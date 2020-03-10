В Лондоне как "необоснованное богатство" арестованы 2 шикарных особняка и 1 квартира "семьи Назарбаевых"

08:47 11.03.2020

В Лондоне арестовали имущество семьи Назарбаевых на 100 миллионов долларов



Британские власти наложили арест на два особняка и квартиру в Лондоне, которыми владеют родственники первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Имущество арестовали еще весной 2019 года, однако суд раскрыл собственников только сейчас.



"Шикарная недвижимость в Лондоне, арестованная в прошлом году как "необоснованное богатство", оказалась собственностью дочери и внука казахского лидера Нурсултана Назарбаева", - передает "Русская служба „Би-би-си"".



Сообщается, что Дарига Назарбаева - действующий спикер казахстанского сената, ее сын Нурали Алиев и его жена Аида приобрели недвижимость на сумму более 100 миллионов долларов. Особняки и квартиру при этом собственники оформили на три офшора.

По информации национального агентства по борьбе с преступностью, имущество могли купить на деньги бывшего мужа Назарбаевой - Рахата Алиева, который занимался преступной деятельностью. Вместе с тем защитник дочери и внука казахстанского экс-президента утверждает, что Назарбаева и Алиев развелись в 2007 году, в то время как саму недвижимость семья приобрела уже в 2008 году. По этой логике Алиев не может быть связан с имуществом.

Сейчас дочь и внук Назарбаева должны доказать, откуда у них появились деньги на покупку дома. Если им это не удастся, дома и квартиру продадут на аукционе.

В феврале сообщалось, что другой внук Назарбаева Айсултан попросил у Великобритании политического убежища. Он пожаловался на давление со стороны семьи, передает телеканал 360. Об этом сообщает "Рамблер".