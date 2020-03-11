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Куда заведет Путина "друг Реджеп"? Политика умиротворения не всегда срабатывает, - "ЛГ"
11:20 12.03.2020

Крашенинникова Вероника, 11 марта 2020

"Что ты там делаешь? Уйдите с нашего пути и оставьте нас с режимом один на один" – так совсем недавно заговорил в связи с Сирией президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с президентом РФ Владимиром Путиным. У американцев есть более короткий эквивалент: "Откатись с дороги и притворись мертвым".

Что ударило в голову турецкому президенту, чтобы он позволил себе так выражаться в отношении России и ее президента, которому немало обязан? Что это – приступ мегаломании (т.е. крайней степени мании величия) османского супермачо? Лечится ли это?

2020-й год Эрдоган начал жестко. В течение двух первых месяцев настойчиво нарывался на конфронтацию – не только с Сирией, но и с Россией. Метнулся к НАТО за поддержкой, к США – за оружием, а 5 марта прибыл в Москву для… подписания очередного перемирия.
Эрдоган для нас, как говорится, тот еще клиент. Купит российские С-400 – и попросит американцев дать ему зенитно-ракетные комплексы "Пэтриот" против наших ВКС. Зазывает российских туристов – и считает Крым своим, а Киев и самозваных защитников крымских татар союзниками. Подписывает договоры в Астане и Сочи против террористов и за территориальную целостность Сирии – а затем поддерживает террористов и пытается отхватить север этой страны. Очень "гибридные", надо сказать, у него с нами отношения.

Примерно такие же и с США. Но в одном интересы Эрдогана и Трампа совпадают: не допустить мира и целостности Сирии путем использования террористов, расчленить страну и захватить природные ресурсы.

А что Россия? Еще в сентябре 2018 года в Сочи Путин и Эрдоган договорились создать в провинции Идлиб дополнительную демилитаризованную зону, которую будут патрулировать войска двух стран. Президент Турции взял на себя обязательство разоружить террористов до конца 2018 года. Для Эрдогана соглашение стало большим успехом: Москва легитимизировала его военное присутствие в Сирии, где он, по сути, преступный оккупант. Нужно ли говорить, что свои обязательства "друг Реджеп" и через год после данного срока не выполнил.

Почему был сделан столь щедрый подарок пантюркисту-имперцу Эрдогану? Зачем давать прописку лису в курятнике? Какому интересу России это отвечает? Да и какие у Москвы основания вот так распоряжаться территорией Сирии?

И еще один вопрос. Трамп захватил нефтяные месторождения Сирии. Хотя подписывался под заявлением о ее независимости и целостности, о борьбе с терроризмом. Почему же не слышно наших четких требований к США начать соблюдать подписанные документы и убраться оттуда?

Сейчас часто вспоминают события 1938 года, Мюнхенский сговор. Мы бичуем Англию и Францию за соглашательство с Гитлером, за политику умиро­творения фюрера. Правильно бичуем. Политика умиротворения привела к росту амбиций и возможностей фанатичного диктатора.
В истории прямые параллели редки, но схожие подходы могут приводить к схожим результатам. Умиротворение не сработало перед Второй мировой войной, а способствовало ей. Не сработает и сейчас. Мегаломания Эрдогана и Трампа уже вывели их за рамки рациональной сферы, в которой работает любой здравый, логично мыслящий политик. В угаре мегаломании они могут поверить, что пройдут пешком по воде и, где другие свернули шею, обязательно победят.
После визита Эрдогана в Москву вновь наступило "примирение". Хотя боевики стрелять не прекратили. И уже через два дня Эрдоган заявил, что оставляет за собой право на односторонние действия в Сирии ради достижения своих целей. Сколько до следующего обострения? В один из очередных раундов прогрессирующая мегаломания, подкормленная политикой умиротворения, может не дать ему остановиться.

Источник - "Литературная газета",
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1584001200
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