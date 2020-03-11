Афган. Президент Гани уволил президента Абдуллу с должности премьер-министра

09:39 12.03.2020

Переизбранный президент Афганистана Ашраф Гани упразднил должность главы исполнительной власти, которую занимает Абдулла Абдулла, не признавший итоги выборов главы государства, сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на официального представителя президента Седика Седикки.



В понедельник Гани принял присягу и официально вступил в должность президента Афганистана. Не признающий своего поражения на выборах Абдулла Абдулла в тот же день провел параллельную церемонию инаугурации в качестве главы государства.



Пост главы исполнительной власти, аналогичный позиции премьер-министра, был создан в сентябре 2014 года в рамках соглашения о разделе власти между двумя политиками. Тогда Абдулла Абдулла также не хотел признавать свое поражение от Гани на выборах президента.



Президентские выборы в Афганистане состоялись 28 сентября. Действующий глава Афганистана Ашраф Гани в результате итогового подсчета голосов набрал 50,64% голосов избирателей и был признан победителем. Его соперник на выборах - Абдулла Абдулла - не признал результаты итогового подсчета и объявил о своей победе.