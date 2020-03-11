УзбМинКульт: дореволюционный Ташкентский "военный городок" можно ломать

02:20 12.03.2020

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ УЗБЕКИСТАНА: ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ "ВОЕННЫЙ ГОРОДОК" МОЖНО ЛОМАТЬ



Среда, 11 Марта 2020



На днях Министерство культуры Узбекистана (глава - Озодбек Назарбеков), наконец, ответило жителям бывшего "военного городка", состоящего из комплекса домов, построенных с 1890-го по 1903 год для офицеров Ташкентского военного училища, а ныне разрушаемого, поскольку эта территория, вместе со стоящими на ней частными домами, была передана властями некоему малоизвестному застройщику - ООО Aliakbar Stroy Servis. Собственники домов еще в прошлом году обратились в министерство с просьбой признать дореволюционные здания архитектурно-историческим наследием, что позволило бы их сохранить.



И вот 2 марта министерство опубликовало на своем сайте долгожданный итог "исследований" территории "военного городка" (перевод с узбекского):



"Домостроения, расположенные по адресу: город Ташкент, М. Улугбекский район, улица Паркент-2, дом 19-27, отсутствуют в Национальном списке недвижимых объектов материально-культурного наследия, утвержденном Постановлением №846, приложением 1, Кабинета министров РУз от 4 октября 2019 года.



Несмотря на это, рабочей комиссией в составе главы отдела планирования и научно-технического надзора, выдачи разрешительных документов и экспертизы в области охранных работ Департамента культурного наследия Ф. Джумадурдыева (в узбекском написании Жумадурдиева - ред.), главного специалиста того же отдела А. Идиева, начальника отдела государственного учета недвижимых объектов материально-культурного наследия Н. Хусанова, представителей Научно-экспертного совета Департамента культурного наследия - ведущего научного сотрудника архитектурного отдела Института искусствоведения Академии наук Узбекистана доктора архитекторы А. Зияева, профессора кафедры истории и теории архитектуры Ташкентского архитектурно-строительного института, доктора архитектурных наук, зампредседателя совета Д. Назилова была проведена историко-культурная экспертиза, которая пришла к следующему заключению:



1-и 2-этажные здания были предназначены для проживания сотрудников военного учебного заведения (института юнкеров), построенного примерно в 1915-е годы. Здания построены из отличного жженого и сырцового кирпича, помещения просторные, внутренняя часть оснащена системой отопления, типичной для начала XX века.



В архитектурном плане - такие сооружения строились [практически] в каждом городке России. Хотя качество этих зданий и впечатляет, но они не имеют никакой архитектурной ценности.



В настоящее время в большинстве старых квартир по данному адресу проживающими в них гражданами были внесены изменения [были переделаны], среди них такие:



- внутренние стены комнат переоборудованы;



- на фасадных частях здания осуществлено дополнительное строительство, с реконструкцией и изменениями существующего состояния помещений.



Данный вопрос [уже] рассматривался 21 февраля 2020 года на заседании Научно-экспертного совета Департамента культурного наследия, и [тем не менее] по предложению членов Научно-экспертного совета прорабатывается с выездом на место".



Таким образом, согласно заключению комиссии, дореволюционные дома хоть и "впечатляющего качества", но не представляют архитектурно-исторической ценности.



Сей вывод основывается исключительно на бездоказательном утверждении, что такие сооружения строились в каждом городе России.



Возразим, что, во-первых, не в каждом, а в-вторых, что в Узбекистане этот комплекс строений гарнизонного городка возможно, единственный (если не считать русской военной крепости в Андижане, другая военная крепость, в Термезе, несколько лет назад была преднамеренно уничтожена). При этом группа "экспертов" полностью проигнорировала заключения Бориса Чуховича и Йенса Йордана, которые доказывали как раз обратное, - что комплекс этих строений имеет значительную ценность.



Искусствовед Борис Чухович, специалист Монреальского университета и руководитель Обсерватории Alerte Héritage по этому поводу писал:



"Есть все основания утверждать, что в своей типологической основе он сходен с теми памятниками туркестанской архитектуры, которые были описаны докторами архитектуры В.А. Нильсеном и М.А. Юсуповой в их статьях и книгах, посвященных архитектуре Туркестана конца XIX-начала ХХ века. Среди построек военного ведомства были административные, культовые, социальные и фортификационные объекты, большая часть которых не дошла до настоящего времени. Что же касается жилой застройки, данный объект, дошедший до наших дней в виде целостного жилого поселения, характерного для конца XIX века, является чрезвычайно редким и потому особо ценным примером".



"Важным индикатором исторической важности данного объекта являются его градостроительные качества. С момента публикации Венецианской хартии (1964) международное сообщество осознало, что целостно сохранившиеся кварталы XIX века несут в себе важную историческую память и не подлежат немотивированному сносу. На этом допущении построены многие конвенции ЮНЕСКО и ICOMOS, под которыми стоит подпись представителей Узбекистана. Если оценивать бывший "военный городок" сквозь призму данных международных документов, ценность комплекса представляется достаточной для принятия необходимых мер по его сохранению".



Йенс Йордан, немецкий ученый из университета Bauhaus-Universität г. Веймар рекомендовал Инспекции по памятникам г. Ташкента при Министерстве Культуры внести ансамбль по улице Паркент-2 в качестве объекта культурного наследия.



"Исходя из исторического, градостроительного, научного и художественного значения, объект соответствует критериям закона "Об охране памятников Узбекистана". Поэтому их сохранение необходимо в законодательном порядке и в интересах широкой общественности", - указывал он.



Заключение Йенса Йордана



Какова же была реакция Министерства культуры на эти доводы? А никакая. Боюсь, для того, чтобы достойно ответить, хотя бы даже возразить, у вышеперечисленных "экспертов" не хватило бы интеллектуального потенциала.



Вызывает большое сомнение сам факт посещения рабочей комиссией Минкульта территории бывшего "военного городка". Возможно, эксперты прокрались туда тайно, под покровом ночи, поскольку днем их там никто не видел. В их заключении, кстати, написано, что дома построены также и из сырцового кирпича, что является открытой ложью: это добротный кирпич царского времени, так называемый "николаевский".



Вывод рабочей комиссии проиллюстрирован фотографией одного из домов "военного городка", позаимствованной с сайта AsiaTerra, но почему-то без указания первоисточника. Понятно, когда фотографию ворует какой-нибудь малоизвестный сайт, но для официального ведомства это, как минимум, несолидно.



Словом, худшие опасения - что работающие в Минкульте чиновники подтвердят подсказанные им слова высокого начальства, - к сожалению, сбылись.



И это, в общем-то, стало понятно еще раньше. Так, во время пресс-конференции в театре "Ильхом" 12 февраля администратор группы в Фейсбуке Ташкент-СНОС Фарида Шарифуллина напомнила присутствовавшей там же пресс-секретарю Министерства культуры Мавлюде Аскарходжаевой, что прямо сейчас сносят исторический квартал на улице Паркент-2, жители которого еще в октябре подали документы на признание их домов объектами материально-культурного наследия. На что Аскарходжаева ответила: "Вы, жители Ташкента, должны помогать министерству защищать культурное наследие".



"Во как! Мы кричали, писали, стучали во все двери, делали репортажи... А они, оказывается, не слышали", - с сарказмом высказалась впоследствии Шарифуллина.



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Соб. инф.