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Афганский покер. США сделали ставку на Гани
08:09 11.03.2020

США против "параллельного правительства" в Афганистане

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон выступает за "единый и суверенный Афганистан" и против любых попыток создать параллельное правительство. Ранее 9 марта в Кабуле прошли сразу две церемонии вступления в должность президента страны. В президентском дворце присягу принял действующий глава государства Ашраф Гани. В соседнем дворце одновременно происходила инаугурация его политического оппонента, бывшего главы исполнительной власти Абдуллы Абдуллы, объявившего о своей победе на выборах.

"Мы категорически против любых действий по созданию параллельного правительства и любого применения силы для решения политических проблем", - заявил Помпео. Он также приветствовал заявление Ашрафа Гани на его инаугурации 9 марта о том, что в последующие две недели продолжатся дискуссии и переговоры по соглашению об инклюзивном правительстве, которое объединит страну и будет ставить мир основной задачей. "Мы приветствуем и объявление президента Гани о том, что 10 марта он выпустит декрет об освобождении заключенных талибов и формировании национальной команды по внутриафганским переговорам. Мы приветствуем заявление доктора Абдуллы от 9 марта, где подчеркиваются аналогичные обязательства по миру и инклюзивности", - отмечается в заявлении Помпео.
По его словам, США работают над соглашением между двумя противоборствующими политическими силами, которые представляют Гани и Абдулла.

Майк Помпео осудил террористическую атаку, совершенную 9 марта в Кабуле, ответственность за которую взяла экстремистская группировка "Исламское государство".
Четыре минометных снаряда упали вблизи президентского дворца, когда в нем проходила инаугурация вновь избранного президента Ашрафа Гани, сообщило новостное агентство Khaama Press.
Проходившие в соседних дворцах церемонии посетили сотни гостей.

Специальный посланник США в Афганистане Залмай Халилзад и генерал армии США Скотт Миллер, командующий силами международной коалиции в Афганистане, присутствовали на инаугурации Ашрафа Гани на фоне артиллерийских залпов в Кабуле.
Во вторник США приступили к выводу своих войск из Афганистана в соответствии с недавними договоренностями, достигнутыми с радикальным движением "Талибан". В течение ближайших 135 дней Вашингтон сократит число своих солдат в регионе с 13 тысяч до 8600. Если талибы не нарушат соглашения, то американские солдаты покинут Афганистан за 14 месяцев.
Афганское правительство в подписании договоренностей не участвовало. Между Кабулом и "Талибаном" должны начаться межафганские переговоры. Однако на фоне вывода войск США для их проведения возникло новое препятствие: 9 марта состоялись сразу две церемонии инаугурации президента после выборов в сентябре прошлого года.

Избирательная комиссия Афганистана объявила о победе с незначительным перевесом действующего президента Ашрафа Гани. Однако его соперник премьер-министр Абдулла Абдулла обвинил сторонников Гани в фальсификациях и заявил о своей победе.

"Никто не должен недооценивать нашу приверженность подлинной демократии и нашу решимость поддерживать верховенство закона. Наше стремление к самоотречению не должно было никому давать повод считать компромисс само собой разумеющимся явлением. Выход в этой ситуации - прекращение фальсификаций!", написал Абдулла Абдулла в Твиттер накануне своей инагуарации.

США и "Талибан" подписали соглашение о перемирии 29 февраля. Документ предусматривает вывод военнослужащих США в течение 14 месяцев. В ответ талибы обязались не укрывать на подконтрольных территориях террористов и провести переговоры с правительством Афганистана.
10.03.2020

Источник - rus.ozodi.org
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