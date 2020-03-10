 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 11.03.2020
08:57  АмерПаника. В пригород Нью-Йорка Нью-Рошелл вводят войска. Там выявлен очаг коронавируса
08:53  Соперником Трампа от демократов будет могучий старик Джо (не-индеец) Байден
08:47  В Лондоне как "необоснованное богатство" арестованы 2 шикарных особняка и 1 квартира "семьи Назарбаевых"
08:09  Афганский покер. США сделали ставку на Гани
08:06  Почему упал казахстанский тенге, а валюты Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана пока держатся?
08:00  Чимкентский "пивной путчист" Тулешов пытается из-за решетки отсудить обратно свой пив-завод
07:51  Пожизненное злоключение: COVID-19 может стать хронической болезнью

07:47  Италия в карантине - бардак и паника, - В.Малышев
07:46  Выход из соглашения с ОПЕК: Россия исправляет ошибку? - В.Катасонов
07:43  У Казахстана появилась "концепция внешней политики на 2020 – 2030 годы"
07:35  Национализация элит, или Исцеление от европейничанья, - Андрей Жилкин
07:30  Россия и Запад в борьбе за газовые рынки, - Сергей Жильцов
07:25  Вирус мечется между Азией, Америкой и Европой
07:20  Подпрестольные Сауд-интриги. МБС рвется к власти не дожидаясь смерти короля Сальмана
07:15  Китай и Индия оставляют мир без лекарств, - "НГ"
00:34  National Interest: началась великая нефтяная война 2020 года. Сможет ли Россия в ней победить?
00:13  УкрБезВластие. Зачем шмыгалям правительство? - К.Скоркин
00:12  Война в ОПЕК+. Что ждет рынок нефти и мировую экономику после обвала, - Е.Грушевенко
00:04  Два правительства быстро рас-талибанят остатки Афган-государства, - А.Серенко
Вторник, 10.03.2020
20:09  Легким движением руки. Путин технично снял с себя ограничения по срокам правления
20:04  Пекин вскоре может объявить о победе над коронавирусом
20:00  Впервые парламент Азербайджана возглавила женщина - Сахиба Гафарова
18:49  В Тадже честным распределением пастбищ отныне займется спецкомиссия
18:23  Власть Умарова. Как зять президента Узбекистана стал влиятельной фигурой ММА в Центральной Азии
18:21  США начали вывод войск из Афганистана – в Кабуле двоевластие, - С.Тарасов
18:20  Как славяне помогли халифу Абд ар-Рахману покорить Испанию
18:15  ЧВК в Афганистане: что будет после сделки?
16:55  "Золотой закат" Назарбаева в его мечтах и наяву - Брюс Панниер
15:45  Эр-Рияд объявил Кремлю разорительную для России "нефтяную" войну, - "СП"
14:53  Сланцевый сектор США почти убит. Кровавая баня, - Жавье Блас
14:45  Приведет ли выход Москвы из ОПЕК+ к экономическому кризису? - ГолосАмеров
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Чимкентский "пивной путчист" Тулешов пытается из-за решетки отсудить обратно свой пив-завод
08:00 11.03.2020

Отбывающий срок за экстремизм олигарх хочет отсудить почти 260 млн
Более того, Токтар Тулешов считает, что его завод незаконно продали.

Очередное судебное заседание прошло в Шымкенте, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".
Интересы Тохтара Тулешова в суде представляет адвокат. Его подзащитный, отправленный за решетку на 21 год, не согласен с тем, что учредители ТОО, доля которого, якобы, принадлежит осужденному бизнесмену, на собрании без его ведома простили долг в 256 млн тенге Шымкентскому пивзаводу.
Более того, Токтар Тулешов считает, что его завод незаконно продали.

Тохтару Тулешову, то есть основному главному участнику товарищества, такое уведомление не вручалось, что является очень грубым нарушением законодательства, - аргументирует адвокат Тохтара Тулешова Антон Фаритов.

Но юрист пивзавода, который ранее принадлежал Тохтару Тулешову, попросил вовсе не рассматривать иск осужденного олигарха.

Он не предоставил никаких документов. Только ксерокопии. Вот, Ваша честь, это с судебного кабинета, а это из материалов гражданского дела, которое мы рассматриваем. Содержания абсолютно разные. О передаче 99,9 доли Тулешова в доход государства, - уверяет начальник юридической службы Шымкентского пивзавода Максат Нурманов.

Судья специализированного межрайонного экономического суда города, отказал в удовлетворении ходатайства об оставлении заявления.
Находящийся за решеткой Токтар Тулешев был осужден за призыв к захвату власти, создание экстремистской группы и попытку госпереворота. И это лишь малая часть обвинений. Бывшего бизнесмена признали виновным по 16 статьям Уголовного кодекса, в том числе в руководстве вооруженной группой, совершавшей убийства. Слушания длились несколько месяцев в закрытом режиме. А спустя год он снова оказался на скамье подсудимых за неуплату налогов и дачу взятки в особо крупном размере сотрудникам налоговых органов. Суд назначил ему 5 лет тюрьмы, но добавлять срок к 21 году не стал.

Используя свое служебное положение, вопреки интересам товарищества взял из кассы ТОО "Шымкентпиво" свои и подотчетных ему работников деньги в общей сложности в сумме 4 млрд 328 млн 566 тысяч тенге.

Суд обязал Тулешова выплатить в казну государства около 1,5 млрд тенге. И все его имущество – от бизнеса, элитных домов до дорогих лошадей конфисковали в доход государства. По официальным данным, опальный бизнесмен остался ни с чем. Вместе с шымкентским магнатом за решетку отправились и его пособники. В помощниках у преступника были не только криминальные лидеры, но и представители госорганов.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1583902800
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нурсултан Назарбаев встретился с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил обеспечить социальную стабильность и занятость населения
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел заседание республиканского Штаба оперативного реагирования
- Принимаемые меры позволят сохранить макроэкономическую стабильность в Казахстане - Р. Даленов
- О повышении базовой ставки до 12%
- Д. Назарбаева о проведении Дней регионов: Главная задача - решение проблем, которые волнуют население
- В Мажилисе презентованы поправки по вопросам налогообложения и совершенствования инвестиционного климата
- О ситуации на валютном рынке
- Запрос депутата Мажилиса о безопасном использовании населением газового оборудования
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  