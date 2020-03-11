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На Елбасы повесили "Звезду Московского университета"
22:17 11.03.2020

Назарбаеву вручили высшую общественную награду МГУ

Елбасы встретился с ректором МГУ Виктором Садовничим и оставил запись в книге почетных гостей в музее университета

Первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву вручили "Звезду Московского университета". Это высшая общественная награда МГУ.

Нурсултан Назарбаев посетил Московский государственный университет имени Ломоносова. Он встретился с ректором Виктором Садовничим и ознакомился с экспозициями выставки библиотеки первого президента, посвященной идее евразийской интеграции.
Также Елбасы осмотрел музей университета, где оставил запись в книге почетных гостей.
"Почетный доктор МГУ Нурсултан Назарбаев был награжден высшей наградой вуза – "Звездой Московского университета", - пишет сайт Елбасы.
Первый президент Казахстана подчеркнул, что МГУ имеет высокий авторитет и международное признание.
Казахстанскому филиалу МГУ предоставят новый учебный корпус

"Университет остается крупнейшим и важным образовательным учреждением России, который готовит специалистов по востребованным профессиям", - сказал он.
Ректор Виктор Садовничий выразил признательность Назарбаеву за визит и отметил особую роль Елбасы в укреплении интеграционных процессов на евразийском континенте.
"Я очень ценю ваше отношение к нашему университету и восхищаюсь вашим вкладом в развитие ЕАЭС. Вы принимали правильные и точные решения. И все время ориентировались только на сотрудничество", - сказал ректор МГУ.

В стенах МГУ в марте 1994 года Назарбаев выступил с идеей о создании Евразийского экономического союза. Он представил концепцию о планах дальнейшего сотрудничества, в 2014 был подписан Договор о создании Евразийского экономического союза.
"Более сорока стран изъявили желание присоединиться. Ведь в современном мире без интеграции прожить невозможно. Интеграция создает возможности для дальнейшего развития государства. Считаю, что у ЕАЭС есть перспектива. И всем нам предстоит большая работа", - добавил Назарбаев.

"ЕАЭС работает": Назарбаев обещал свою поддержку союзу
Елбасы подчеркнул, что несмотря на сложности, объем товарооборота между странами-участницами ЕАЭС растет.
Назарбаев сообщил, что филиалу МГУ в Нур-Султане предоставят учебный корпус общей площадью почти в 20 тысяч квадратных метров.

Ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с главой России Владимиром Путиным в Кремле. Владимир Путин поблагодарил Нурсултана Назарбаева за продвижение интеграции на постсоветском пространстве. Первый президент Казахстана рассказал, что после ухода с поста продолжает активно заниматься вопросами, которые касаются развития страны.

Назарбаев встретился с Путиным в Москве
В прошлом году Нурсултан Назарбаев стал почетным председателем Высшего евразийского экономического совета. Новый статус Елбасы получил на юбилейном саммите ЕАЭС в столице Казахстана.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ru.sputniknews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1583954220
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