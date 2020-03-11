На Елбасы повесили "Звезду Московского университета"

22:17 11.03.2020

Назарбаеву вручили высшую общественную награду МГУ



Елбасы встретился с ректором МГУ Виктором Садовничим и оставил запись в книге почетных гостей в музее университета



Первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву вручили "Звезду Московского университета". Это высшая общественная награда МГУ.



Нурсултан Назарбаев посетил Московский государственный университет имени Ломоносова. Он встретился с ректором Виктором Садовничим и ознакомился с экспозициями выставки библиотеки первого президента, посвященной идее евразийской интеграции.

Также Елбасы осмотрел музей университета, где оставил запись в книге почетных гостей.

"Почетный доктор МГУ Нурсултан Назарбаев был награжден высшей наградой вуза – "Звездой Московского университета", - пишет сайт Елбасы.

Первый президент Казахстана подчеркнул, что МГУ имеет высокий авторитет и международное признание.

Казахстанскому филиалу МГУ предоставят новый учебный корпус



"Университет остается крупнейшим и важным образовательным учреждением России, который готовит специалистов по востребованным профессиям", - сказал он.

Ректор Виктор Садовничий выразил признательность Назарбаеву за визит и отметил особую роль Елбасы в укреплении интеграционных процессов на евразийском континенте.

"Я очень ценю ваше отношение к нашему университету и восхищаюсь вашим вкладом в развитие ЕАЭС. Вы принимали правильные и точные решения. И все время ориентировались только на сотрудничество", - сказал ректор МГУ.



В стенах МГУ в марте 1994 года Назарбаев выступил с идеей о создании Евразийского экономического союза. Он представил концепцию о планах дальнейшего сотрудничества, в 2014 был подписан Договор о создании Евразийского экономического союза.

"Более сорока стран изъявили желание присоединиться. Ведь в современном мире без интеграции прожить невозможно. Интеграция создает возможности для дальнейшего развития государства. Считаю, что у ЕАЭС есть перспектива. И всем нам предстоит большая работа", - добавил Назарбаев.



"ЕАЭС работает": Назарбаев обещал свою поддержку союзу

Елбасы подчеркнул, что несмотря на сложности, объем товарооборота между странами-участницами ЕАЭС растет.

Назарбаев сообщил, что филиалу МГУ в Нур-Султане предоставят учебный корпус общей площадью почти в 20 тысяч квадратных метров.



Ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с главой России Владимиром Путиным в Кремле. Владимир Путин поблагодарил Нурсултана Назарбаева за продвижение интеграции на постсоветском пространстве. Первый президент Казахстана рассказал, что после ухода с поста продолжает активно заниматься вопросами, которые касаются развития страны.



Назарбаев встретился с Путиным в Москве

В прошлом году Нурсултан Назарбаев стал почетным председателем Высшего евразийского экономического совета. Новый статус Елбасы получил на юбилейном саммите ЕАЭС в столице Казахстана.