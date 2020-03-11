УкроДурь. Два прохиндея Козак и Ермак пытаются обтяпать очередное минское соглашение

08:52 12.03.2020

В Украине увязывают обострение в Донбассе с отказом подачи воды в Крым

Татьяна Ивженко

Cобственный корреспондент "НГ" в Украине

11.03.2020



Владимир Зеленский: "Желание мира не ослабляет нашу способность дать отпор".



Переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе могут выйти на новый уровень. В среду, по сообщению ряда источников "НГ", в них собирались принять участие глава офиса президента Украины Андрей Ермак и замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. Встреча состоялась на фоне очередного обострения в Донбассе.

В последние дни штаб украинской Операции объединенных сил (ООС) сообщает о возросшей огневой активности. По данным украинской стороны, "из противотанкового ракетного комплекса был обстрелян военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Пески". Погибли 3 военнослужащих, ранения получили 9 человек. Днем ранее под обстрел попал автомобиль медицинской службы. Число обстрелов не превышает 17 в сутки, однако используются вооружения, запрещенные Минскими соглашениями, утверждает штаб ООС.

В среду на ситуацию отреагировал президент Владимир Зеленский. "Я не советую противнику думать, что наше желание мира ослабляет нашу способность дать отпор", – сказал он, представляя нового министра обороны Украины Андрея Тарана. Некоторые эксперты допускают, что ситуация в Донбассе свидетельствует о давлении на Украину в вопросе подачи воды в Крым.

Политолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко напомнил, что на днях Владимир Зеленский в интервью Guardian "демонстративно дал год времени президенту России Путину для того, чтобы положить конец войне в Донбассе". Комментируя ситуацию в своем блоге, Небоженко оценил заявление Зеленского как очень смелое и дерзкое требование. И добавил: "В ответ прагматичный Путин выдвинул украинскому президенту встречные условия для переговоров по Донбассу. Путин потребовал через свою креатуру в Украине, чтобы Киев в течение ближайших месяцев, до летней засухи, дал днепровскую воду в Крым".

Нет никаких подтверждений тому, что требование о возобновлении подачи воды в Крым действительно озвучивалось. Но эта тема появилась в украинском информационном пространстве почти сразу после встречи лидеров "нормандской четверки" (в начале декабря в Париже). В конце прошлого года некоторые украинские политики заговорили о возможности продажи воды. Противники Зеленского выступили категорически против такого "бизнеса".

Ситуацию разъяснил в интервью Радио "Свобода" экс-глава МИД Украины Павел Климкин: "Если мы даже только начнем двигаться в этом направлении, наши друзья и партнеры (на Западе. – "НГ") скажут: "Раз вы это делаете, почему мы должны продлевать санкции?" Все ограничения, наложенные на Россию и Крым, постепенно отменят…"

Не нашла понимания и точка зрения лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, который в феврале сказал в эфире телеканала "Прямой": "Если дать воду в Крым, то будем иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу". Он подчеркнул, что это не позиция власти, а его личная точка зрения относительно допустимых компромиссов: "Я бы на такое пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины. Если это будет обмен, что они отходят в Ростов (из Донбасса. – "НГ"), что мы устанавливаем контроль над границей, я бы на такое пошел".

Последний скандал по вопросу о поставках воды в Крым разгорелся уже в начале марта. Только что назначенный глава правительства Украины Дмитрий Шмыгаль сказал: "Это не вопрос какого-то бизнеса. Это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму…" Позже премьер-министр уточнил, что говорил только о подаче воды гражданскому населению, а не на военные объекты РФ. Оппозиция тут же задала риторический вопрос о том, как украинская власть собирается контролировать использование воды.

Постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым (чиновник, который занимается крымской проблематикой на украинской территории) Антон Кориневич ранее заявил, что вопрос об обеспечении водой гражданского населения Крыма не имеет смысла, потому что для этих нужд на полуострове хватает воды. Он также отметил: "Мы считаем любое возобновление поставок воды в Крым до начала деоккупации немотивированным и невозможным, потому что это едва ли не последний наш инструмент давления на государство-оккупанта".

Новый глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал "Укринформу": "Украина не рассматривает возможности возобновления поставок днепровской воды в оккупированный Крым. Я хочу, чтобы все спекуляции, подозрения и домыслы на эту тему прекратились". В то же время председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, отвечая на вопрос в эфире телеканала "112 Украина", сказал: "Думаю, что это трудный вопрос, однозначно на который дать ответ и реализовать его будет почти невозможно сегодня".

Политолог Виктор Небоженко, говоря о встречных требованиях, которыми заочно обменялись президенты Украины и РФ, задал вопрос о том, слышат ли главы государств друг друга. Что делать дальше, как предполагалось, обсуждали в среду Андрей Ермак и Дмитрий Козак. К моменту сдачи номера в печать еще не было ни информации о состоявшейся встрече, ни даже официального подтверждения, что украинский и российский чиновники прибыли в Минск.

Киев