в Италии. А отдельные производители медикаментов не исключали возможности появления перебоя в поставках лекарств.

Однако сильнее всего обеспокоили новости из Индии, где временно приостановили экспорт сразу 26 лекарственных препаратов. Под запрет, в частности, подпали такие препараты, как парацетамол, ацикловир, неомицин, эритромицин, тинидазол, прогестерон, левомицетин, а также витамины В1, В6 и В12. К слову, на долю запрещенных для экспорта субстанций и готовых лекарственных форм приходится 10% всего объема экспортных поставок фармпродукции из Индии.



Индийцы запретили экспорт из страны ряда

лекарств и фармацевтических субстанций.

Фото Reuters

Несмотря на то что ограничение временное, точных сроков снятия запрета индийские власти также не называют. В Министерстве химической промышленности Индии уверены, что такое ограничение будет гарантировать стране независимость от других источников субстанций – в частности, Китая, приостановившего ряд производств из-за вспышки коронавируса. Самой Индии хватит запаса фармсубстанций для обеспечения собственного производства на три месяца, подчеркивают в министерстве. Однако не все индийские производители разделяют позицию ведомства. Так, в ассоциации индийских фармпроизводителей считают, что сырья хватит лишь до апреля. Ряд компаний уверены, что запасов хватит "недель на 10".



Запрет на экспорт связан с возникшими в конце февраля перебоями в поставках китайских субстанций, из-за чего в Индии заметно выросли цены на ряд широко применяемых препаратов, в том числе обезболивающих и антибиотиков. Так, к концу февраля парацетамол подорожал на 40%, азитромицин – на 70%, передает агентство Bloomberg со ссылкой на данные фармкомпании Zydus Cadila.

При этом Индия сама является весомым игроком на мировом фармацевтическом рынке. На долю индийских компаний приходится четверть всех поставок дженериков (непатентованных лекарственных средств) и треть ингредиентов лекарств в США. При этом сама Индия закупает до 70% необходимого для фармпроизводства сырья именно в Китае. Отраслевые эксперты предупреждают, что Индия может столкнуться с нехваткой сырья, если эпидемия продолжится. "Даже лекарства, которые не производятся в Китае, получают свои основные ингредиенты из Китая. Во всем мире может возникнуть дефицит, если Китай и Индия пострадают", – подчеркивает аналитик Китайской исследовательской группы Шон Рейн. Есть признаки того, что дефицит ингредиентов уже приводит к росту цен, считает ведущий экономист Oxford Economics Стивен Форман.

Для РФ ситуация еще хуже. Только по итогам 2018 года в натуральном выражении 60% поставок сырья в РФ шло из КНР, еще почти 20% – из Индии. По данным же Минпромторга РФ, в России около 80% лекарственных средств производится с использованием китайских фармсубстанций. Фактически отечественная фармотрасль полностью зависит от азиатских фармкомпонентов, и перебои с поставками вряд ли позволят сохранить стабильность внутреннего рынка лекарств.

Некоторые отечественные фармпроизводители уже выражали обеспокоенность возможным срывом поставок. Так, в конце февраля директор "Активного компонента" Александр Семенов сообщал "Фонтанке", что запасов имеющихся в России и Китае субстанций хватит до апреля. "Если карантин продолжится до конца марта и перейдет на апрель, будет критично", – делился своим прогнозом с изданием Vademec коммерческий директор фармкомпании "Полисан" Дмитрий Борисов.

На фоне разворачивающегося кризиса глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что отечественные фармкомпании рассматривают возможность смены поставщиков сырья, продиктованную перебоями в отгрузке китайских субстанций. "Такая возможность существует, но нужно понимать, что процесс замены лекарственных субстанций занимает, во-первых, достаточно длительное время, а во-вторых, может повлиять на увеличение цены самого лекарственного изделия", – сообщил ТАСС Мантуров. Другой вопрос, состоятся ли эти поставки вообще, если два крупнейших производителя фармкомпонентов физически не в состоянии экспортировать.

Выпадение Индии и Китая из цепочки производств создает существенные риски не только для российской, но и для глобальной цепочки производства препаратов самого разного профиля, считают эксперты "НГ". "Ситуация действительно создает существенные риски не только для импортеров уже готовых индийских препаратов в России и во всем мире, но и для глобальной фарминдустрии, вне зависимости от "прописки" конкретного предприятия. Бороться импортозамещением с такими рисками экономически нецелесообразно и по большому счету бесполезно", – говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. "Если в Китае не возобновится производство в прежнем объеме, то Индия не сможет спасти ситуацию, так как стране не будет хватать сырья. В таком случае надо будет искать замену для компонентов, и, возможно, такую замену можно будет найти в странах Латинской Америки", – не исключает глава люксембургского офиса компании "KRK Group" Никита Рябинин.

"Импортируемые из Индии препараты в большинстве случаев относятся к массовому сектору со стоимостью одной таблетки от 0,42 рубля до 2,20 руб. Нурофен, Аспаркам, Эналаприл, Цинаризин есть практически в каждой домашней аптечке. Стоимость этих препаратов не превышает 100 рублей. По большинству из них есть аналоги", – отмечает доцент Российского экономического университета им. Плеханова Ольга Лебединская. Однако, продолжает она, в случае негативного сценария, ряд антибактериальных препаратов (Ципролет), противовирусный Линкас могут войти в разряд дефицитных, либо существенно подорожать. "Есть и другая группа препаратов, импортируемых из Индии – противоопухолевые. Вот с ними все может быть сложнее", – предполагает эксперт.