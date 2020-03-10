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|У Казахстана появилась "концепция внешней политики на 2020 – 2030 годы"
07:43 11.03.2020
Токаев утвердил концепцию внешней политики на 2020 – 2030 годы
Так же Президент дал указ правительству в трехмесячный срок принять меры по реализации Концепции.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев утвердил указ о концепции внешней политики РК на 2020 – 2030 годы,с ообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
В тексте документа, опубликованного на сайте Акорды в понедельник, говорится следующее:
Постановляю: утвердить прилагаемую Концепцию внешней политики Республики Казахстан на 2020 – 2030 годы (далее – Концепция).
Правительству Республики Казахстан в трехмесячный срок принять меры по реализации Концепции.
Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию президента Республики Казахстан.
Признать утратившим силу Указ президента Республики Казахстан от 21 января 2014 года № 741 "О Концепции внешней политики Республики Казахстан на 2014 – 2020 годы".
Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.