Национализация элит, или Исцеление от европейничанья, - Андрей Жилкин

07:35 11.03.2020

Обсуждение поправок к Конституции РФ наглядно демонстрирует, что нашему истеблишменту следует менять сознание



Об авторе: Андрей Дмитриевич Жилкин – политолог, ответственный секретарь Фонда конституционных реформ.



9 марта 2020



Еще в XIX веке Николай Данилевский в своей работе "Россия и Европа" писал о поразившей нашу страну со времен Петра I болезни европейничанья, постоянно истощавшей организм русского народа и русского государства. Как нетрудно догадаться, выражалась она в неуместном заимствовании иностранных учреждений и привычек и попытках пересадить их на родную почву. Начало 90-х годов минувшего века принесло очередной приступ этой болезни, поразившей не только многих рядовых граждан, но и представителей элиты, оседлавших волну перемен. Выдвинутый Остапом Бендером тезис "заграница нам поможет" заиграл новыми красками.



В текущих политических условиях, когда все более очевидным становится тот факт, что надежды, связанные с использованием в нашей стране опыта Запада, в очередной раз не оправдались, международные организации и право в целом становятся объектом манипулирования и инструментом для реализации недружественной политики в отношении РФ, а европейские и американские партнеры не желают вести диалог на равных – курс на суверенизацию стал неизбежным. Равно как и акцент на необходимости национализации элит, поскольку именно они определяют вектор развития страны, представляют ее интересы за рубежом и принимают ключевые решения. Внесение соответствующих поправок в действующую Конституцию РФ призвано придать фундаментальность и неотвратимость этим изменениям. В этом ряду стоят изменения, связанные с дополнительным акцентом на приоритете национального права над международным, национализацией элит, а также отказ от излишнего пиетета в отношении иностранных официальных лиц.



Индикатором последнего стал отказ от совместных заслушиваний Думой и СФ иностранных лидеров. 12 февраля это предложение поддержал комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству. С инициативой исключить из Основного закона указанную норму ранее выступил член рабочей группы, спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков. Сама поправка была предложена группой парламентариев – сенаторами Константином Косачевым и Алексеем Пушковым, а также депутатами Вячеславом Никоновым и Ириной Родниной.

Однако исцеление от недуга дается непросто. Складывается впечатление, что многим представителям нашей современной политической элиты для принятия необходимых стране решений нужны жесткие рамки и постоянное давление, образно выражаясь, не веер возможностей, а узкий коридор и плеть, с помощью которой их принуждали бы двигаться по этому коридору вперед. И надо признать, это работает. Так, одним из итогов дефолта 1998 года стало то, что нашей стране на какое-то время перестали давать в долг. Это сподвигло власть стремиться жить по средствам. Принцип, который прост и понятен каждому жителю страны. Как итог – РФ сегодня не имеет долговой нагрузки, существующей у многих стран из числа так называемых экономически развитых. В последние годы в роли подобного мотиватора выступают западные санкции. Отечественный производитель получил новые возможности для развития своего бизнеса и поддержку со стороны государства только после объявления нам санкционной войны. И дело не в том, что протекционизм в отношении национальных компаний – явление, распространенное и в самой Европе, просто в первую очередь надо заботиться о своих. Это тоже понятно каждому.



Комментируя возможные изменения в Конституции РФ, связанные с приоритетом национального права над международным, член рабочей группы, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев подчеркнул, что предложенная президентом страны поправка к статье 79 Основного закона соответствует европейской правоприменительной практике. Напомним, речь идет о дополнении статьи следующей формулировкой: "Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в РФ". Проще говоря, дополнительно подчеркивается приоритет национального права над международным.



Особого внимания заслуживает используемая уважаемым сенатором аргументация. Так, комментируя СМИ предлагаемые изменения, он поспешил отмежеваться от подозрений, что "Россия пошла каким-то своим особым путем", и заверить, что в рассматриваемых поправках нет отклонения от принятой в самой Европе практики, сославшись на прецеденты в Италии и Германии. Получается, что мы вроде как выступаем за суверенитет, но не только потому, что понимаем его ценность, но еще и потому, что такой тренд появился в Европе.

Заявленный сегодня руководством страны курс на суверенизацию актуален, и поправки к Конституции являются лишь одним из его элементов. Однако, конечно, недостаточно акцентировать внимание на одном лишь тексте Основного закона. Гораздо важнее менять сознание, отказываясь не только от европейничанья, но и американичанья, китайничанья и прочих надежд на импортные чудодейственные рецепты. Именно это первостепенно. И свое лицо такой стране, как Россия, надо иметь не потому, что оно есть у соседа, а потому, что по-другому и быть не должно. В связи с этим депутатам Госдумы не следует устраивать овацию заезжим американским конгрессменам, вводящим санкции в отношении нашего государства и его граждан, как это было в июле 2018 года. Равно как и не стоит аплодировать после объявления в конце текущего года итогов очередных выборов президента США, как это было четырьмя годами ранее, даже если снова выберут Дональда Трампа или другого, очередного "хорошего" для России политика. И не потому, что у самих народных избранников на носу выборы. Просто надо уважать себя, свою страну и хотя бы немного – людей, которые доверяют вам свои голоса. В общем, очень хочется верить в наших парламентариев. И в элиту в целом. И, конечно, надо им помочь, сопроводив в тот самый мотивирующий коридор: если уж по-другому пока не получается, давайте это запишем в Конституцию.