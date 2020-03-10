Украина: правительство "дважды камикадзе"? - А.Ганжа

12:05 11.03.2020

Украина: правительство "дважды камикадзе"?



За пять послемайданных лет валовый внутренний продукт (ВВП) Украины (цифра, конечно, лукавая, но все же отражающая динамику процесса) упал с 183,3 миллиарда долларов США до 130,8 миллиарда в 2018 году.



АНДРЕЙ ГАНЖА



Команде президента Зеленского, столь бодро пришедшей к кормилу украинской государственной власти весной-летом прошлого года, досталось очень тяжелое наследие. За пять послемайданных лет валовый внутренний продукт (ВВП) Украины (цифра, конечно, лукавая, но все же отражающая динамику процесса) упал с 183,3 миллиарда долларов США до 130,8 миллиарда в 2018 году.



Но даже этот результат "чудовища коррупции" (мнение о порошенковской Украине у администрации Белого дома в США), похоже, оказывается "белой полосой" в истории украинской экономики. Потому что итоги деятельности правительства "профанодебилов" (никаких оскорблений, только самоопределения экс-премьера Гончарука и экс-министра Милованова) привели к:



1. Падению промышленности в январе на 5,1%, в сравнении с январем 2019 года. Причем это падение происходит во всех регионах страны: и на Западе (Тернопольская область, минус 15,3%), и на Востоке (Луганская область, минус 26,0%) страны.

2. Падению грузооборота - минус 20,7% в январе 2020 года.

3. Минусу в украинской надежде - сельском хозяйстве, 0,7% в сравнении с январем годом ранее.

4. Недостатку бюджета: "За два месяца этого года неисполнение государственного бюджета составляет 16 миллиардов гривен (640 миллионов долларов). Из них 13 миллиардов (520 миллионов долларов) - это неуплата таможенных доходов" (президент Зеленский).

5. Деградации государственных органов.



Поскольку если такое творится в святая святых державы - на таможне, то об остальных органах лучше просто промолчать. В итоге если режим Порошенко и в международном, и во внутригражданском восприятии, не мудрствуя лукаво, определялся как "клептократы" (ворюги), то первое правительство "при Зеленском" все чаще начали определять как "ликвидационную комиссию", призванную максимально удешевить выставляемый на продажу актив - украинскую экономику. Все это "в одном стакане" привело к совершенно органичному "бизнес-пессимизму" украинской экономики. В июле прошлого года Нацбанк Украины ввел новый инструмент оперативной оценки и отслеживания тенденций развития экономики - ежемесячный индекс ожиданий деловой активности (ИОДА). Индекс рассчитывается ежемесячно, на основе опросов украинских предприятий реального сектора экономики. Значение индекса на уровне 50 является нейтральным. Ожидания являются положительными, если значение индекса превышает нейтральный уровень. Летом-осенью прошлого года индекс был положительным и ожидания росли: 52% в июле, 57% в сентябре. Но 29 августа Алексей Гончарук, мастер катания на самокатах по коридорам Кабмина, стал премьером, и ИОДА покатился вниз. Уже в ноябре он пробил нейтральное значение, а в январе упал до 40,3%. Когда отставка правительства Гончарука стала всем понятной неизбежностью, ИОДА опять рванул вверх - 52,2% в феврале. Эта динамика является самой объективной оценкой деятельности правительства Гончарука. Особенно радостный рывок индекса по мотивам его отставки. Но радость явно преждевременная.



Во-первых, потому, что новый премьер провозгласил "неизменность курса", с сопутствующим этой неизменности отказом от рынков сырья и сбыта. А на других направлениях этого добра не так уж и много.



Во-вторых, в 2019 году цены на сталь резко упали на фоне торговой войны между США и Китаем: на Лондонской бирже с 506-ти до 272 долларов за тонну. А металлургия - одна из ведущих отраслей промышленности Украины.



В-третьих, коронавирус. Из-за эпидемической вспышки и связанным с ней карантинным (если не концентрационным) идиотизмом инвесторы начали выводить средства из рискованных активов. А Украина - это ОЧЕНЬ рискованный актив, поэтому занимать деньги под низкие процентные ставки и на длительные периоды ей станет очень трудно. А "своих" денег у украинцев, скорее всего, тоже станет меньше. В 2019 году украинские трудовые мигранты только перевели в Украину около 12 миллиардов долларов. Количество привезенного кэша рациональному учету не подлежит, но реальное количество "валютного завоза" может достигать тридцати миллиардов, если не больше (по предположениям экспертов украинского Минфина). Эти средства были влиты в денежную систему Украины. Но "победное шествие" COVID-19 по испуганной Европе уже заставило Италию закрыть на карантин ВСЮ территорию страны. Кто-то сомневается, что и другие страны Старого Света последуют примеру потомков гордых римлян?



А если и не последуют, то кто-то сомневается, что гастарбайтеры из страны, которая в марте 2017 года ликвидировала Государственную санитарно-эпидемиологическую службу ВООБЩЕ, будут не самыми желанными гостями даже как работники на польских клубничных плантациях или сиделки при итальянских стариках и старушках? Ха, да тут удержаться в формате "безвиза" - и то за счастье для Украины. В украинской экономической истории был такой персонаж - Арсений Яценюк. 15-й премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, заброшенный в это кресло милостью американцев и волной Майдана. Свой Кабинет он сразу назвал "правительством камикадзе", но остался жив и даже выглядит вполне упитанным. А вот Украина за два года его премьерствования лишилась более половины своего реального ВВП. А ведь начинала его банда (простите, правительство) с уровня не совсем солидной, но вполне жизнеспособной экономики. В отличие от версии "Украина-2020". Со времени Яценюка "курс" Украины ("задрав штаны бежать в Евросоюз") не изменился. Не собирается его менять и нынешний премьер Шмыгаль. Результаты действия Яценюка известны. Каких результатов в условиях версии "Украина-2020", торговых войн, импичментов, коронавирусов и прочих спектаклей можно ожидать от нового правительства Дениса Шмыгаля? И как следует назвать это правительство: "дважды камикадзе"? Или, все-таки, "ликвидационная команда 2.0"…