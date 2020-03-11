В Узбекистане учрежден орден "Дустлик" высшей степени

21:59 11.03.2020

Учрежден орден "Дустлик" высшей степени, которым могут награждаться главы государств и правительств (включая президента Узбекистана), представители парламентов других стран и международных организаций, видные деятели в разных сферах.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон об учреждении ордена "Олий Даражали Дустлик" (орден "Дружбы" высшей степени). Документ был принят Законодательной палатой Олий Мажлиса 30 сентября 2019 года и одобрен Сенатом 11 октября.

Новым орденом могут быть награждены как граждане Узбекистана, так и иностранные граждане и лица без гражданства. При этом орден является высшей государственной наградой Узбекистана для иностранных граждан и лиц без гражданства.

Получателями ордена могут быть главы иностранных государств и правительств, представители парламентов зарубежных стран, руководители и представители международных организаций, дипломатических представительств, консульских учреждений и приравненных к ним организаций, а также видные государственные и общественные деятели, деятели сферы науки, образования и воспитания, здравоохранения, духовности, культуры и спорта, меценаты, прославившиеся благородными делами в духе гуманизма и известные представители бизнес-сообщества.



Награждение орденом "Олий Даражали Дустлик" производится по инициативе президента Узбекистана. По инициативе палат Олий Мажлиса этой награды может быть удостоен и президент Узбекистана.

За что присуждается орден "Олий Даражали Дустлик":

личный вклад в развитие всесторонних выгодных отношений партнерства, усиление взаимоуважения и доверия между Узбекистаном и другими государствами;

особые заслуги в укреплении отношений дружбы, взаимопонимания и сотрудничества с народами зарубежных стран;

активное участие в работе по бережному сохранению, изучению и широкой пропаганде общечеловеческих и национальных духовных ценностей, исторического наследия, взаимообогащению культур и искусства разных народов;

значимые результаты в расширении внешнеэкономической деятельности, реализации крупных социально-экономических и инвестиционных проектов, а также создании и внедрении в разные сферы инновационных идей и технологий;

достижения по обеспечению прогресса в сферах науки и просвещения, культуры, искусства и литературы, образования, здравоохранения и спорта, а также в области развития человеческого капитала;

самоотверженную и многолетнюю деятельность в сфере защиты прав, свобод и законных интересов человека, поддержки женщин и детей, укрепления института семьи;

выдающиеся заслуги в создании сильного и справедливого гражданского общества, повышении роли и значения институтов гражданского общества в демократическом обновлении страны, налаживании и укреплении системного и эффективного диалога общества и государства;

многолетнюю плодотворную работу, направленную на практическое решение экологических проблем, обеспечение в мире и стране благоприятной окружающей среды, сохранение генофонда человека, биоразнообразия и природных богатств, заботу об экологической безопасности во имя нынешнего и будущих поколений;

выдающуюся международную общественную, гуманитарную и благотворительную деятельность.