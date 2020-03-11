Н.Платошкин: Поправки в РосКонституцию нужны, чтобы узаконить пожизненный "елбасизм"

22:04 11.03.2020

Голосование 22 апреля не об изменении статей Основного закона, а о доверии президенту Путину



Лидер движения "За новый социализм" Николай Платошкин об экономической, политической ситуации в стране.

Падение рубля - жлобство правительства, а не происки "летучих мышей".

Власть обслуживает интересы сырьевой олигархии. Доходы государства в 2019 году от продажи нефти и газа сократились, а нефтяных компаний - выросли. Президент лукавит, когда говорит, что не может влиять на ценовую политику "нефтянки".

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Все поправки в Конституцию - ради Госсовета, как запасного аэродрома для Путина.

Несменяемость власти тормозит развитие экономики, приводит к управленческому коллапсу и, как следствие, - политическому. Того, кто цепляется за власть любой ценой, любой ценой и уберут.

Власти нужно обеспечить голосование, переписывание Конституции под Путина, но чтобы при этом коллективную ответственность несли все россияне.