Подпрестольные Сауд-интриги. МБС рвется к власти не дожидаясь смерти короля Сальмана

07:20 11.03.2020

СМИ сообщили об арестах в саудовской королевской семье



Новости об арестах принцев в королевской семье Саудовской Аравии и попытке переворота в этой стране совпали по времени с развалом сделки ОПЕК+ и падением цен на нефть. Официально в Эр-Рияде информацию об арестах не подтверждают, но и не опровергают. Эксперты же обращают внимание на перспективу экономического кризиса в стране из-за падающих цен на нефть, что и толкает фактического правителя королевства - наследного принца Мухаммеда бен Сальмана - на жесткие действия.



Об арестах в королевской семье стало известно в ночь на субботу со слов источников американской газеты The Wall Street Journal. Ее информацию подтвердили катарские СМИ - телеканал "Аль-Джазира" и англоязычное интернет-издание The Middle East Eye. По данным последнего, речь идет о задержании по меньшей мере 20 принцев. Из них названы четыре: брат короля Ахмад бен Абдель Азиз Аль Сауд, его сын, возглавлявший Управление разведки и безопасности сухопутных войск, Наиф бен Ахмад, племянник короля, бывший глава МВД и экс-наследник престола Мухаммед бен Наиф, а также его сводный брат Наваф. В первых сообщениях из Саудовской Аравии также высказывались предположения, что короля Сальмана бен Абдель Азиза уже нет в живых или он находится при смерти, однако в воскресенье в саудовской прессе появились, как утверждается, новые фотографии короля.



Ситуация разительно отличается от событий ноября 2017 года, когда только ставший наследником Мухаммед бен Сальман санкционировал задержание 11 принцев, около 30 бывших и действующих министров, а также десятков предпринимателей по обвинению в коррупции. Тогда все было оформлено как распоряжение Комитета по борьбе с коррупцией, которое немедленно распространила саудовская пресса. Большинство задержанных провели почти 100 дней в самом шикарном отеле саудовской столицы Ritz-Carlton и были отпущены после того, как согласились возместить государству убытки. В этот раз кроме публикации фотографий короля власти Саудовской Аравии пока никак не отреагировали на информационную бурю в зарубежных СМИ. Нет реакции и из западных столиц. Известно, что в понедельник президент США Дональд Трамп поговорил с Мухаммедом бен Сальманом по телефону, но официальной темой их беседы стали цены на нефть.



Зато западные СМИ не упустили возможности напомнить об "авторитарных замашках" Мухаммеда бен Сальмана, которому они не простили убийства колумниста The Washington Post Джамаля Хашокджи в здании генконсульства королевства в Стамбуле. И именно они сообщают подробности задержания принцев и выдвигают версии происходящего.



По данным The Washington Post, по крайней мере двое из принцев - Ахмад бен Абдель Азиз и Мухаммед бен Наиф - удерживаются на территории королевских вилл и еще в субботу им было разрешено позвонить своим семьям. В ходе разговора брат короля попросил родственников привезти ему бишт - одежду для официальных выходов, из чего источник газеты сделал предположение, что принца Ахмада могут вынудить появиться на публике и сделать заявление.



Имя 78-летнего Ахмада бен Абдель Азиза в прессе называют среди трех членов королевской семьи, которые отказались в июне 2017 года одобрять кандидатуру принца Мухаммеда бен Сальмана в качестве наследника престола. Из 34 голосов членов Совета присяги, состоящего из сыновей первого короля Саудовской Аравии, а в случае их смерти - старших наследников, Мухаммед бен Сальман получил только 31.



Принц Ахмад покинул Саудовскую Аравию осенью 2017 года буквально перед первой волной арестов и переждал бурю в Лондоне. Спустя год в интернете разошлось видео, в котором он говорит об ответственности короля и наследника за войну в Йемене. Несмотря на это, принцу Ахмаду позволили вернуться в Эр-Рияд, правда, по некоторым данным, не без участия в переговорах о его безопасности британских и американских силовых структур. В последние дни стало известно еще об одном протесте принца: он якобы выступил против мер, введенных Саудовской Аравией для борьбы с коронавирусом. Согласно некоторым публикациям, именно вокруг принца Ахмада группировались те, кто недоволен наследником, хотя у брата короля уже не было амбиций занять престол.



Зато они могли остаться у 61-летнего Мухаммеда бен Наифа. Когда-то он считался одним из самых влиятельных людей в королевстве, был близок с Вашингтоном и Лондоном. Придя в Министерство внутренних дел в 1999 году на должность помощника своего отца, он на протяжении почти 13 лет отвечал за реализацию программ по борьбе с терроризмом. Мухаммед бен Наиф первым среди внуков основателя королевства стал наследником престола, однако после того, как король Сальман в 2017 году заменил его своим сыном, лишился всех должностей и находился под постоянным контролем.



В прессе есть немало версий того, почему Мухаммед бен Сальман мог отдать приказ об аресте своих родственников. Одни пишут о подготовке переворота внутри семьи, чтобы не позволить наследному принцу стать королем после смерти отца или даже до нее. Так, The Middle East Eye утверждает, что Мухаммед бен Сальман планировал взойти на трон после саммита G-20, который в ноябре должна принимать Саудовская Аравия. Впрочем, то, что король может уступить сыну трон при жизни, опасаясь протестов внутри семьи, писали все последние два с половиной года, с тех пор как в стране сменился наследник.



"До сих пор в Саудовской Аравии соблюдалась традиция, что король, даже если он недееспособен, остается на престоле до самой смерти. И хотя Мухаммед бен Сальман известен как поборник многих традиций, до сих пор он всегда апеллировал к авторитету отца",- пояснил "Ъ" профессор факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова Григорий Косач. Тем не менее, по его мнению, наследный принц мог нанести упреждающий удар по оппозиции внутри семьи на случай, если экономическая ситуация в стране будет ухудшаться. "Саудовская экономика испытывает серьезные затруднения. Из-за коронавируса ослабли связи с Китаем - основным торговым партнером королевства, развал сделки ОПЕК+ нанес удар по ценам на нефть. В то же время пока Мухаммед бен Сальман пользуется поддержкой внутри страны, да и внутри значительной части семьи. Кроме того, у него есть безусловная поддержка со стороны Дональда Трампа. Поэтому наследник мог решить, что сейчас самое время для решительных действий",- сказал господин Косач.



"Большой вопрос, хватит ли у Саудовской Аравии внутренних ресурсов для поддержания экономической стабильности в случае падения цен на нефть. Особенно учитывая, что пока королевство завязло в Йемене",- сказала "Ъ" старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Светлана Бабенкова. Она напомнила, что в 2018 году в королевстве был зарегистрирован дефицит государственного бюджета, равный 9,20% от ВВП, а в 2019 году он, по предварительным оценкам, балансирует на уровне около 5%. Согласно прогнозам на 2020 год, правительство королевства закладывало дефицит бюджета в 6,4% ВВП при условии, что цены на нефть составят в среднем $65 за баррель. Чтобы сбалансировать бюджет, нужна нефть на уровне $84. Если же цены останутся на уровне $35, то без корректировки расходов Саудовская Аравия может получить дефицит бюджета, равный 15% от ВВП. "Экономическая ситуация, сложившаяся в настоящее время, может негативно сказаться на амбициозных проектах наследного принца, указанных в его плане развития Vision 2030",- отметила Светлана Бабенкова.



Учитывая это, эксперты по саудовско-российским отношениям считают, что у Москвы и Эр-Рияда есть шанс рано или поздно договориться в рамках ОПЕК+. По крайней мере, пока все двусторонние контакты сохраняются, как и проекты за пределами нефтяной сферы.

Марианна Беленькая

№43 от 11.03.2020, стр. 6