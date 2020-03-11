Дариге Назарбаевой вручили премию мира "Paigham-e-Pakistan" 2020. В порядке компенсации?..

07:44 12.03.2020

Paigham-e-Pakistan – фетва против насилия, экстремизма и терроризма.



Председателю Сената Парламента РК Дариге Назарбаевой вручили премию мира "Paigham-e-Pakistan" 2020 от имени Совета Исламского Исследовательского института (Исламабад, Пакистан), передает zakon.kz.

Премия была вручена Дариге Назарбаевой в знак признания заслуг в укреплении национальной солидарности, сплоченности и социальной справедливости в казахстанском обществе.



Данная награда вручается в знак признательности за усилия в деле продвижения межрелигиозного и межцивилизационного диалога и проведения Съездов лидеров мировых и традиционных религий, - отмечается в письме Совета Исламского Исследовательского института.



Paigham-e-Pakistan – фетва против насилия, экстремизма и терроризма. Принята и подписана более 5000 улемами всех школ ислама.