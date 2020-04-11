Запрещенный в России "Талибан" может разрешить ООН, - В.Скосырев

00:13 12.03.2020

Распри в Кабуле мешают мирному урегулированию



Владимир Скосырев

11.04.2020



Cовет Безопасности ООН одобрил мирное соглашение между США и "Талибаном" (запрещен в России). Резолюция также содержит намек на то, что эту организацию не будут называть террористической, когда начнутся внутриафганские переговоры. Но в Кабуле делегация для них так и не создана в связи с тем, что Абдулла Абдулла, главный соперник президента Ашрафа Гани, не признает результатов выборов. К тому же талибы отвергают условия освобождения пленных мятежников, озвученные властями. Тем не менее Вашингтон приступил к выводу американских войск из страны.

Как обычно, решение главного органа ООН, ответственного за сохранение мира, облечено в витиеватую дипломатическую форму. Прямо о том, что "Талибан" может быть вычеркнут из черного списка всемирной организации, не говорится. В резолюции указывается, что Совет готов рассмотреть возможность провести обзор статуса физических лиц, групп и предприятий, включенных в санкционный перечень СБ.

Заместитель постпреда США при ООН Черит Норман Шале сказала, что талибы предприняли шаги, чтобы положить конец нападениям в городах и на главные военные базы. "Но для того, чтобы обеспечить успех внутриафганским переговорам, мы призываем их сократить насилие против афганских военных", – подчеркнула она.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя поддержал соглашение между США и талибами. Он отметил, что нормализации обстановки способствовал бы пересмотр санкционных мер СБ по Афганистану.

Но в самой этой стране мирный процесс натолкнулся сразу на несколько препятствий. Одним из них стала проблема освобождения пленных обеими сторонами. Как передало агентство Reuters, Гани подписал декрет об освобождении 1,5 тыс. пленных талибов из тюрем. Но они должны взять на себя обязательство, что не вернутся на поле боя. Пленных планируется выпускать по 100 человек в день, чтобы закончить процедуру через 15 дней. Командиры талибов выделили автомобили, чтобы забрать своих пленных. Они также заявили, что выполнят обещание отпустить на волю 1 тыс. пленных солдат правительственных сил.

Обмен пленными должен был помочь наладить доверие между воюющими сторонами и положить начало переговорам между ними. Однако оказалось, что власти и талибы по-разному трактуют условия обмена. Член совета лидеров "Талибана" сказал прессе, что он передал властям список пленных, которых нужно отпустить. Но правительство прибегло к обману, поскольку намеревалось освободить только тех заключенных, кто "очень болен, стар, или лиц, срок приговора которых истек".

Как напоминает Би-би-си, по условиям сделки, Америка согласилась сократить свои войска с примерно 12 тыс. до 8,6 тыс. в течение 135 дней. А полностью США и НАТО должны завершить вывод за 14 месяцев. Несмотря на двоевластие в Кабуле (см. "НГ" от 10.03.20), США приступили к эвакуации своих военных.

Администрация США заявила, что выступает против создания "параллельного правительства" в Афганистане. Это заявление расценивается как жест поддержки президента Гани.

Куда же идет Афганистан? Кто может остаться в выигрыше от сделки между США и талибами? На церемонии ее подписания присутствовал министр иностранных дел Пакистана. Он выглядел, как заметил афганский репортер, как отец, выдающий дочь замуж. То есть самые большие дивиденды получает Пакистан. Но на самом деле с уходом США Афганистан может превратиться в поле противоборства между Саудовской Аравией, ее арабскими союзниками и Ираном, утверждает телеканал New Arab.

Дело в том, что страны Персидского залива, особенно Катар, сыграли большую роль в том, что сделка, которую можно назвать соглашением века, стала возможной. Афганистан именуют также не без основания гробовщиком империй. Американская империя отступает, оставляя после себя вакуум. Возникает вопрос: кто его заполнит? Может быть, региональные соперники – Саудовская Аравия и Иран. Саудовцы были втянуты в афганские дела с 1980-х годов, когда они поддерживали США, которые вели войну против Советского Союза руками моджахедов. Помощь со стороны Пакистана, Саудовской Аравии и ОАЭ стала катализатором рождения "Талибана".

Но и Иран без шума наращивал связи с талибами. Нынешний лидер группировки Хайбатулла Ахунзада получил убежище в Иране в 2017 году. Иран, как утверждают, создал лагеря тренировок для бойцов "Талибана".

В беседе с "НГ" Аркадий Дубнов, эксперт по Средней Азии и Афганистану, отметил: "Американцы не уйдут совсем, а сократят свое присутствие. Тем не менее исключить то, что региональные игроки после этого не попробуют использовать Афганистан как площадку для сведения счетов между собой, нельзя. Но, думаю, влияние саудовцев и Ирана не может быть решающим. Арабов исторически не очень приветствуют в Афганистане. Это стало очевидным во время недавней гражданской войны. Точно так же в суннитском Афганистане, за исключением шиитов-хазарейцев, не очень лояльны и к Ирану".

Касаясь роли России в урегулировании, эксперт сказал, что для Москвы важно найти несколько площадок в мире для сотрудничества со Штатами. Особенно исходя из ее надежд на переизбрание Дональда Трампа. Афганистан может быть такой площадкой. Это редкий случай, когда то, что выгодно США, выгодно и России.

Кроме того, в Москве надеются занять в послевоенном Афганистане важную экономическую нишу, так как у нее установились неплохие отношения с "Талибаном", заключил Дубнов.