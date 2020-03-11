Отец и братья Аттилы. Род Вельсунгов, повелителей гуннов

00:18 12.03.2020 "Эдда" однозначно называет Вельсунгов родом гуннских владык и приводит их древнейшую историю. Упоминает о том, что и короли бургундов так же были Вельсунгами. В песне о Хамдире,говорится. что их было нельзя убить мечами, только камнями.



" Рычаньем ответил

богами рожденный,

конунг в кольчуге,

как ярый медведь:

"Бросайте в них камни,

ни копья, ни лезвия

их не разят -

отпрысков Йонакра!"



Королева Гудрун - также из династии Вельсунгов, гуннских королей.



"Молвила Херборг владычица гуннов" (из Песни о Гудрун)



Улдин (лат. Uldin; умер в октябре 409 или 412) - правитель части гуннов, которые находились на севере Нижнего Дуная. Возглавлял западных гуннов во время правления императоров Аркадия (394-408) и Феодосия II (408-450).



Отец Аттилы Мундзук был из царского рода гуннов. Мундзук у Приска Панийского - Μουνδίουχος, венг. Bendegúz; 390-434) - один из представителей семьи правителей гуннов. Упоминается в трудах Приска Панийского, Иордана, Кассиодора и Феофана Исповедника. Согласно этим источникам, Мундзук был сыном Улдина, братом Ругилы и отцом Аттилы и Бледы. В венгерских легендах Мундзук носит имя Бендегуз .



Слово Μουνδίουχος οὑχῖνος ὄχα ὄχᾰ ὄχ΄ ἄριστος Hom. - безусловно наилучший, первейший. Μουνδί - Мир,вселенная. Звучало скоре как Мундиксос, а не Мундзук. То есть "Наилучший в мире". Имя же подобно имени полководца Мунда у императора Юстиниана. Или,попросту "Правитель Мира", аналог "Повелителя Поднебесной Китая"



Его братья Октар (или Оптар) и Руа (также Роас, Ругила, Руга, Русила , Роил) были вождями у гуннов. Приск упоминает также их четвертого брата Оиварсия. О Мундзуке ничего не известно, кроме того, что он был отцом будущих вождей Аттилы и Бледы. Оптар отмечен в "Истории" Сократа Схоластика как вождь гуннов, который в 420-е годы сражался с бургундами на Рейне и умер от обжорства.



Сведения о жизни Октара содержатся в работах двух историков V-VI веков - "Церковной истории" Сократа Схоластика и "Гетике" Иордана. Согласно этим источникам, он был братом трех членов гуннской царской семьи, Русилы, Мундзука Предполагается, что их отцом был правитель гуннов Улдин, скончавшийся в 409 или 412 году. Вероятно, после смерти своего возможного родственника царя Харатона Октар и Русила совместно получили власть над гуннами, в то время как их младшие братья были отстранены от управления Гуннской державой. Обстоятельства этого события и дата начала правления братьев неизвестны. Русила владел восточными землями владений гуннов, а Октар - западными. Границей между владениями братьев, вероятно, служили Карпаты.



О правлении Октара известно очень немного. Хроники называют его другом Флавия Аэция и, вероятно, с этим связаны упоминания о гуннских отрядах в составе войск этого римского полководца в 420-х годах. С помощью гуннов Аэций в 427 году освободил римскую провинцию Нарбонская Галлия от вестготов, а в 428 году нанес поражение франкам. Византийский историк VI века Марцеллин Комит писал о том, что в 427 году римлянам удалось возвратить под свой контроль земли Паннонии, которые, как предполагается, находились под властью Октара, однако современные историки сомневаются в достоверности этого свидетельства. Имя Октар в греческом подобно имени Гектор,причем первое Г редучировано, и звучит как ЭКТОР, в переводе-внешний. То есть,это были лишь прозвища. В Китае,(прирожденное имя государя во избежание "сглаза" произносить не полагалось, а лучше, чтобы его вообще поменьше кто знал.



До 440-х годов гунны не доставляли особых хлопот Западной и Восточной Римским империям, выступая чаще как федераты Западной империи против ее врагов-германцев. Область их расселения в 420-е годы отмечена около Паннонии (примерно в районе современной Венгрии). Они кочевали за Дунаем на обширных пространствах между его устьем и Рейном, покоряя местные варварские племена.



Русила (Ругила, Руас, Руга; умер в 434) - правитель гуннов, военачальник, одержавший победы над армией Римской империи.Русила был одним из предшественников Аттилы. Первоначально он правил вместе со своим братом Октаром, который скончался в 430 году во время военной кампании против бургундов. В 424 или 425 году Русила оказал помощь узурпатору Иоанну.



В 432 году Русила упоминается как единственный правитель гуннов. В то время римский военачальник Флавий Аэций из-за внутренней междоусобицы в Западной Римской империи потерял свою провинцию Галлию, имущество и бежал к гуннам. С их помощью он снова был восстановлен на своем посту. Наибольшую известность в источниках получил Русила. В 433 году Русила, которому Восточная империя выплачивала ежегодную дань в 350 либр золотом, стал грозить Константинополю разорвать мирные соглашения из-за беглецов, спасавшихся от гуннов на территории империи. В ходе переговорного процесса и локальных набегов Руа скончался.



Через некоторое время, когда некоторые племена, ранее покоренные гуннами, начали бежать на территорию Восточной Римской империи, Русила потребовал их выдачи через своего посланника Есла и угрожал войной, если не выполнят его требования.



Впоследствии, предположительно в 434 году, гунны опустошили Фракию, но их кампания окончилась неудачей: Русила умер от "поражения молнией", а остальные гуннские войска, якобы, погибли из-за эпидемии чумы. Сократ Схоластик приписывал это божественному вмешательству благодаря молитвам восточноримского императора Феодосия II. После смерти Русилы сыновья его брата Мундзука Аттила и Бледа стали совместно править гуннами.



Аттила и Бледа. 434-444 годы



В 434 году племянники Русилы Бледа и Аттила стали вождями гуннов. Вероятно, Бледа был старшим из братьев, так как "Галльская хроника 452 года" сообщает только его имя как наследника Русилы . Однако Бледа ничем не проявил себя, в то время как историк Приск в описании событий всегда упоминает Аттилу как вождя, с которым империя была вынуждена договариваться. Продолжив переговоры, начатые Русилы, Аттила заставил византийского императора Феодосия Младшего выплачивать ежегодную дань в двойном размере (700 либр золотом, то есть 230 кг) и наложил другие тяжелые условия сохранения мира. Мирный договор поддерживался на протяжении 7 лет, в течение которых гунны воевали с варварскими племенами за пределами Римской империи.



Одним из известных событий стал разгром гуннами одного из первых германских государств, Бургундского королевства на Рейне, в 437 году. По Идацию, погибло 20 тысяч бургундов, выжившим Западная Римская империя предоставила для поселения новые земли в Галлии на средней Роне (в области современной границы Франции и Швейцарии).



Аттила (лат. Attila, ср.-в.-нем. Etzel, тюрк. Атил; умер в 453) - правитель гуннов в 434-453 годах, объединивший под своей властью тюркские, германские и другие племена, создавший державу, простиравшуюся от Рейна до Волги.



Год и место рождения Аттилы остались неизвестны. Очень приблизительно его возраст можно определить на основании свидетельств очевидца Приска Панийского, который в 448 году дал описание Аттилы как человека с бородой, только тронутой сединой. Старший сын Аттилы, которого он послал править среди акациров в 448 году, был в таком возрасте, что ему требовался опекун в лице военачальника Онегесия. Все это позволяет предположить рождение Аттилы в первом десятилетии V века. имя Аттила происходит от индоевропейского Атей(отец) и имеет параллели с именами Аттис, Атей(скифские цари) и Аттий Рима. Кстати говоря. знаменитый Флавий Аэций ( Flavius Aetius, был тезкой Таттилы, ведь читается именно Атей, а не Аэций . Тем более,что и сам Атей был гунном или сарматом,что одно и тоже. Имя –Аттила, также состоит из двух частей, то есть Атей и суффикса "улла-илла", в современном русском носит уменьшительно-ласкательный характер.



В 445 году при невыясненных обстоятельствах Бледа погиб на охоте. Историки предполагают, что он мог быть убит Атиллой, но скорее Бледа умер своей смертью. Интересно само имя вождя –Бледа, если вспомнить,что в греческом звуки Б и В передаются одной буквой, отсюда слово базилевс может звучать как "базилевс" и "василевс". Тогда, вероятно, звучание имени Бледа как Вледа, или Влад ( вероятно). Вспомним распостраненное имя Влад(именно Влад, а не Владимир в Румынии. Историки античности именуют Влада и Баламиром. В этом случае его имя отчасти тождественно имени Мунда, ведь по латыни Мунд-Мир(вселенная) и его имя могло и звучать как ВЛАДИМИР.



Баламир упоминается у готского историка Иордана в его труде "Гетика". Он рассказывает, что Баламир с армией напал на остготов и вскоре покорил их.



"Баламбер, король хуннов […> повел войско на Винитария [Витимира]. И [они] долго сражаются, Винитарий побеждает в первом и втором сражении […> В третьем же сражении, при помощи обмана, у реки по имени Эрак, когда оба подошли друг к другу, Баламбер, ранив пущенной стрелой в голову Винитария, убил [его]…"



Среди причин этого нападения Иордан называл известие о ранении короля остготов Германариха и распятие Витимиром правителя антов Божа с сыновьями и семьюдесятью старейшинами. Причина же была в том, что Германарих убил гуннскую принцессу Сванхильд, а за нее вызвались мстить ее братья, гуннские принцы Сар(Серли) и Аммий( Хамдир) и изранили Германариха несмотря на его дружину.



Аттила женился на девушке по имени Ильдико,согласно Иордану. Кстати, матерью Атея-Аэция была Идала, а женой Мстислава,брата Ярослава Мудрого-Идель. Поэтому возникли легенды. что настоящим именем Аттилы было Мстислав.



У него были сыновья- Эллак и Эрнак(Ирнак). В Имени Эллак легко видеть титул Ол-, то есть его имя было просто Лак(вероятно, Счастливый).



В 453 году Атилла умирает, а из-за возникнувших недоразумений относительно нового вождя на гуннов нападают гепиды, которые возглавили восстание племен Германии. Источник - Историк Античности

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