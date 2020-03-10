Чимкентский "пивной путчист" Тулешов пытается из-за решетки отсудить обратно свой пив-завод

08:00 11.03.2020

Отбывающий срок за экстремизм олигарх хочет отсудить почти 260 млн

Более того, Токтар Тулешов считает, что его завод незаконно продали.



Очередное судебное заседание прошло в Шымкенте, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Интересы Тохтара Тулешова в суде представляет адвокат. Его подзащитный, отправленный за решетку на 21 год, не согласен с тем, что учредители ТОО, доля которого, якобы, принадлежит осужденному бизнесмену, на собрании без его ведома простили долг в 256 млн тенге Шымкентскому пивзаводу.

Более того, Токтар Тулешов считает, что его завод незаконно продали.



Тохтару Тулешову, то есть основному главному участнику товарищества, такое уведомление не вручалось, что является очень грубым нарушением законодательства, - аргументирует адвокат Тохтара Тулешова Антон Фаритов.



Но юрист пивзавода, который ранее принадлежал Тохтару Тулешову, попросил вовсе не рассматривать иск осужденного олигарха.



Он не предоставил никаких документов. Только ксерокопии. Вот, Ваша честь, это с судебного кабинета, а это из материалов гражданского дела, которое мы рассматриваем. Содержания абсолютно разные. О передаче 99,9 доли Тулешова в доход государства, - уверяет начальник юридической службы Шымкентского пивзавода Максат Нурманов.



Судья специализированного межрайонного экономического суда города, отказал в удовлетворении ходатайства об оставлении заявления.

Находящийся за решеткой Токтар Тулешев был осужден за призыв к захвату власти, создание экстремистской группы и попытку госпереворота. И это лишь малая часть обвинений. Бывшего бизнесмена признали виновным по 16 статьям Уголовного кодекса, в том числе в руководстве вооруженной группой, совершавшей убийства. Слушания длились несколько месяцев в закрытом режиме. А спустя год он снова оказался на скамье подсудимых за неуплату налогов и дачу взятки в особо крупном размере сотрудникам налоговых органов. Суд назначил ему 5 лет тюрьмы, но добавлять срок к 21 году не стал.



Используя свое служебное положение, вопреки интересам товарищества взял из кассы ТОО "Шымкентпиво" свои и подотчетных ему работников деньги в общей сложности в сумме 4 млрд 328 млн 566 тысяч тенге.



Суд обязал Тулешова выплатить в казну государства около 1,5 млрд тенге. И все его имущество – от бизнеса, элитных домов до дорогих лошадей конфисковали в доход государства. По официальным данным, опальный бизнесмен остался ни с чем. Вместе с шымкентским магнатом за решетку отправились и его пособники. В помощниках у преступника были не только криминальные лидеры, но и представители госорганов.