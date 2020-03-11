 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Неизвестные ракеты прилетели в амер-базу Таджи (Ирак): два амера и один брит - "200", более 10 - "300"
08:05 12.03.2020

В Ираке обстреляли базу с военными США и Британии. Погибли двое американцев и британец

Военная база Таджи в Ираке, где размещены британские и американские войска, была обстреляна ракетами. В нескольких километрах к югу от базы нашли пусковую установку на платформе автомобиля Kia Binco.
Об обстреле базы сообщило командование американских сил в Ираке. Погибли трое: солдат вооруженных сил США, американский сотрудник сторонней компании, работавший на базе, и британский солдат. Около десяти человек ранены.
Официальный представитель командования вооруженных сил США в Ираке и Сирии полковник Майлз Кэггинс заявил, что обстрел произошел в 19:35 по местному времени (совпадает с московским), и что инцидент расследуется. О том, кто мог обстрелять базу, он не сказал.
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Кэггинс написал в "Твиттере", что базу обстреляли "небольшими ракетами", и опубликовал фотографии самодельной пусковой установки на основе автомобиля Kia Binco. Этот автомобиль нашли после обстрела в пяти километрах от базы, написано в посте.

Несколько месяцев назад иракский парламент принял резолюцию с призывом вывести из страны американские войска.
Незадолго до принятия резолюции в Ираке был убит глава иранского разведывательного подразделения "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани.
В рамках коалиции по борьбе с экстремистской группировкой "Исламское государство" (запрещена в России) в Ираке размещены около пяти тысяч американских военных.
На ближневосточных базах, которые занимают американские войска, также находится около 400 британских военных.

Источник - ВВС
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