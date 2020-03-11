Популярный амер-актер Том Хэнкс с женой "поймали" коронавирус в Австралии

07:39 12.03.2020

Актер рассказал, что они оказались в Австралии, когда почувствовали недомогание и сразу пошли в больницу.



Американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом, об этом он сообщил в Twitter.

"Привет, друзья. Рита и я сейчас в здесь, в Австралии. Мы почувствовали себя немного уставшими, простудившимися, и еще появилась боль в теле. У Риты время от времени был озноб. Чтобы все сделать правильно, как и нужно сейчас, нас проверили на коронавирус, и результат оказался положительным", - написал он.



Том Хэнкс известен зрителям по таким фильмам как "Большой", "Форест Гамп", "Спасти рядового Райана", "Изгой", "Чудо на Гудзоне" и многим другим. В 2016 году президент США Барак Обама вручил Хэнксу Президентскую медаль свободы.



Напомним, вчера Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса Covid-19 пандемией.

Тест-системы по коронавирусу переданы в Узбекистан из России.

Число заболевших пневмонией превысило 123 тысячи человек. Число скончавшихся - 4 620, вылечившихся - более 67 тысяч.

Первое место по количеству заболевших занимает Китай, за ним идут Южная Корея, Италия и Иран.

Эпидемия охватила 109 стран.



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ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией. Заболеванию дали официальное название - Сovid-2019.

Ранее в организации заявляли, что смертность от коронавируса превысила статистику по числу летальных исходов от гриппа.



Еще одна "отличительная особенность" коронавируса - это тяжелые осложнения, которые он вызывает, поскольку у людей еще попросту не успел выработаться к нему иммунитет.