Елбасы посетил Москву со спонтанным визитом, - В.Панфилова

07:53 12.03.2020

Назарбаев поделился с Путиным опытом политического долголетия



Казахстан стал политической машиной времени для России

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

12.03.2020



Нурсултан Назарбаев посетил МГУ, где ознакомился с экспозицией выставки Библиотеки первого президента.

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе своего визита в российскую столицу посетил МГУ им. Ломоносова, где встретился с ректором Виктором Садовничим. Елбасы (лидер нации), как известно, является почетным доктором российского университета, именно здесь в 1994 году и была озвучена идея создания интеграционного объединения. Глава РФ Владимир Путин в ходе состоявшейся накануне встречи поблагодарил Назарбаева за то, что он развивает "свое детище" – Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Назарбаев напомнил, что с подачи Владимира Путина стал почетным председателем ЕАЭС, при этом отметил большие перспективы регионального экономического объединения. Елбасы поблагодарил российского лидера за то, что он нашел возможность встретиться, несмотря на "бурные" события: падение цен на нефть и обсуждение изменений в Конституцию РФ. Назарбаев отметил, что внимательно следит за событиями на российской политической арене и ему нравится то, что происходит. Он отметил, что не должно быть двусмысленностей ни в чем. "Это наша политика", – подчеркнул казахстанский лидер.

Визит в Москву первого президента Казахстана выглядит довольно спонтанным. Накануне в Нур-Сулатане побывал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. На встрече с президентом Касым-Жомартом Токаевым обсудили ход конституционной реформы в РФ и политические процессы в Казахстане. О чем говорили в Библиотеке (так называют резиденцию Назарбаева. – "НГ") доподлинно не известно. В сообщении для СМИ указывается, что стороны обсудили вопросы внешней политики. Однако уже на следующий день Назарбаев провел телефонный разговор с Путиным и "обсудил график личных встреч". Скорее всего некоторые нюансы визита российского гостя вызвали у елбасы потребность переговорить с Путиным с глазу на глаз. По итогам переговоров, как считают эксперты, Назарбаев одобрил евразийскую модель российского транзита власти.

"Казахстан – это политическая машина времени для России, – сказал "НГ" директор международных программ Института национальной стратегии России Юрий Солозобов. – Были основания считать, что приемы и политтехнологи по конституционной реформе, по созданию института лидера будут заимствованы и реализованы в России".

Напомним, в 1999 году состоялись вторые президентские выборы в Казахстане. Они были внеочередными. Убедительную победу одержал Назарбаев. Этот президентский срок Конституционный совет в июне 2000 года признал для Назарбаева первым, так как предыдущие выборы проходили в рамках старых конституций. Впоследствии в соответствии с поправками 2007 года для Назарбаева было сделано исключение – отменен лимит на два президентских срока. Это позволило ему баллотироваться неограниченное число раз, как президенту, внесшему особый вклад в создание страны. "При этом Назарбаев не стал восточным узурпатором, как писали западные СМИ, он всякий раз ходил на выборы и подтверждал свою высочайшую легитимность и ровно год назад добровольно оставил свой пост, понимая, что настало время передать бразды правления человеку, который продолжит его курс. Что особенно важно, в Казахстане в 2017 году обсуждалась конституционная реформа, было предположение, что этот опыт будет инкорпорирован в России. Будет отменено ограничение на сроки для Владимира Путина как человека, внесшего особый вклад в развитие страны", – отметил Солозобов.

По словам эксперта, по пути Казахстана пошли и другие постсоветские страны. Там, где сильный президент, там сильное государство, модерация внутренних конфликтов и ответ на внешние вызовы. И, напротив, там, где слабый президент, там есть неудачные государственные проекты, слабая власть и слабая экономика. "Опыт Казахстана важен по двум причинам. Во-первых, это успешно реализованный проект – от создания государства до смены политической власти. Если сейчас успешно пройдут выборы в парламент Казахстана, то мы увидим полную картину формирования нового политического класса, обновления и продолжения дела создания успешной страны. Второй момент – Казахстан показал, что не надо идти по пути политической узурпации власти, превращаться в диктатуры, всегда есть возможность преемственности власти, ее выборности, ее сменяемости. Также говорил и Путин. Казахстан как одно из самых успешных государств на постсоветском пространстве показал России возможность для ее демократического развития", – считает Солозобов.