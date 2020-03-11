ВОЗ официально признала ситуацию с коронавирусом пандемией

22:31 11.03.2020

Ситуацию с COVID19 теперь официально можно считать пандемией. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.



Негативная тенденция связана с ростом количества стран, затронутых вирусом.

В то же время Гебрейесус заявил, что распространение коронавируса можно будет держать под контролем. Так, в 81 стране не обнаружено ни одного случая COVID19, а в 57 странах - меньше 10 случаев. Пандемию можно пока остановить, подчеркнул он.



По последним данным, в мире насчитывается более 120 тыс. зараженных коронавирусом. Болезнь зафиксирована уже более чем в 100 странах мира. Умерли от инфекции свыше 4 тыс. человек. Вспышка коронавируса произошла в китайском Ухане в конце прошлого года. Затем вирус начал мутировать и распространяться за пределы КНР.

Вакцины от коронавируса нет.



Пандемия (греч. πανδημία - весь народ) - эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания на территории всей страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира.

Как пережить карантин из-за коронавируса на Тайване и под Москвой, надежны ли меры против распространения опасного заболевания и сколько можно потерять денег из-за отмены рейсов, рассказал в подкасте "Росбалта" предприниматель Александр Чигиркин, совершивший деловую поездку в Азию.