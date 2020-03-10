Смена прописки: коронавирус затихает в Китае и лютует в Италии

12:16 11.03.2020 Пока Ухань начинает возвращаться к нормальной жизни, целую страну в Европе закрывают на тотальный карантин



Наталия Портякова



В Китае, из которого коронавирус перекинулся на добрую сотню стран, эпидемия постепенно пошла на спад, в ознаменование чего в Ухане 10 марта впервые появился председатель КНР Си Цзиньпин. К этому дню все новые случаи заболевания COVID-19 в стране удалось локализовать до одного этого города, с которого все и началось. Ухань даже смог закрыть последнюю импровизированную больницу, переоборудованную еще недавно под нужды зараженных вирусом. А вот в Италии, наоборот, совсем иная картина: с 10 марта вся страна была посажена под карантин с сопутствующими ограничениями на передвижения, за их нарушение итальянцам и застрявшим в стране иностранцам пригрозили административной и уголовной ответственностью.



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Спаднические настроения



Председатель КНР Си Цзиньпин появился в Ухане впервые с того момента, как мир узнал об этом вирусе в конце декабря 2019 года. Председатель Си направился в больницу Хошэньшань - один из двух госпиталей, который был возведен в рекордно короткие сроки специально для лечения заразившихся новым и опасным вирусом. Там китайский лидер, облаченный в плотную защитную маску, осмотрел сам объект, а также обратился с приободряющей речью к врачам и пациентам больницы - правда, через видеосвязь.



В комментариях к визиту китайская пресса дружно отметила, что приезд в Ухань лидера КНР знаменует "переломный момент в борьбе с эпидемией внутри страны" и тот факт, что теперь "Китай постепенно выходит из самой темной фазы".



Помимо оптимистичной риторики прессы в стиле "битва продолжается, но победа близка", в пользу того, что худшее для Китая позади, говорит и статистика. Во-первых, новых заболевших в стране стало появляться в разы меньше. За 10 марта, например, было зарегистрировано 17 новых заболевших, тогда как еще недели три назад число ежедневных новых случаев неизменно превышало сотню.



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Во-вторых, новые заражения удалось локализовать - в последние три дня все заболевшие были зарегистрированы в Ухане. Исключениями стали лишь два случая, когда вирус в Пекин и Гуандун был занесен уже из-за границы - прилетевшими из Великобритании и Испании. Эти и еще почти 70 случаев "импорта" коронавируса из-за рубежа, преимущественно из Ирана и Италии, ставят теперь перед Пекином задачу уже самому огораживаться от стран - так же как еще недавно весь остальной мир закрывал свои границы для китайцев.



В знак того, что эпидемия в значительной степени под контролем, 10 марта в Ухане закрыли последнюю больницу, переоборудованную под лечение пациентов с диагнозом COVID-19. В общей сложности таких временных объектов, включая спортивные стадионы и конференц-центры, в городе было 14.



Власти провинции Хубэй, 56 млн жителей которой более месяца просидели на месте под строжайшим карантином, стали тем временем изучать возможность снять жесткие ограничения на передвижение людей в районах провинции со средним или низким уровнем риска.



Теперь выходящим на финишную прямую в борьбе с распространением вируса властям КНР предстоит не менее упорная борьба за восстановление утраченных экономических показателей.



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- По нашим оценкам, более половины из 300 млн сотрудников-мигрантов до сих пор не вернулись на работу, - сообщили "Известиям" авторы аналитического портала о Китае Plenum. - Ежедневное движение в метро в 30 крупных городах восстановилось, но все еще на 60–70% ниже предпраздничного уровня (до китайского Нового года. - "Известия"). Вероятно, для нормализации потребуется еще как минимум месяц.



Впрочем, ждать восстановления экономической активности придется не только в Китае: пока предприятия КНР начинают вставать на ноги после эпидемии, фабрики и заводы в других странах, напротив, закрываются.



Италия и пустота



К настоящему моменту COVID-19 затронул более сотни стран (по данным на 10 марта, в мире оказалось 113 тыс. случаев заболевания и свыше 4 тыс. смертей), но самой пострадавшей, за исключением Китая, стала Италия, где зараженных насчитывается более 9,1 тыс. человек с 463 случаями смертельного исхода. Еще несколько дней назад власти ввели ограничения на передвижение на севере страны, а в ночь на 10 марта премьер Италии Джузеппе Конте в одночасье решил посадить на карантин всю 60-миллионную страну.



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- Я собираюсь подписать указ, который можно резюмировать следующим образом: "Я остаюсь дома", - объявил Конте по телевидению, сообщая, что с нынешних пор и минимум до начала апреля всей Италии придется жить по-новому.



А именно - никуда не ездить, за исключением "обоснованных причин рабочего характера или по состоянию здоровья", и никуда не ходить. Хотя ходить теперь особенно и некуда - все музеи, кинотеатры, театры, спортзалы, горнолыжные курорты и развлекательные учреждения закрыли, а занятия в школах и университетах отменили до начала апреля. Вирус, проникший даже в святая святых католиков - Ватикан, сказался и на работе церквей: новые меры по борьбе с распространением COVID-19 включили запрет на проведение публичных церемоний бракосочетания и похорон.



- За четыре года моего проживания здесь такой Рим я вижу впервые. Народу на улицах практически нет. В ближайшем ресторане, куда я часто ходила за пиццей, расстояние между столиками сделали более метра, хотя раньше все сидели вплотную. Многие магазинчики закрыты, туристов практически не осталось. У фонтана Треви днем народу меньше, чем в былые дни ранним утром, - рассказала "Известиям" 35-летняя россиянка Мария. - По такому Риму, конечно, комфортно прогуляться, но город утратил свою прежнюю энергетику, все-таки Рим - это эмоциональный, бурлящий, живой город с туристами, пусть их порой бывает слишком много.



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Кое-где в нарушение запрета итальянцы, правда, все же покинули свои дома - чтобы закупиться продуктами и предметами первой необходимости на время карантина. В некоторых городах людей даже попытались отправить по домам увещеваниями из громкоговорителей о том, что продукты продолжат завозить на регулярной основе.



Все начеку



Италия наряду с Китаем, Южной Кореей и Ираном вошла в четверку стран, где коронавирус оказался наиболее активен и смертоносен. Но и другие страны не то чтобы отделались легким испугом. 10 марта первые смерти от COVID-19 были зарегистрированы в Канаде и Германии. В тот же день первый случай заболевания обнаружила Монголия и тут же запретила все передвижения по стране и из нее на ближайшие шесть дней.



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Заметно пополнился и список государств, власти которых решили закрыть въезд гражданам Италии и тем, кто недавно там побывал. 10 марта эту меру ввела и Австрия. А Дания запретила практически все полеты из Италии. Все новые и новые страны прибегли к отмене массовых мероприятий и закрытию школ для предотвращения разрастания эпидемии - с 11 марта на каникулы отправили детей в Чехии и испанской столице Мадриде.



Еще в случае с довольно высокопоставленными иранскими чиновниками (один из которых умер от коронавируса, а несколько других заразились) стало понятно, что от эпидемии не застрахован никто. 9 марта на карантин пришлось отправиться президенту Португалии Марсело Ребелу де Соуза, а на следующий день стало известно, что в числе заболевших - глава итальянского региона Пьемонт Альберто Чирио.



А в США зародились опасения, что в числе инфицированных может оказаться президент Дональд Трамп. Спекуляции появились после того, как два сенатора-республиканца, ранее общавшиеся с человеком, у которого позднее тест дал положительный результат на болезнь, контактировали потом с Трампом. Один из них даже путешествовал с президентом на борту самолета 9 марта. При этом тест на наличие коронавируса американский лидер не сдавал, признали в Белом доме. Источник - Известия

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