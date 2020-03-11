Саксаулово море. В Узбе начат сбор средств на озеленение дна Арала

12:22 12.03.2020

"Зеленое Аральское море": начат сбор средств на озеленение дна Арала саженцами саксаула

Начат сбор средств на озеленение дна Арала. Организаторы акции "Зеленое Аральское море" намерены высадить на сухом морском дне 100-гектарный лес из 100 000 саженцев саксаула, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Краудфандинговую кампанию проводит Акселератор-лаборатория Программы развития ООН в Узбекистане. Цель инициативы - устранить последствия экологической катастрофы в регионе и улучшить жизнь людей в местных сообществах.



Благодаря посадке саксаула на сухом дне Арала будет остановлено распространение токсичных солей и песков. Это, в свою очередь, снизит уровень туберкулеза и других заболеваний. Кроме того, для высаживания саксаула будут наниматься местные жители, что даст им возможность получать устойчивый доход.



Инициатива является частью Концепции трансформации региона Аральского моря в зону экологических инноваций и технологий, которая реализуется правительством в партнерстве с ПРООН в Узбекистане.

Сделать свой взнос в озеленение Арала можно на сайте GreenAralSea.org. "Каждый пожертвованный доллар или 10 000 сумов дадут нам возможность посадить очередное дерево", - пишут организаторы проекта.

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Анора Исмаилова