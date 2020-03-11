Вирус мечется между Азией, Америкой и Европой

07:25 11.03.2020

Темпы распространения болезни в мире намного превзошли китайские



Пандемия, или глобальная эпидемия,- так телеканал CNN окрестил распространение китайского коронавируса, хотя Всемирная организация здравоохранения пока говорит лишь о том, что "угроза пандемии очень реальна". Но каким термином ни пользоваться, факт остается фактом: болезнь распространилась по всему миру. За один день в странах вне Китая зарегистрировано в девять раз больше зараженных, чем внутри КНР. Под ударом - США (чрезвычайное положение объявили во многих штатах), Европа (Италия оказалась практически в полной самоизоляции) и Ближний Восток (в Иране выросло число жертв, а в Египте на карантине находится круизный лайнер).

"Своими конкретными действиями жители Уханя продемонстрировали силу и дух Китая, а также любовь китайцев к семье и государству, что позволило им действовать в едином порыве, сообща преодолевая все трудности",- заявил 10 марта председатель КНР Си Цзиньпин. Он впервые посетил очаг эпидемии,- город Ухань, столицу провинции Хубэй. В синей медицинской маске председатель Китая проинспектировал больницу, где лечат больных коронавирусом, и пообщался с находящимися в карантине местными жителями. Китайский лидер отметил, что предпринятые властью действия возымели успех и ситуация начала меняться в лучшую сторону.

Агентство "Синьхуа" рапортует об успехах. В Ухане уже закрыли 14 временных больниц для лечения пациентов с коронавирусом. За минувшие выходные в стране за пределами провинции Хубэй не зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19 местного происхождения (заболевали лишь вернувшиеся из-за рубежа). А в Хубэе число вновь заболевших минимальное со дня, когда начали публиковать сводки. Не спадает и патриотический энтузиазм масс: для победы над коронавирусом в Китае собрано более 29 млрд юаней (более 30 млрд руб.).



Стабилизируется ситуация и в других странах Азии - в частности, в Южной Корее власти также отчитались о наименьшем с начала эпидемии росте числа заболевших, в Минздраве заявили, что страна, по-видимому, преодолела пик заболеваемости.

Между тем на фоне азиатской стабилизации очевидно резкое ухудшение в других странах мира.

Одним из главных очагов распространения остается Италия, власти которой пошли на беспрецедентные меры - практически полное блокирование всей страны.

Соблюдают ли итальянцы карантинный режим

Усложняется ситуация и в Великобритании - власти страны сообщили уже о 373 заболевших, в некоторых магазинах вводятся ограничения на покупку антибактериального мыла, обеззараживающих салфеток и макаронных изделий. Во Франции - 1606 заболевших (на вечер 10 марта), там отменены публичные мероприятия с численностью посетителей более 1 тыс. человек, в двух наиболее пострадавших регионах закрыты школы. В Германии - 1281 больных, власти призвали отменить все мероприятия более чем с 1 тыс. участников, там также частично закрыты школы, однако футбольные матчи идут по расписанию. В Испании - 1646 больных, там отменен барселонский марафон, однако беспрепятственно прошли массовые мероприятия, посвященные Международному женскому дню. В Греции - с 89 случаями - власти объявили о приостановке работы всех школ и университетов. В Чехии - 41 случай - закрываются школы.

Ситуация с коронавирусом испытывает на прочность и общеевропейское единство: в частности, чиновникам из ЕС не удалось убедить Францию, Германию и Чехию отменить запрет на вывоз из страны защитных медицинских средств, введенный для удовлетворения локальных нужд. Пострадали и трансграничные коммерческие связи - в первую очередь из-за практически полной самоизоляции Италии. Европейский союз официально признал: вирус проник уже во все страны-члены.

В США случаи заболевания COVID-19 зафиксированы уже в 36 штатах и столице - Вашингтоне. Сообщается о 791 заболевших и 27 смертях, десять штатов ввели чрезвычайное положение. Крупные компании вроде Boeing и Amazon попросили сотрудников по возможности работать из дома. По сути, Запад проходит путь, который азиатские страны прошли один-два месяца назад.

Что стало объектом ажиотажного спроса из-за эпидемии коронавируса



Остается непростой ситуация и на Ближнем Востоке. Один из основных местных очагов коронавируса - Иран - отчитался о рекордных 900 новых случаях заболевания за прошедшие сутки. Всего там более 8 тыс. заболевших и 291 умерший. Саудовская Аравия, в свою очередь, пригрозила штрафом в размере до $133 тыс. для всех, кто скроет информацию о визите в Иран. Израиль ввел обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих в страну людей - даже собственных граждан.

Осложнилась и ситуация в Египте: сразу 45 случаев заражения выявлены на борту круизного лайнера Asara, который направлялся из города Асуана в Луксор. Больных эвакуировали, однако все остальные находящиеся на судне люди - больше 120 человек - помещены на двухнедельный карантин.



Между тем Всемирная организация здравоохранения не спешит объявлять сложившуюся ситуацию пандемией. "У коронавируса теперь очаги в очень многих странах, угроза пандемии очень реальна. Но это будет первая пандемия, которую мы сможем контролировать. Мы не во власти вируса",- заверил мировое сообщество глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

Алексей Наумов

№43 от 11.03.2020, стр. 6