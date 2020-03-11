Истребитель F-16 разбился на репетиции парада в Пакистане

21:53 11.03.2020

11 марта 2020, Бишкек - Айбек СУЛТАНОВ



В районе Исламабада потерпел крушение истребитель ВВС Пакистана F-16. Пилот успел катапультироваться и выжил после авиакатастрофы, сообщила газета The Express Tribune.

По данным военного ведомства страны, самолет выполнял тренировочный полет в рамках подготовки к военному параду ко Дню Пакистана, который отмечается 23 марта.

Истребитель упал в районе Шакарпарьян и после крушения загорелся. Информации об ущербе и пострадавших пока нет.



Издание отметило, что F-16 является основным истребителем пакистанских ВВС и неоднократно модернизировался.

С момента начала эксплуатации самолета в 1974 году зафиксировали 671 крушение F-16 Fighting Falcon. В них погибли 208 пилотов и 98 человек, оказавшихся в зонах падения самолета.