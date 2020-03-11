Италия в карантине - бардак и паника, - В.Малышев

07:47 11.03.2020

Владимир МАЛЫШЕВ | 11.03.2020 |



Страна - член Европейского союза – на первом месте в мире по смертности от коронавируса

В минувшее воскресенье число погибших в Италии от эпидемии коронавируса резко возросло – до 366 человек (4,96% из 7,3 тысячи зараженных). Согласно данным правительства, только за одни сутки общее число зараженных COVID-19 в стране увеличилось на 1,2 тысячи.

Согласно официальной статистике, Италия занимает сейчас первое место в мире – от коронавируса на Апеннинах погибает каждый двадцатый зараженный. При этом, предупредил профессор математики Пьеро Маркати из Высшей школы передовых исследований института в Гран Сассо, число зараженных каждые два с половиной дня удваивается. Болезнь не щадит никого – на больничной койке оказались, например, губернатор Пьемонта Альберто Чирио, губернатор Лацио и лидер входящий в правительственную коалицию Демократической партии Никола Дзингаретти.



Правительство принимает отчаянные меры, чтобы остановить эпидемию. 10 марта премьер-министр Джузеппе Конте распорядился расширить действие противоэпидемических карантинных мер на всю страну.

Ранее эти меры были введены на севере Италии – в Ломбардии, Венеции и еще в ряде провинций, где произошла первая вспышка эпидемии. Теперь ограничения, введенные уже для всей страны, согласно правительственному декрету, будут действовать как минимум до 3 апреля. Нельзя проводить массовые мероприятия, запрещаются демонстрации, шоу любого рода, включая показы кинофильмов и театральные представления, закрыты все музеи, не работают школы и другие учебные заведения, на месяц остановлен чемпионат Италии по футболу.



Итальянцы должны сидеть дома. Покидать свое жилище разрешено лишь по работе, состоянию здоровья или острой необходимости. Каждому вышедшему на улицу предлагается заполнить специальный модуль-заявление со всеми личными данными. Работодателям настоятельно рекомендуется перевести своих сотрудников на удаленный режим либо отправить в отпуск. Премьер-министр Италии заявил, что из-за распространения заболевания привычки жителей страны должны измениться.



По сообщениям СМИ, в стране началась паника. Полки магазинов на севере Италии опустели. Как пишет "Коррьере делла сера", найти в продаже в понедельник, 9 марта, дезинфицирующие средства было практически невозможно, а посетители супермаркетов сметают с полок все товары первой необходимости, печенье, шоколад, апельсиновый сок, туалетную бумагу, зубную пасту, шампунь, воду. Корреспондент газеты стал свидетелем сцены, когда один из посетителей супермаркета водрузил на тележку бутылок на 54 литра. "В Carrefour мне удалось захватить последнюю банку тунца и две картофелины", – сообщила журналисту предпринимательница, мать троих детей Франческа Сингер.



На обычно оживленных улицах и площадях никого не видно, их патрулирует полиция. Тех, кто нарушает введенные ограничения на перемещения, нещадно штрафуют. Газеты заполнены сообщениями об эпидемии и о том, как избежать заражения. Швейцария закрыла границу с Италией, изолировав ее от остальной Европы.



Роберто Бурроне, профессор микробиологии и вирусологии миланского университета Вита Салуте Сан Рафаэле, предупредил о возможности катастрофы и призвал итальянцев пойти на жертвы, изменив прежний образ жизни. "Теперь каждый из вас, – обратился он к жителям страны, – должен сидеть дома. Выходить можно только по работе или в случаях крайней необходимости. При этом нужно соблюдать меры предосторожности: держаться в метре друг от друга и постоянно мыть руки… Мы должны следовать правилам, иначе разразится катастрофа".

Почему во всей Европе эпидемия поразила прежде всего Италию? Пока удовлетворительного ответа на этот вопрос нет. Экспертов особенно удивляет, что быстрому распространению коронавируса не помешали серьезные профилактические меры, предпринятые властями. Еще в январе Италия стала первой страной Евросоюза, прекратившей авиасообщение с КНР; в международных аэропортах страны начали оперативно проводить медицинский контроль пассажиров с использованием инфракрасных термометров… Однако не помогло.

Паника и введенные из-за коронавируса ограничения нанесли удар по экономике Италии. "Рынки рушатся, – меланхолически констатирует газета "Джорнале", напоминая о разразившемся вдобавок к эпидемии обвале цен на нефть. – Дело идет к глобальному кризису, размеры которого трудно предвидеть…"