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Почему упал казахстанский тенге, а валюты Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана пока держатся?
08:06 11.03.2020

Утром 9 марта мировые рынки ждал обвал. Торги на американских биржах были остановлены практически сразу – после падения на 7%. Цены на нефть при открытии рухнули почти на 30%, а российский рубль упал на 10% (официально его курс будет определен во вторник, когда торги пройдут в России).

Обвал курса рубля и цен на нефть спровоцировали падение валют в Центральной Азии. Казахстанский тенге, курс которого месяц назад был 376 за доллар, подскочил до 400 за доллар. Кыргызстанский сом, узбекский сум и таджикистанский сомони просели в меньшей степени. Но эксперты опасаются, что эти валюты, как и в августе 2015 года, ждет падение из-за глобального финансового кризиса.
Как обвал российского рубля и падение цен на нефть отразятся на валютах стран Центральной Азии? Настоящее Время спросило об этом директора Института стратегического анализа компании ФБК Grant Thornton Игоря Николаева. ​

- Почему упал рубль и сколько такая тенденция может продолжаться? До какой отметки может просесть российская валюта?
- Рубль упал, потому что он должен был упасть в условиях, когда падают мировые цены на нефть. Конечно, хотелось бы, чтобы он не падал, но чудес не бывает. Если в стране сырьевая экономика (а российская экономика по-прежнему сырьевая и критично зависит от цен на нефть), то курс рубля тоже зависит от цен на нефть. Поэтому когда падают мировые цены на нефть, рубль тоже падает. К сожалению, взаимосвязь здесь достаточно жесткая. Как только упали цены на нефть – рубль тоже покатился достаточно сильно вниз.
- В Казахстане упал тенге: долларов в обменниках в Нур-Султане просто нет. В то же время в Кыргызстане сом пока стоит на прежних позициях. Какое воздействие падение нефти и ослабление рубля в России может оказать на центральноазиатские страны и одинаковое ли оно? Я имею в виду Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан.
- Что касается тенге, то его падение взаимосвязано даже не с тем, что происходит в России, а, опять же, с ценами на нефть. Казахстанская экономика тоже сырьевая, там тоже добывают много нефти, она так же сильно зависит от того, что происходит с ценами на энергоносители. Как падают цены на нефть – тенге оказывается под давлением.
Валюты других центральноазиатских стран к ценам на нефть привязаны в меньшей степени. И то, что происходит на рынках, это пока подтверждает. Но это не значит, что эти рынки и эти валюты не упадут и правительства этих стран могут быть спокойны. Потому что все развивающиеся экономики в период падения рынков находятся под давлением, и валюты этих стран – тоже.
Когда все падает, инвесторы стараются выйти из рискованных валют, рискованных активов. Поэтому в большей степени это давление ощущают на себе сырьевые валюты: российский рубль, казахстанский тенге. Но и другие тоже находятся под давлением. Особенно с учетом того, что экономики стран Центральной Азии теснейшим образом связаны с экономиками Казахстана и России. Так что ослабление этих валют в будущем – наиболее вероятный прогноз.

- Насколько сильно Россия вообще влияет на экономическую и финансовую ситуацию в Центральной Азии? То есть если в России кризис, то он неминуемо настанет и в Азии? Или у государств региона есть шанс его избежать?
- Можно вспомнить то, что происходило в предыдущие кризисы.

Когда в России всерьез штормит, конечно же, это отражается и на экономиках стран Центральной Азии. Они теснейшим образом связаны с Россией, Россия занимает большую долю в торговом обороте всех этих стран. А внешнеторговый оборот – это такая лакмусовая бумажка, она проявляет весь негатив, который происходит во времена экономического кризиса.
Негативное влияние на валюты стран Центральной Азии оказывает не только то, что происходит в России. В целом началась мировая экономическая рецессия, и чудес не бывает, что кто-то один окажется в шоколаде. Вопрос лишь в том, у каких стран издержки от этой рецессии будут больше, а у каких – меньше.

- Спрогнозируйте, пожалуйста, развитие событий на валютных рынках ЕАЭС на кратко- и среднесрочную перспективу?
- Самое неблагодарное дело – прогнозировать. Я думаю, что будет отскок от низких уровней, которые мы наблюдали в понедельник 9 марта. Но тенденция вниз сохранится по глобальным причинам. И эта глобальная причина – не то, что Россия отказалась подписать соглашение со странами ОПЕК, а то, что началась мировая экономическая рецессия. А это значит, что кризис развивается и валюты будут под давлением.
Поэтому в краткосрочной перспективе возможен какой-то отскок вверх, но в среднесрочной перспективе тенденция на ослабление валют Центральной Азии сохранится.

Шавкат Тургаев
9 марта 2020

Источник - currenttime.tv
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1583903160
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