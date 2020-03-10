УзбПремьер против использования в рекламе русского языка

12:07 11.03.2020

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР УЗБЕКИСТАНА ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕКЛАМЕ РУССКОГО ЯЗЫКА - ОДНОГО ИЗ ЧЕТЫРЕХ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ В СТРАНЕ ЯЗЫКОВ



Вторник, 10 Марта 2020



9 марта в Кабинете министров под председательством премьер-министра Абдуллы Арипова состоялось видеоселекторное заседание, посвященное обсуждению таких вопросов, как переименование улиц и населенных пунктов, выпуск писем, рекламы и объявлений на государственном языке, сообщают СМИ.



По информации узбекскоязычного ресурса Xabar.uz, встреча прошла в резко критическом духе. В частности, был осужден ряд проблем, связанных с нелогичными высказываниями в наружной рекламе на улицах, а также неуважительностью по отношению к узбекскому языку.



По имеющейся информации, на сегодняшний день в республике насчитывается свыше 10 тысяч наружных рекламных конструкций. Более 7 тысяч из них находятся в Ташкенте.



Глава правительства обратился к участникам совещания с целым рядом вопросов: соблюдают ли предприниматели, занимающиеся рекламным бизнесом, требования закона о декларации своих доходов? Кто занимается изучением содержания рекламных билбордов и их анализом? Или так и будем сидеть, сложа руки, пока проблему не озвучит общественность?



Он привел в пример то, что в ноябре 2019 года в Яшнабадском районе столицы, а также в городе Самарканде с помощью наружной рекламы под лозунгом "Сделай это и будь первым" продвигались наркотики и табачные смеси. И лишь после того, как общественность подняла этот вопрос в социальных сетях, соответствующий орган принял соответствующие меры. (На самом деле этот вопрос поднял журналист М. Маматкулов - ред.)



"А как вам такой факт, когда наружную рекламу развешивали на популярных культурно-исторических объектах города Бухары? Или когда образ Захириддина Мухаммада Бабура (завоеватель из династии тимуридов - ред.) использовался в рекламе службы доставки еды? Кто это контролирует? До тех пор, пока реклама не выйдет на массовую аудиторию, разве никто не знакомится с ее содержанием? Какова здесь роль органов местного самоуправления? Где здесь роль творческого объединения "Тасвирий ойина"?" - вопрошал премьер, обращаясь к залу.



По его словам, самое грустное сегодня в том, что, "находясь на столичных улицах или в каком-нибудь областном центре, вы себя чувствуете так, будто попали за границу". В названиях улиц-площадей растет число иностранных наименований. (Уж не Сити ли с супермаркетами Makro он имел в виду? - ред.)



"Центр духовности и просвещения, Союзы журналистов и писателей, интеллигенция и прочая публика молчат, как ни в чем не бывало, будто ничего не слышат и не видят. Далеко ходить не будем: каждое утро из дома на работу и по дороге домой с работы мы видим рекламные баннеры и объявления, висящие на зданиях торговых центров, общепита и жилых домов. Большинство из них - на иностранных языках. Большая часть из того, что на государственном языке, написана с грубейшими ошибками", - распалялся Арипов.



"На фасадах еще не успевших открыться магазинов, заведений общепита и офисов бытового обслуживания некоторые до сих пор пишут крупными буквами "скоро открытие", "Ми открились" (ошибки, как видно, имеются и в русском написании - ред.). Самое интересное, что не только в центрах, но и в отдаленных районах традицией становится использование русскоязычной рекламы. Если реклама будет на родном языке, ее что, никто не поймет? Или в этот магазин или столовую перестанут заходить? Возникает вопрос: есть ли у людей, выбирающих подобные названия, патриотические чувства, уважение к государству, языку? Язык рекламы должен привлечь внимание покупателя. Каким образом привлечет внимание, если она будет на другом языке?!" - цитируют журналисты искренние возмущения премьер-министра.



Далее еще интереснее. Плавно переходя от критики формы и содержания рекламных объявлений к необходимости "уважительного отношения" к государственному языку, глава Кабмина ссылается на опыт в данном направлении ближайших соседей: "Оставим в стороне дальнее зарубежье, у наших близких соседей тоже объявления даются на родных языках. И это подкреплено законом страны". И предупреждает: "Мы тоже начали эту работу, будем категоричны на этом пути, все это должны хорошо осознавать".



Но при этом, по его мнению, "мы не хотим чинить препятствий ни одному предпринимателю, пусть рекламный рынок работает свободно". Однако "нужно поставить заслон практике декларирования на другом языке, зная, что основным потребителем услуг, покупателем является узбекскоязычное население". То есть, "в рекламе, в первую очередь, нужно обеспечить преобладание государственного языка".



А самое интересное, пожалуй, прозвучало в критике премьером "нелогичных" топонимических названий, например, улицы "Таинственной улыбки" или махалли "Прислуга".



В связи с чем хозяин Кабмина удрученно сообщил о "сохранившихся до сих пор с советских времен более чем 300 сел и районов, около 400 улиц по всей республике", имеющих "непонятные" названия. Остается лишь догадываться, какая незавидная их ждет перспектива в недалеком будущем (как, впрочем, "советского" жилого фонда и культурно-исторических построек старины).



Однако так ли уж патриотичны порывы чиновников, которые в этом вопросе одну глупость меняют на другую? В одном только Ташкенте сегодня наберется едва ли не половина улиц, названия которых в последние десятилетия были изменены на безымянные "тупики" и "проезды".



Не успела статья появиться, как сторонники ущемления трех языков, намеренно лишенных официального статуса (русского, таджикского, казахского - ред.), и противники этого начали "скрещивать шпаги". Некоторые пишут, что в обязательном порядке нужно наказывать тех, "кто не уважает узбекский язык" (незнание именно этого языка может расцениваться как "неуважение"). Раздаются и другие голоса: "Русский язык нам тоже нужен (в соседней Киргизии русскому языку дан статус второго госязыка). Хотим мы того или нет, но многие из нашей молодежи вынуждены ехать на заработки в Россию, незнание языка страны пребывания их очень мучает. Пока им еще никто не говорит: "Не езжайте в Россию, вот тебе работа и достойная, как и там, зарплата на родине!".



Соб. инф.