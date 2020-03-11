 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 11.03.2020
08:57  АмерПаника. В пригород Нью-Йорка Нью-Рошелл вводят войска. Там выявлен очаг коронавируса
08:53  Соперником Трампа от демократов будет могучий старик Джо (не-индеец) Байден
08:47  В Лондоне как "необоснованное богатство" арестованы 2 шикарных особняка и 1 квартира "семьи Назарбаевых"
08:09  Афганский покер. США сделали ставку на Гани
08:06  Почему упал казахстанский тенге, а валюты Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана пока держатся?
08:00  Чимкентский "пивной путчист" Тулешов пытается из-за решетки отсудить обратно свой пив-завод
07:51  Пожизненное злоключение: COVID-19 может стать хронической болезнью

07:47  Италия в карантине - бардак и паника, - В.Малышев
07:46  Выход из соглашения с ОПЕК: Россия исправляет ошибку? - В.Катасонов
07:43  У Казахстана появилась "концепция внешней политики на 2020 – 2030 годы"
07:35  Национализация элит, или Исцеление от европейничанья, - Андрей Жилкин
07:30  Россия и Запад в борьбе за газовые рынки, - Сергей Жильцов
07:25  Вирус мечется между Азией, Америкой и Европой
07:20  Подпрестольные Сауд-интриги. МБС рвется к власти не дожидаясь смерти короля Сальмана
07:15  Китай и Индия оставляют мир без лекарств, - "НГ"
00:34  National Interest: началась великая нефтяная война 2020 года. Сможет ли Россия в ней победить?
00:13  УкрБезВластие. Зачем шмыгалям правительство? - К.Скоркин
00:12  Война в ОПЕК+. Что ждет рынок нефти и мировую экономику после обвала, - Е.Грушевенко
00:04  Два правительства быстро рас-талибанят остатки Афган-государства, - А.Серенко
Вторник, 10.03.2020
20:09  Легким движением руки. Путин технично снял с себя ограничения по срокам правления
20:04  Пекин вскоре может объявить о победе над коронавирусом
20:00  Впервые парламент Азербайджана возглавила женщина - Сахиба Гафарова
18:49  В Тадже честным распределением пастбищ отныне займется спецкомиссия
18:23  Власть Умарова. Как зять президента Узбекистана стал влиятельной фигурой ММА в Центральной Азии
18:21  США начали вывод войск из Афганистана – в Кабуле двоевластие, - С.Тарасов
18:20  Как славяне помогли халифу Абд ар-Рахману покорить Испанию
18:15  ЧВК в Афганистане: что будет после сделки?
16:55  "Золотой закат" Назарбаева в его мечтах и наяву - Брюс Панниер
15:45  Эр-Рияд объявил Кремлю разорительную для России "нефтяную" войну, - "СП"
14:53  Сланцевый сектор США почти убит. Кровавая баня, - Жавье Блас
14:45  Приведет ли выход Москвы из ОПЕК+ к экономическому кризису? - ГолосАмеров
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Вирус мечется между Азией, Америкой и Европой
07:25 11.03.2020

Темпы распространения болезни в мире намного превзошли китайские

Пандемия, или глобальная эпидемия,- так телеканал CNN окрестил распространение китайского коронавируса, хотя Всемирная организация здравоохранения пока говорит лишь о том, что "угроза пандемии очень реальна". Но каким термином ни пользоваться, факт остается фактом: болезнь распространилась по всему миру. За один день в странах вне Китая зарегистрировано в девять раз больше зараженных, чем внутри КНР. Под ударом - США (чрезвычайное положение объявили во многих штатах), Европа (Италия оказалась практически в полной самоизоляции) и Ближний Восток (в Иране выросло число жертв, а в Египте на карантине находится круизный лайнер).
"Своими конкретными действиями жители Уханя продемонстрировали силу и дух Китая, а также любовь китайцев к семье и государству, что позволило им действовать в едином порыве, сообща преодолевая все трудности",- заявил 10 марта председатель КНР Си Цзиньпин. Он впервые посетил очаг эпидемии,- город Ухань, столицу провинции Хубэй. В синей медицинской маске председатель Китая проинспектировал больницу, где лечат больных коронавирусом, и пообщался с находящимися в карантине местными жителями. Китайский лидер отметил, что предпринятые властью действия возымели успех и ситуация начала меняться в лучшую сторону.
Агентство "Синьхуа" рапортует об успехах. В Ухане уже закрыли 14 временных больниц для лечения пациентов с коронавирусом. За минувшие выходные в стране за пределами провинции Хубэй не зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19 местного происхождения (заболевали лишь вернувшиеся из-за рубежа). А в Хубэе число вновь заболевших минимальное со дня, когда начали публиковать сводки. Не спадает и патриотический энтузиазм масс: для победы над коронавирусом в Китае собрано более 29 млрд юаней (более 30 млрд руб.).

Стабилизируется ситуация и в других странах Азии - в частности, в Южной Корее власти также отчитались о наименьшем с начала эпидемии росте числа заболевших, в Минздраве заявили, что страна, по-видимому, преодолела пик заболеваемости.
Между тем на фоне азиатской стабилизации очевидно резкое ухудшение в других странах мира.
Одним из главных очагов распространения остается Италия, власти которой пошли на беспрецедентные меры - практически полное блокирование всей страны.
Соблюдают ли итальянцы карантинный режим
Усложняется ситуация и в Великобритании - власти страны сообщили уже о 373 заболевших, в некоторых магазинах вводятся ограничения на покупку антибактериального мыла, обеззараживающих салфеток и макаронных изделий. Во Франции - 1606 заболевших (на вечер 10 марта), там отменены публичные мероприятия с численностью посетителей более 1 тыс. человек, в двух наиболее пострадавших регионах закрыты школы. В Германии - 1281 больных, власти призвали отменить все мероприятия более чем с 1 тыс. участников, там также частично закрыты школы, однако футбольные матчи идут по расписанию. В Испании - 1646 больных, там отменен барселонский марафон, однако беспрепятственно прошли массовые мероприятия, посвященные Международному женскому дню. В Греции - с 89 случаями - власти объявили о приостановке работы всех школ и университетов. В Чехии - 41 случай - закрываются школы.
Ситуация с коронавирусом испытывает на прочность и общеевропейское единство: в частности, чиновникам из ЕС не удалось убедить Францию, Германию и Чехию отменить запрет на вывоз из страны защитных медицинских средств, введенный для удовлетворения локальных нужд. Пострадали и трансграничные коммерческие связи - в первую очередь из-за практически полной самоизоляции Италии. Европейский союз официально признал: вирус проник уже во все страны-члены.
В США случаи заболевания COVID-19 зафиксированы уже в 36 штатах и столице - Вашингтоне. Сообщается о 791 заболевших и 27 смертях, десять штатов ввели чрезвычайное положение. Крупные компании вроде Boeing и Amazon попросили сотрудников по возможности работать из дома. По сути, Запад проходит путь, который азиатские страны прошли один-два месяца назад.
Что стало объектом ажиотажного спроса из-за эпидемии коронавируса

Остается непростой ситуация и на Ближнем Востоке. Один из основных местных очагов коронавируса - Иран - отчитался о рекордных 900 новых случаях заболевания за прошедшие сутки. Всего там более 8 тыс. заболевших и 291 умерший. Саудовская Аравия, в свою очередь, пригрозила штрафом в размере до $133 тыс. для всех, кто скроет информацию о визите в Иран. Израиль ввел обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих в страну людей - даже собственных граждан.
Осложнилась и ситуация в Египте: сразу 45 случаев заражения выявлены на борту круизного лайнера Asara, который направлялся из города Асуана в Луксор. Больных эвакуировали, однако все остальные находящиеся на судне люди - больше 120 человек - помещены на двухнедельный карантин.

Между тем Всемирная организация здравоохранения не спешит объявлять сложившуюся ситуацию пандемией. "У коронавируса теперь очаги в очень многих странах, угроза пандемии очень реальна. Но это будет первая пандемия, которую мы сможем контролировать. Мы не во власти вируса",- заверил мировое сообщество глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.
Алексей Наумов
№43 от 11.03.2020, стр. 6

Источник - Газета "Коммерсантъ"
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1583900700
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил обеспечить социальную стабильность и занятость населения
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел заседание республиканского Штаба оперативного реагирования
- Принимаемые меры позволят сохранить макроэкономическую стабильность в Казахстане - Р. Даленов
- О повышении базовой ставки до 12%
- Д. Назарбаева о проведении Дней регионов: Главная задача - решение проблем, которые волнуют население
- В Мажилисе презентованы поправки по вопросам налогообложения и совершенствования инвестиционного климата
- О ситуации на валютном рынке
- Запрос депутата Мажилиса о безопасном использовании населением газового оборудования
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  