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Можно ли решить сирийские проблемы без Ирана
12:14 11.03.2020

Переговоры между Россией, Ираном и Турцией в Астанинском формате, которые были запланированы в этом месяце в Нур-Султане, могут быть перенесены. В разговоре с журналистами 10 марта глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что "ситуация поменялась" и диалог между тремя странами по поводу сирийского урегулирования может и не состояться в указанные сроки. Перенос вряд ли связан с техническими трудностями. Астанинская формула прекращения огня в том виде, в котором страны-гаранты задумывали ее несколько лет назад, давно давала осечку. Последние разногласия между Россией и Турцией, которые касались судьбы мятежной провинции Идлиб, находящейся под контролем радикальных формирований и протурецких боевиков, заставляли сомневаться в продолжении работы Астанинского формата. Факт, что к разрешению этого спора по поводу оппозиционного анклава публично не был подключен важный член астанинского "трио" – Иран, только убедил в том, что переговорная площадка в Нур-Султане исчерпала себя.

Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Москве 5 марта оставила неразрешенными множество вопросов, связанных с действием режима прекращения огня в Идлибе. Во-первых, статус воздушного пространства над провинцией, ответственность за которую формально несет турецкая сторона, так и не был прояснен. Во-вторых, по-прежнему остро стоит вызов, связанный с необходимостью заставить наиболее радикальные элементы, действующие в Идлибе, выполнять условия российско-турецкого соглашения. В-третьих, проблема беженцев, которые покинули провинцию из-за наступательных действий сирийской правительственной армии, продолжает оставаться инструментом шантажа в руках турецкого руководства в разговоре с европейскими столицами. Что наиболее опасно, сделка, достигнутая Путиным и Эрдоганом в Москве, не проясняет судьбу турецких наблюдательных пунктов в анклаве, которые не раз попадали под огонь правительственной армии.

Но самое странное – это неготовность РФ и Турции формально подключить Иран к переговорам о судьбе Идлиба на высшем уровне, несмотря на то что, по некоторым данным, в операциях на стороне сирийской правительственной армии участвует немало представителей шиитских иррегулярных формирований под контролем Тегерана. Это отправляет иранскому руководству неправильный импульс. Не случайно накануне встречи Путина и Эрдогана турецкие СМИ распространили сообщения со ссылкой на свои источники, что в телефонном разговоре с турецким коллегой президент Ирана Хасан Рухани предложил провести встречу по Идлибу без участия российской стороны – в камерном формате. Не менее интригующим с этой точки зрения выглядел и твит министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, который предложил иранское посредничество в спорах между Анкарой и Дамаском. Инициатива, как очевидно, не предполагала участия россиян, что заставляет думать о желании иранского руководства показать Москве свою незаменимость в сирийском диалоге.

Ситуация в провинции Идлиб выявила пределы тактических альянсов, в которых участвовала Россия на протяжении ее сирийской кампании. Несмотря на проявившиеся лимиты Астанинского формата, Москве все равно необходимо привлекать к урегулированию всех игроков, так или иначе вовлеченных в конфликт. В противном случае это может привести к попыткам этих игроков договориться за спиной у России. Безусловно, наивно полагать, что Турция и Иран смогут урегулировать спор вокруг Идлиба вдвоем, однако сигналы из Тегерана должны насторожить российскую дипломатию. Постконфликтная ситуация в Сирии, вероятно, будет характеризоваться менее явной, но не менее острой борьбой за влияние даже между формальными партнерами.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1583918040
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