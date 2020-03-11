Саудовский принц Сальман уничтожает механизм престолонаследия, - И.Субботин

00:23 12.03.2020

Жертвой подготовки к транзиту власти стал племянник короля Сальмана



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

11.03.2020



Мухаммед бин Сальман подчинил себе все силовые структуры, включая армию и службу госбезопасности.



Саудовский наследный принц Мухаммед бин Сальман (МБС) сделал "контрольный выстрел" в систему престолонаследия в королевстве. Оппозиционные Эр-Рияду СМИ сообщают, что в Саудовской Аравии арестован еще один член Комитета по принесению клятвы (Совета верности) – органа, согласно законодательству, рассматривающего вопросы, связанные с передачей королевских полномочий. Правда, эксперты говорят, что этот механизм давно недееспособен.

О том, что саудовскими дознавателями был арестован принц Мухаммед бин Саад, порталу Middle East Eye (MEE) рассказали информированные источники. Он является членом Комитета принесения клятвы, который должен определять наследника престола.

Бин Саад также приходится племянником королю Сальману. Начавшиеся еще на минувшей неделе аресты коснулись другого члена этого властного органа – принца Ахмеда, родного брата монарха. Всего в руках силовых структур Саудовской Аравии оказалось свыше 20 высокопоставленных членов монаршей семьи. Всем им инкриминируют сговор с целью совершить в королевстве государственный переворот. Задержанным грозит либо пожизненное заключение, либо смертная казнь.

Третий член Комитета принесения клятвы принц Сауд бин Найеф, старший брат арестованного на минувшей неделе принца Мухаммеда бин Найефа, также был задержан и допрошен по делу об организации государственного переворота, однако позднее был освобожден, передает MEE. Если эти сообщения окажутся правдой, тогда подтвердится версия о планах МБС досрочно сместить своего отца. Ранее сообщалось (см. "НГ" от 10.03.20), что наследный принц хочет занять престол до ноября, когда в Эр-Рияде должен состояться саммит "группы двадцати". Согласно этим сообщениям, пожилой монарх, который страдает от деменции, согласен добровольно передать королевские полномочия своему сыну.

Состояние здоровья Сальмана является предметом противоречивых сообщений. В разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который состоялся через некоторое время после убийства в 2018 году саудовского журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле, монарх был не способен ответить на простейшие вопросы или вступить в диалог, пишет MEE. Он повторял слова заранее подготовленного текста. Катарская пресса со ссылкой на источники отмечает, что последнее медицинское обследование здоровья монарха привело к неутешительным результатам: Сальман все сильнее теряет рассудок. Тем не менее есть другие данные. Так, члены делегации из Кувейта, которые видели его в 2019 году, утверждали, что король в добром здравии.

В прошлом монарх обладал исключительным правом самостоятельно назначать наследника – вторую по значимости для политического истеблишмента страны фигуру и своим же указом смещать его, однако благодаря закону о Комитете по принесению клятвы от 2006 года этот вопрос стал прерогативой одноименного коллективного органа. МБС получил титул наследного принца в 2017 году специальным королевским декретом, после того как его кандидатуру утвердил Совет по принесению клятвы. Прежде титул наследника носил племянник Сальмана Мухаммед бин Найеф, который и был арестован в ходе последних чисток. Остается под вопросом, зачем Эр-Рияд затеял аресты правящей элиты в условиях, когда вопрос о престолонаследии уже решен в пользу МБС.

В экспертной среде отмечают, что Комитет по принесению клятвы и без того можно было назвать недееспособным. "Соответствующий орган власти в настоящее время абсолютно не действует, – отметил в разговоре "НГ" профессор факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Григорий Косач. – Кстати говоря, этот Комитет по принесению клятвы должен был в свое время назначить не только наследника престола, которым стал Мухаммед бин Сальман, но и заместителя наследника. Однако этот пост остался вакантным. Так что, конечно, происходит некоторая борьба за власть, борьба центров влияния. Недаром наследный принц добился того, чтобы ему были подчинены все силовые структуры, армия и службы госбезопасности".

Аналитик обращает внимание и на то, что наследник престола окружил себя молодыми принцами, которые его полностью поддерживают и разделяют его инициативы. Это отчасти было рассчитано на то, чтобы решить проблему кланового баланса в Саудовской Аравии. "Среди этих молодых принцев много потомков тех кланов в составе правящего семейства, которые ранее были отстранены от власти", – обратил внимание аналитик. Косач не исключает и того, что кто-то из обвиняемых продолжал критиковать линию правящего дома. В этом ранее был замечен, например, принц Ахмед, который выражал недовольство внешней политикой МБС. "Возможно, именно поэтому он был арестован – на всякий случай", – заключает эксперт.

В случае если сообщения об арестах окажутся достоверными, это усилит представление о саудовском кронпринце как о человеке, который не готов мириться с существованием внутренней оппозиции.