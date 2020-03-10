АмерПаника. В пригород Нью-Йорка Нью-Рошелл вводят войска. Там выявлен очаг коронавируса

08:57 11.03.2020

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обещает, что город Нью-Рошелл закрыт не будет

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о создании особой зоны заражения коронавирусной инфекцией радиусом в одну милю (1,6 км) в городе Нью-Рошелл к северу от мегаполиса. По его словам, там, вероятно, находится крупнейший в США очаг заражения.

На помощь жителям этой зоны будут направлены военнослужащие Национальной гвардии США, которые будут выполнять гражданские функции. В частности, они будут заниматься уборкой школ и доставлять еду людям, находящимся в карантине.

Мэр города Нью-Рошелл Ноам Брэмсон подчеркнул, что Национальная гвардия будет помогать людям получать еду, а не выполнять военные или полицейские функции. "Это не зона отчуждения или карантина, въезд никому не запрещен", - сказал он.

В штате Нью-Йорк к настоящему времени зарегистрировано 173 случая заражения коронавирусом, это самый высокий показатель в стране. Из них 108 выявлены в графстве Уэстчестер, в котором находится город Нью-Рошелл.



Население графства составляет менее миллиона человек, население города - 77 тыс. В многомиллионном Нью-Йорке, который находится на 40 км южнее, выявлено всего 36 случаев.

Губернатор обещает, что ограничения на въезд в город установлены не будут, но будут закрыты места массового скопления людей. Школы, общественные места и крупные предприятия будут закрыты на две недели. Также будет закрыт дом престарелых, который находится не в зоне заражения, так как пожилые люди особенно плохо переносят коронавирусную инфекцию.

"Это очень серьезная мера, но это крупнейший очаг в стране, и это в буквальном смысле вопрос жизни и смерти", - сказал Куомо.



По сообщениям местных СМИ, центром распространения инфекции в городе является местная синагога. Утверждается, что первым выявленным зараженным жителем стал мужчина, который ее посещал. Сейчас в карантин помещено около 1000 прихожан этого храма.

Всего в США на 10 марта было зарегистрировано 804 случая заражения. Умерло 28 человек, из них 23 в штате Вашингтон, двое в Калифорнии и по одному во Флориде и в Нью-Джерси.



Президент США Дональд Трамп тем временем заявил, что ему не нужно проходить тест на коронавирус после посещения конференции, среди участников которой был заразившийся коронавирусом человек.

При этом пятеро видных республиканцев, в том числе глава аппарата Белого дома Марк Медоуз и сенатор Тед Круз, добровольно отправились на карантин после этой конференции. Они здоровались за руку с зараженным.