КазАнтикорруп. Задержан заместитель акима Актюбинской области Руслан Мамунов

11:12 12.03.2020

Антикоррупционной службой проводится расследование в отношении заместителя акима Актюбинской области Руслана Мамунова, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Антикоррупционной службой проводится расследование в отношении заместителя акима Актюбинской области Руслана Мамунова", - подтвердил старший следователь первого департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров на брифинге в Нур-Султане.

По его словам, Руслан Мамунов находится под стражей.

1 марта заместитель акима Актюбинской области заявлял, что его не задерживали.