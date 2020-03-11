Амер-кино-секс-страдальца Харви Вайнштейна закрыли судом на 23 года

22:33 11.03.2020

Суд вынес приговор голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну. Его приговорили к 23 годам тюрьмы за сексуальное насилие, сообщает New York Times.

Его признали виновным по двум из пяти пунктов обвинения, в том числе в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Так, Харви обвинили в изнасиловании женщины в отеле в 2013 году, а также в сексуальных домогательствах к другой женщине в его квартире в 2006 году.



Напомним, ранее Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Сам Вайнштейн отрицал обвинения, однако его уволили из его же компании, а также завели в отношении продюсера несколько уголовных дел.